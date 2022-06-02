Dougherty Jail Report

These are bookings for May 4-10 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 5
ABBOTT, RAYMOND LAMONT, SO: SIMPLE BATTERY Released;
BYNUM, DONALD WAYNE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released; PROBATION VIOLATION Released;
COTHERN, CATHY ANN, SO: DUI -- PER SE 0.08 Released; RED LIGHT VIOLATION Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
DANIEL, TARIUS BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, ANTONIO BERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HIGHTOWER, TOMMY DALE JR., APD: THEFT BY TAKING -- BICYCLE ($1,500 OR LESS) MISD Released;
HUTTO, JOSHUA D., SO: OFF BOND Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active;
JENKINS, ALFRED DEMOND, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
McDONALD, KEITH MELVIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NOTTAGE, KENTRON DONTARISE, PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
PROCTOR, JAILYN MONTANA, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; ATTEMPT TO PURCHASE/POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSON UNDER AGE 21 Active;
RENTZ, IRIS MARIA, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WALKER, ERIK KEYON JR., DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WIMBERLY, RANDY BERNARD, APD: MURDER Active;
WOODARD, QUINCY MICHAEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
YOUNGBLOOD, JUSTIN KLEE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
MAY 6
AITKENS, DAWN MICHELLE, ADDU: SCHEDULE III CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Released;
BARNES, BRANDON CHAZ, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUTLER, LEE WINSTON JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active;
CRAPP, TRAYVON PHAMONTAE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
DISMUKE, RAYVON SHAVON, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
FRANCIS, CAMPBELL OTTILE IV, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HOPKINS, CAMERON JA`MICHAEL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HUNTLEY, LATORRY WARNELL, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Released;
IDLETT, JONATHAN RASHAD, SO: KIDNAPPING Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; RECKLESS DRIVING Active;
LEWIS, MARSHA MARIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCULLOUGH, ROBERT LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RIVERS, XAVIER TRE`MON, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
SIBLEY, TYROD BERNICK, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
SMITH, ANTWAN JAMELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SMITH, JUSTIN ALEXANDER, APD: HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DUI -- PER SE 0.08 Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; RECKLESS DRIVING Active; SPEEDING, OVER 100 MPH -- MANDATORY APPEARANCE, STATE COURT Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
TENNEY, DAVID MICHAEL, OTHER: OFF BOND Released.
MAY 7
BURGE, NATASHA NICHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DALE, QUANTERRIOUS SHONTEL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
FARLEY, MARQUIS RASHAAD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Active;
JENKINS, KEMBRELL JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
MAY, JUSTIN THOMAS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
McDOWELL, NAKECIA LASHONDRIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MELLS, JERMAINE ANTWAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
MILLWOOD, RANDALL DAVID, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
THOMAS, MARILYN MELISSA, APD: BATTERY Released;
WALKER, LORENZA III, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
MAY 8
BEASLEY, PHYLLIS DEVI SHA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BROWN, SACONO MARQUET, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
EDWARDS, SHONTASIA AVON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Released;
HARRIS, CENQWAIN JAMON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAYNES, CHASSIDY OMEGA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, DEANDREA MONIQUE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
JONES, CHARLES, APD: FALSE REPORT OF A CRIME Released;
MOSLEY, DEMETRIE DEWAYNE, APD: SIMPLE BATTERY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
SHORTER, KEYAMBRA ALEXZENDRA APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SMITH, DEVONTE RASHAD, SO: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO INSURANCE Released;
SOLOMON, GLENN, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Active;
WILLIAMS, SHAN`TRILLA SAMONE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 9
ANDREWS, ALISHA DIANE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
CANIDATE, DONTAVIOUS MONTRELL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
HARRIS, FRANKLIN EUGENE II, DCP: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRIS, SHAWNTAVIUS MARQUIS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAYNES, DAVID LOUIS, DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; AGGRAVATED BATTERY, SPOUSE, PARENTS,STEP/FOSTER PARENTS Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, EMORY JERMELL JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
KNIGHT, ZACHARY RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
LEWIS, JOHN BURNS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MARTIN, TIMANESHIA LEETAYA, SO: OFF BOND Released;
MILLEDGE, ROBANEISHA L., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OLIVER, MARQAVIUS DESHAWN, SO: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFO Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
OVERSTREET, ROBERT EDWARD JR., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released;
PETERSON, DEANGELO KEWONE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
SCAFF, STEVEN MICHAEL, APD: AGGRAVATED STALKING Active; PROBATION VIOLATION Active;
SNYDER, JOSHUA ROBERT, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WINGFIELD, GREGORY JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
YOUNG, CHRISTOPHER JERMAINE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN, ALLOWING CHILD TO WITNESS ACT -- THIRD DEGREE - Active.
MAY 10
ANTHONY, KENTRAVIOUS QUANTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BANKS, TIMIE RONELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COURSON, AVERY JAMES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- MORE THAN $500 Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
GOSHA, DRE` DESHON SO: BATTERY Released;
HINES, KYLE ALEXANDER, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
KIMBROUGH, BRIDGET CHANEL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Released;
KING, JOSHUA BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
KNIGHT, MICHAEL RASHAD, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MOORE, HANNAH KEYANNA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; RECKLESS CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
MOORE, JOHN DORAL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MORGAN, JOSEPH, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OUSLEY, KENTAVIOUS LADARRIUS, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
SAPP, JOSEPH JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY Released;
SPEARS, LUMUMBA ANDRE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
STEEDLEY, BRADLEY MARTIN, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
STRUM, DENISE ANN, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
THOMAS, XY`KIA ALEXUS, APD: TAG LIGHT REQUIRED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TOOMER, LACAMBRIA DEONSHAY, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
YOUNG, JACQUELINE DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 11
BENNING, JEROME JERMIAH I, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
CURRY, JIBREEL MALIK, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DANIELS, JOHNATHAN O'NEAL, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
GREENE, LEEHAVEN ONTENERIO, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HATCHER, RYAN GREGORY, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active;
JOHNSON, CHINOSA` DEQUISHA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JONES, AUDWIN CANTRELL JR., APD: STOP SIGN VIOLATION Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; NO INSURANCE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; CRIMINAL USE OF ARTICLE WTH ALTERED ID MARK Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
KING, KALANDRA SAMONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LLOYD, TRINTY CHLOE TRESOR, SO: FAILURE TO APPEAR TO ANSWER SUMMONS Released;
PARKER, DQUATAVIOUS T`ANTHONY, APD: COMPUTER THEFT Active;
SMITH, JAVIEN JAMAL, SO: ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
VICKS, DEVIN DEVONTAYE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE, CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT Active;
WALKER, MAKARI JOEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WELLS, CHRISTOPHER BENJAMIN, DCP: CRUELTY TO CHILDREN -- CAUSING EXCESSIVE PHYSICAL OR MENTAL PAIN Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active
WIGGINS, TRENISE LASHA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER,S LICENSE Released;
WINCHESTER, PHILLIP, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- PROPERTY DAMAGE Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active.
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