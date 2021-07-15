Dougherty Jail Report

These are bookings for July 1-7 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol.
JULY 1
BURDEN, MYCIA DI'ANNE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CARTER, JARED JEROD, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; IMPROPER TRANSFER OF TAG/ALTERED TAG Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released;
COOK, AUBRIAL DEMOND, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DAVIS, BRANDON BERNARD, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
DAVIS, RICKY JAVONTE JR APD 5904PUBLIC INDECENCY-1ST OR 2ND CONVICTION - MISDEMEANOR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
HUNT, ANTHONY CAUTED, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
MELTON, PATRICK NARADA, ADDU: SPEEDING -- STATE COURT Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released;
SAMS, TERRY DUVALL, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active;
SANDERS, LATRAYSA ANN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
SEARS, JONAWANNA SHUNTYA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SMALL, CHARLENE LETCHWORTH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SMITH, JAMES NORBERT JR., ADDU: SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released;
STEVENS, BRANDON RECARDO APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Released;
TENSLEY, JUSTIN BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active
WALLACE, RAYBURN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WHITE, ALEXANDER JAMES APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JULY 2
ALLEN, AUSTIN ANTONIO, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BENNETT, KIM BERNARD SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DANIEL, TARIUS BERNARD, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
GRANT, TULLUS DEWAUN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HAYES, MONYEA LOVIROUS, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTEND TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released;
HAYNES, DEVORRISS ANTWAN, APD:HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BATTERY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; TOO FAST FOR CONDITIONS Active;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MITCHELL, ANTONIO DE-LARTLIES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
PARKER, ARTHUR DALE, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFO Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active
PRESTON, JEREMY, ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WALKER, BRIANDREA DENISE, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
JULY 3
ARELLANO, CHRISTOPHER MICHAEL JR., DNR: FAILURE TO OBEY REGULATORY MARKERS Released; ALLOWING WATERCRAFT OPERATION UNDER THE INFLUENCE Released;
BRIDGES, KRISTY LYNN, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; NO INSURANCE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS -- Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO YIELD -- EMERGENCY VEHICLE Released;
CLARK, SHEMIRAH LOVETT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Released;
COVIN, JAELAND DARNELL, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released;
DAVIS, BRANDI NICOLE, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
GRAY, TONESHIA MEONSHA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
HARRISON, STEPHEN MATTHEW, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;; CRIMINAL TRESPASS Active;
JORDAN, ALIYAH BRIANNA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LALIK, H JACK, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released;
MALONE, EDDIE, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active;
MILLER, MICHAEL DAWAYNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, SHARON LAVONNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; PROBATION VIOLATION Released.
JULY 4
ALLISON, JAHNORRIS SHEFFON, GSP: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BIGHAM, JOSHUA DEPRIEST, APD: SIMPLE BATTERY Released;
CLAY, ALFARUS JAMES, APD: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; OFF BOND Released;
JONES, MARQUIS ALFONSO HENRY, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
MATHIS, MICHAEL KENTAVIOUS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ROBINSON, ANTONIO DEMOND, APD: SIMPLE BATTERY Released;
STEPHENS, KAWASAKI SOKONIA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TAYLOR, NAQUAVUS SHANORRIS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Released;
WINDHAM, RICHARD LEE JR., APD: SIMPLE BATTERY Released.
JULY 5
DAWSON, MARQUIS JAMEL, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
EVERSON, HORACE MERINO, APD: BATTERY Released;
FLOYD, MICHAEL APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
GILYARD, ISIAH THOMAS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GREENE, REGINALD LORENZO, DCP: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
HALL, MICHAEL ANTHONY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, RONNIE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
RANDLE, LAWERENCE LORENZO, SO: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SOLOMAN, DEVIN DAVONTA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active; AGGRAVATED ASSAULT 0N A PEACE OFFICER -- HANDS, FEET, FIST Active.
JULY 6
GORDON, DONOVAN CHANING, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OFF BOND Active
HAYES, MACEO KENYA JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, LAVERNE DION, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
MARSHALL, LONDELL KATRELL, SO: DISORDERLY CONDUCT Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MOORE, ROBERT LEE III, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active;
PAGE, SHAKERIA MONIQUE, APD: HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Released;
POWELL, SHAVORIS, SO: OFF BOND Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
RANSOM, ALLEXUSS, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
THORNTON, LAMAR, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
TOWNSELL, SANDRA JENISE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
VILLARREAL, ANGELA ELENA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WINCHESTER, TAIYON KEAHTAY, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
WOODARD, PRECIOUS LATRIOUS, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; THEFT BY TAKING --MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
JULY 7
BATTLE, TERRENCE TERAIN, SO: PAROLE VIOLATION Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active;; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, SALE OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
BOWENS, O`NEAL, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
BROWN, BYRON MONTRAVIOUS, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
BURKE, DAVANTE TREVEZ, ADDU: PROBATION VIOLATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
BURNS, MICHAEL ANTHONY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
ELLIS, CHRISTOPHER McKINZIE, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
GORDON, MELISSA MONIQUE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JORDAN, JOSEPH, APD: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Active;
LEWIS, WILLIE LEROY, APD: SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
SEARS, JONAWANNA SHUNTYA, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
SIMPSON, MAURICE DEWAYNE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WINCHESTER, MILTON JAMALL, SO: PROBATION VIOLATION Active.
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