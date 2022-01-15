Dougherty Jail Report

These are bookings for Jan. 6-12 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 6
BISHOP, RYHEEM JAMELVIN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
CARR, MARIA ROSHAY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
ELLIS, SHANDEN JAVAE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
JAMES, CHARLICE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Released;
JOHNSON, WILLIAM COURTNEY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McCULLOUGH, SHAROD DEMETRICE, OTHER: OFF BOND Active;
MOORE, JAMALE DEVON, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
PORTER, RONTRAVIOUS SHORROD, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SAPP, QUENTIN CORNELIUS, ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITHE INTENET TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SPRINGS, BLAKE ELLIOTT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;
JANUARY 7
BRIDGES, ERIC ANTHONY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BURRELL, LARRY JUNIOR JR., ADDU: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released;
FORD, JOHNTAVIOUS BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, KENNETH BENARD, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
KIMBROUGH, ROBERT JACORY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
McKNIGHT, ENRICKA VAHSHUN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PARKER, KIMBERLY NICOLE, OTHER: CITY COURT SENTENCE Released;
PHILLIPS, JACOB PAUL, SO: HARASSING PHONE CALLS Released;
THORNTON, CHRISTOPHER, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Released;
WILLIAMS, ALEXANDER TERHEAK, SO: PROBATION VIOLATION Active.
JANUARY 8
BISHOP, JAVARIS QUNATE, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; OFF BOND Active;
GRANT, DONYAII JAMALL, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
LUSTER, KENTAVION TYRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; OFF BOND Active;
TAYLOR, ANTHONY III, SO: RECKLESS DRIVING Released; MOTORCYCLES — HEADGEAR Released; FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
TAYLOR, STEVEN LARELL JR., DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, JARVIS FARREL, DCP: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
JANUARY 9
ALLEN, TRAVIS SHANTELE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HAINES, CARTEZ ANTONIO SR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
JONES, OTIS CARL JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
JONES, ROSELYN DAVIS, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
WHITE, TORREY CURTRINA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JANUARY 10
BENNING, JEROME JERMIAH, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
GREEN, KEVIAN LATREZZ, GSP: GOOD BEHAVIOR Released;
HARRELL, WILLIAM JACK III, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
HARVEY, VOY LEE III, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
HODGES, NEOSHI, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
ISAAC, THOMAS LAMAR, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, QUADRICK DAYKOWN, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
STETTER, JOSEPH GREGORY JR., DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 YEARS OLD AND OVER Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
STRAIN, CRAIG JOSEPH, SO: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS, FEET, FIST Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
STRUM, RODREGES RODREGO, SO: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released; DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TERRY, BRADFORD ANDERSON, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
THOMAS, LENTAVIOUS EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active; STOP SIGN VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
WILLIAMS, DELANTA LEON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active.
JANUARY 11
ACREE, GREGORY BERNARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
BISHOP, JESSICA DAWN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BROWN, BENJAMIN B., APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; CHILD RESTRAINT — CHILDREN UNDER AGE 8 Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
FORD, ROBERT RICHARD, APD: PAROLE VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
GRAY, ARNOLD LEE JR., DCP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO YIELD AT STOP SIGN Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, APD: FORGERY — FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOWARD, CHRISTOPHER MARQUIS, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
HUDSON, MANCHINO JR., APD: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active; FORGERY — FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
LOWE, KWAMETRAVIUS KEHSHUN, SO: CRIMINAL TRESPASSING — NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
MACK, KONTERRIAS DEMOND, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
McCOY, JIMMY DALIN, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Released;
McCRAW, GARY DEWAYNE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
ROBINSON, ARTHUR III, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
ROLLINS, TRINITY ELISE, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
SPENCE, GARY DOUGLAS, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; IMPROPER LANE CHANGE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released.
JANUARY 12
BELL, SHAQUOISE LABERSHA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
CAWTHON, ZECHARIAH JOSHUA, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DUI — PER SE 0.08 Active; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Active;
CLAY, RODERICK DIEON, GSP: DUI — MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; NO PROOF INSURANCE Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
GIBSON, NORMAN JAMES KRISTOPHE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HILL, JOSHUA DAVID, SO: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
HOSELY, DONALD EMERSON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, COREY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KING, KENYA LARREL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NORRIS, NADIA MLIS, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
SHEFFIELD, MARVIN EUGENE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
THOMAS, ADONIS DEMOND, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
WEST, ARMOND DEGREGORY, SO: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active.
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