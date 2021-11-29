Dougherty Jail Report

These are bookings for Nov. 11-17 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
NOVEMBER 11
BALL, KENNETH, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BANKS, MARY JO, SO: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
BURNS, JAION DEMONTAE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO SIATRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Released;
COE, LACRESHA BREONA, APD: SIMPLE BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
COLLINS, BERNARD SR., SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; NO INSURANCE Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Released;
FRENCH, ARMONEE DRA`COLE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GILMORE, ESAU SHAMERE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HOLSEY, CEDERICK AQAUN, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, OTHER Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MACK, PORSHA RENEE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MORRIS, WILLIAM BILLY, APD: FRAUD, FINANCIAL IDENTITY FRAUD Active; PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
PORTER, CHASITY NICOLE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SHEAD, DAN, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WARD, EMONYEI QUINN, APD: POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER THE AGE OF 18, MISDEMEANOR Active;
WRIGHT, MARTAE DA`JOHN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
NOVEMBER 12
AITKENS, DAWN MICHELLE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Released;
BATTLE, BRITTANICA CHANDEL, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
BROOKS, BEN DAVID III, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
BRYANT, TERRI LYNN, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
DANIEL, RICKY JUNIOR, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
GREEN, KADIJAH AALIYAH, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
JENKINS, ROSA LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LUMPKIN, RICQUAVION DYTWON, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUB SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
MILLER, KELLIE HALL, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
MILLER, STANLEY JULIAN JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
STROUD, AMANDA SMITH, APD: PROBATION VIOLATION Active;
TENNEY, DAVID MICHAEL, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
TOLBERT, DONTAVIOUS MARQUIS, DCP: CRIMINAL TRESPASS Released.
NOVEMBER 13
BATTLE, DARRIUS LILJON, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; THEFT BY DECEPTION -- FELONY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CROUCH, JOSHUA ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active; PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active;
EVANS, CHARLIE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
FRANCIS-PETTWAY, JULIE SULENE, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; RECKLESS DRIVING Released;
HAND, NINA LEEANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUNT, DEMETRIC LAMAR, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, SAMUEL LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
JOHNSON, SHYLICIA SHARNAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PARKER, ASHLEY LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
SHEALY, DOUGLAS LUTHER, APD: FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; RECKLESS DRIVING Active; USING VEHICLE WITH BLUE, RED, AMBER, GREEN FLASHING LIGHTS Active; STOP SIGN VIOLATION Active; FAILURE TO YIELD WHILE TURNING LEFT Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; IMPROPER OR UNSAFE -- TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Active;
SUMNER, AUSTIN RAY, DCSP: BURGLARY -- FIRST DEGREE, FORCED ENTRY Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE, FORCED ENTRY Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active.
NOVEMBER 14
ALLEN, ALIYAH RENAY, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
BRYAN, KAREN DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Released;
BUCKNER, JAMITCHELL TREMAYNE, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active;
CRIBB, KIRKLAN MIKELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
FORD, FERNANDO QUNSEN, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
GRAYSON, MONICA ANN APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PRINTUP-SHIELDS, AWANTHA R., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
REYES, MARGARITA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WILKERSON, JOE L., APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released.
NOVEMBER 15
BROWN, LADONNA CHAELL, APD: SIMPLE ASSAULT Released;
BURGESS, BRANDY DIXON, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
CARR, NYASIA KIERA TYKIA, ADDU: WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CARTER, PRYOANA MANOLA, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
HARRIS, LENT`QUINTON KENYON, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active; SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; BOND REVOKED Active;
JONES, CHARLES, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REDDICK, FREDRICK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, HALEY BROOKE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TIMMONS, PHILLIP JARROD, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; MURDER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
TUCKER, ANNIE RUTH, SO: RECKLESS CONDUCT Released;
WARD, EUGENE III, APD: IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING OR POSSESSING Active; FORGERY -- FIRST DEGREE Active; THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
WILLIAMS, KENYA NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, TIMOTHY BAYON, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSP/ENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
WORTHINGTON, NEPHITERIA LA`QUIAINTA, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
NOVEMBER 16
ALBRITTEN, MARION KEVIN JR., APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE -- OTHER Active;
BORDEN, TABOU SIMONE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BROWN, MARQUIC WILLIAM, SO: OFF BOND Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DANIELS, YOLANDA PATRICIA, ADDU: FORGERY -- SECOND DEGREE (NO CHECKS) Active; CITY COURT SENTENCE Active;
DOWNS, SHAWN EMILL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
FORD, TAYHEISHA KENYANTARI, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
IVEY, SHAKIA KEANNA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, JEREL RASHAAD, SO: TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released;
MOORE, ALAN BERNARD, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
PATTERSON, DEOYONSHAY DESIREE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
STOKES, BRANDON RODRICKUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, OTHER Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active; RECKLESS DRIVING Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURING, DISTRIBUTING, SALE OF Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; BATTERY Active;
YOUNG, MIESHA LAQWON, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; CITY COURT SENTENCE Active.
NOVEMBER 17
BILLINGS, TERRANCE JARMAINE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPERATING UNSAFE OR IMPROPERLY EQUIPPED VEHICLE Released;
BROOKS, ALFRED YSIDRO, OTHER: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, OTHER Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OFF BOND Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOLT, SHAKYRA MESHON, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, JORDAN SHAMAR, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
McCLENDON, JAMYLES MALIK, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; FRAUD -- FINANCIAL IDENTITY FRAUD Released;
OLUFEMI, EUNICE IFEDAYO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
POOLE, BAILEY NICHOLAS, ADDU: FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
PRESTON, LYNETTE DELORES, SO: SIMPLE BATTERY Released;
TOLBERT, PRINCESS DI`ANDREA, DCP: FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WHITE, SONTAVIOUS JAMES, SO: BATTERY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, JOHNTARIOUS MONTRELL, APD: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
YARGER, DANNY LYNN, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; CRIMINAL TRESPASS Released.
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