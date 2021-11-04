Dougherty Jail Report

These are bookings for Oct. 21-27 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 21
BRADSHAW, DANIELLE MICHELLE, SO: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
CHILDS, RODNEY SHEROD, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
DOWNS, SHAWN EMILL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
DUNCAN, KEITH REGINALD, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FREEMAN, SAMANTHA LASHAUN, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
GAINES, ANGELO, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
GAMMAGE, PHILLIP JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
GREEN, LONNIE CHARLES JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
HUDSON, JEFFREY LEONDRAS JR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, JONATHAN KEITH, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Released;
JORDAN, TONY BERNARD, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
MATHIS, PRINCESS KYASIA, ADDU: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MINCEY, RASHID EZEKIEL, SO: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
MOULTRIE, DEAUDRIA IKESHA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
PARKS, JEREMI KENTRELL, APD: SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active;
PEMBERTON, JOWASKEE ANTWAN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PEDESTRIAN CROSSING ROAD OTHER THAN CROSSWALK, JAY-WALKING Active; PROBATION VIOLATION Active;
RICE, WILLIAM O‘NEAL, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE — NO LICENSE Released; THEFT BY RECEIVING — FELONY Released;
RIVERS, MARCQUISE ANTWAN, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, CHARLIE LARANZO, SO: VIOLATION OF OATH BY PUBLIC OFFICER Released; SEXUAL BATTERY — MISDEMEANOR Released.
OCTOBER 22
ALBRITTEN, MARION KEVIN JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
ANDERSON, LAMESHA DEMLLYIA, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
CHAPMAN, MARTIA SHARNEA, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
COMER, MELVIN JOSHUA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
DOWARD, JASON TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; BURGLARY, SMASH AND GRAB Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
FLETCHER, JOHNNY B., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FORD, KALEATRICE HALL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
FOWLER, ZY‘KIREYAH KEVONIA, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released;
GORDON, REGINALD RENARDO, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
HARPER, DAVIAN COYELL, APD: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JONES, REKEETA LASHON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
JORDAN, JACORY LAQUAN JR., APD: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
McGEE, KAITLYN JANAI, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
McKINNEY, JOHN WILL, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released; NO PROOF INSURANCE Released;
MOORE, JOHN DORAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PATAT, AMANDA ANNE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
PHILLIPS, MICHAEL DEREK, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
RIGGINS, QUANTAVIUS DEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
RIVERS, DERRICK DEANDERS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
RODDY, ANQUSHERRIE RASHO, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released;
THOMAS, DONNELLIUS DEVONTA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
VOEGTLE, ROBERT LEE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active;
WADE, ARNETTA LASHEON, SO: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 23
BARNES, REMINGTON DAKOTAH SR., APD: BATTERY Released;
BORDERS, LAPAGE SERNET, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
CLYDE, JAMEERA LANAUTICAL, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Released;
JOHNSON, SHAKEMIA GRANITA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released.
OCTOBER 24
DANIELS, LARICKY FELT, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
HOLLIDAY, KAMERON RYCABON BRYON, APD: POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active;
HUMPHREY, INFINITI DIANE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
OCTOBER 25
BROWN, DERRICK RODRIQUEZ, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Active; CONTEMPT OF COURT — CITY Active;
CLARK, SHERDALE DENARD, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
GARDNER, FREDERICK VAUGHN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
HALL, DERRICK CORNLEIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HART, ANTONIO TAIWAN, DCP: OBSTRUCTING OFFICIAL Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
HOOVER, WILLIAM JASON, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, JYONNA SHARDAE, APD: OPEN CONTAINER — MUNICIPAL COURT Released;
JORDAN, CHARMAINE LAMARR, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active;
KNIGHT, ZACHARY RYAN, SO: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE Active;
LEE, MICHAEL CHRISTOPHER, ADDU: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MINGO, LANORIS PERNELL ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
REED, HEATHER NICOLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
SAMPSON, ALEXIZ NAKIA, GSP: SPEEDING — STATE COURT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
SPARKS, TARRIE LAVALDO, SO: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
THOMAS, TAVARIS JAVALL, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released.
OCTOBER 26
ARMSTRONG, QUANTAVIOUS TRENTON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
BUCKLEY, KERRIE IVAGGO, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Released;
FLUELLEN, DONNA LOUISE, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: BUSINESS — SELLING/SOLICITING/DELIVERING TO VEHICLES ON STREET Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
JACKSON, LAKEISHA KOSHONE, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active; FAILURE TO YIELD — ENTERING OR CROSSING ROADWAY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
JAMES, KONTERRIOUS ANTWON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
MANSFIELD, RUFUS GREG, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Active;
RANDLE, DEVIN COVON, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
RAY, EDDIE DAVID, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
SAMS, TERRY DUVALL, APD: BUSINESS — SELLING/SOLICITING/DELIVERING TO VEHICLES ON STREET Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; STATE COURT SENTENCE Active;
WALKER, TIONA BERASIA, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active;
WRIGHT, TABIUS DARNELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ZACHERY, SHAVAKA TYRE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active.
OCTOBER 27
ADAMS, TIMOTHY OBRIAN, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
CAMPBELL, KAREEM ALMEEM, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
FLEMMING, KIMBERLY LASHAE, DCP: SPEEDING — STATE COURT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
FORD, RICHARDO LOTEZ, ADDU: BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG0RELATED OBJECTS TO MINOR — FIRST OFFENSE Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
GREEN, LEAH LAVETTE, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
HEARD, GREGORY BERNARD, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
HOOKS, TEVARRIS RAESHOD ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SPEEDING — STATE COURT Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active;
HUNT, JAMILES LAMARR, ADDU: SPEEDING Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR 1ST OFF PROBATIONER Active; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Active; PAROLE VIOLATION Active;
JOHNSON, CHASSITY DENISE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KENNEDY, TRAWICK BERNARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE, DISPENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
LANEY, STEVEN WADE, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
McNAUGHTON, CLELA PATRICIA APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WADDELL, BENJAMIN EUGENE JR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
WALKER, TAVARIUS DEONTE, ADDU: BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released.
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