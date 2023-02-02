These are bookings for Jan. 12-18 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 12
BILLINGSLY, ANTWAUN ROBERTS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active;
BROWN, KENYORTTA KATRELL, SO: FURNISHING TOBACCO PRODUCTS TO MINORS -- MISDEMEANOR Released;
BROWN, NAYASA MONIQUE, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
CARR, CHARLES LEWIS, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; RECKLESS DRIVING Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
DAVIS, QUANTAYIVIUS MALIK, APD: TIRE REQUIREMENTS Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
DOTSON, CHRISTIAN NICOLE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
EDWARDS, CHASTIN JAMORICK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLEMING, LAWANDA NICOLE, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
GROOMS, LEONTAE DEVON, SO: STATE COURT SENTENCE Released;
JONES, EMORY JERMELL JR., APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active
MERRITT, AUSTIN RAY, GSP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active; FOLLOWING TOO CLOSELY Active; PEDESTRIAN -- UNLAWFUL TO DART INTO ROADWAY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RIGGINS, SHERWIN BYRD, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER 21 Released;
VALMA, NOAH ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, KENYA NICOLE, SO: STATE COURT SENTENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
JANUARY 13
ALFORD, KAMON SHANTEZ, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Released;
BARNEY, RANDY LEE, DCP: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
BLACK, JASMINE DISHA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROOKERD, TAYLOR BLAKE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
BURNETTE, TERRANCE SHAQUILLE S., SO: STATE COURT SENTENCE Released;
DAVIS, BETTY SHEPPARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
FREEMAN, ROBERT LEE JR., OTHER: OFF BOND Released;
HILL, KAMINSKI DONNELSHAY, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, JEREMY DEVANTE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
JOHNSON, JEFFERY TODD, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
LEWIS, NAKENDRIA KY`ETHEL, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
LILLY, ALBERT JAY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
LYNCH, LAUREL ANN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
NELSON, PARISH ALICE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OVERTON, JILLIAN ALYSSA RUTH S., APD: FALSE STATEMENTS ORVWRITINGS; CONCEALING FACTS; Released;
SMITH, ERIN A., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMPSON, FELECIA MICHELLE, SO: FURNISHING ALCOHOL TO PERSON UNDER AGE 21 Released;
TOWNSEND, BRITTANY LEANNE, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released;
WALKER, KENYUN QUEBEC, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, BRANDON LEE, APD: BRAKE LIGHTS REQUIRED, Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FORGERY -- SECOND DEGREE (NO CHECKS) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
WILLIAMS, SHAQUARIA DANAE`CHE`MENI, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released.
JANUARY 14
BOSWELL, TIA YVETTE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
CONDE, ANDREA NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
EGONMWAN, IYARE THOMAS, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
GREAR, FAVIN CHIOKE, GSP: DUI - DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
JORDAN, CLARA DEAN, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LYLES, KENNETH BARNARD SR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
SUTHERLAND, NICOLE KRISTINE, OTHER: COUNTERFEIT SUBSTANCE -- POSSESSION, MANUFACTURE, DELIVERY, DISTRIBUTION, OF Released;
WOMACK, CHARLES THOMAS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
JANUARY 15
HOWARD, TORIENO JARRELL J., SO: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
HUDSON, JAMARCUS MARQUEZ, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
JOHNSON, JUSTIN EDWARD, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
MOBLEY, SHAMEEKA ANN, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released.
JANUARY 16
DAVIS, PAUL, APD: IMPROPER BACKING Released; IMPEDING TRAFFIC FLOW Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HODGES, JONATHAN BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOOKS, TORNIOUS JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ISLAND, BRESHUNDRA ADRIENNE, APD: AGGRAVATED BATTERY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; ARSON -- FIRST DEGREE, SINGLE-OCCUPANCY DWELLING Active;
LEWIS, YAKICHIA NAJAILA, APD: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PARRIS, JAMICAL JAVON, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
PRATT, RONALD JAMES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMPSON, DERAMIE DESHAWN, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
TOBIAS, ROY CALHOUN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WHITE, AARON DONEY, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
WINCHESTER, WES BERNARD, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; THEFT BY TAKING - ALL OTHER (MISD) ($1500 OR LESS) Active; COCAINE, POSSESSION OF Active.
JANUARY 17
ADAMS, QUINTINA YVETTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BIVINS, JAKE LANDON, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BRADY, MATTHEW BRANDON, DCP: KIDNAPPING Active;
BULLOCK, DA-BREYA AUNTAMARIE LORR, ASU: SIMPLE BATTERY Released;
DAVIS, DESTINEE LACHALLE, SO: OFF BOND Released;
HARDY, MARIQUIS MONTREAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HATFIELD, LEIGH ANNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, MARQUISE RASHAD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
LITTLE, JASON MATE` JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
MORRIS, JAYKHIRRIYAWN JACUONY, SO: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
PARKS, MONTREVIOUS ANTUAN, SO: PIMPING Released;
SELLERS, ASHLEY MARIE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
THOMAS, CAROL LYNN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
TRULUCK, KANE RICHARD, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OFF BOND Active;
WALKER, DAVID JAROD, SO: OFF BOND Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WARD, EMONYEI QUINN, APD: HARASSING PHONE CALLS Active.
JANUARY 18
COBEY, CARLOS RENARDO, APD: DUI -- PER SE 0.08 Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SUSPENDED, CANCELED REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active;
CRANE, DENAUTICA MONTASIA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DAVIS, ERNEST LEE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DUNLAP, KADARRIUS JEFFERY, SO: AGGRAVATED BATTERY Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active;
GRAY, BYRON DEMETRIUS, SO: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released;
HOLLIE, IMMIEL JAHWAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
HUTCHINS, CASEY SHANE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
JONES, ANDREW SHEROD; SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
MAY, MC C., MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
McDONALD, CANTRELL RASHAD APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; RED LIGHT VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MOSSMAN, LISA GAYLE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; TAG LIGHT REQUIRED Active;
SALAMI, OLAMIPOSI DEMOLA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
SHARPE, DONNIE, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST OFFENAE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, GREGORY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, LUGENE JR., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
WRIGHT, KAWASKI JANARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active;
YOUNG, ROBERT LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
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