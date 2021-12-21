Dougherty Jail Report

These are bookings for Dec. 9-15 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 9
CLAY, SHAQUIELLE MONTRELLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HENDERSON, WILLIE B. JR., SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
MYERS, JOHNNY LEE, APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
RIVERS, KEON CLINTMETRIUS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ROBINSON, MARQUIS LARON, SO: ARMED ROBBERY — FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;
WILLIAMS, GIBRALTAR ANTAVIOUS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLIAMS, TRAVIS DEVORIS, APD: CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
DECEMBER 10
GREEN, TRAVIOUS O‘NEAL, SO: BATTERY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
HARRIS, CEDRIC RICARDO, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
KERCE, ANGELA MICHELLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McQUEEN, DAVID KEITH, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
ROSS, DEMARKUS LEVITIVIUS, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SCOTT, DANYEN MICHAEL, APD: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
SMITH, JOHNNY MACK JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
WALKER, GARY SCHROD JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WALLACE, JASMINE ELIZABETH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WINDHAM, RICHARD LEE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
DECEMBER 11
ANDREWS, JA‘KOBE SHAD, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
BROWN, DORRAN MONTERA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, NICHOLAS BERNARD, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
BROWNLEE, KALEENA NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
CARR, DELISA ROSHAY, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
CLARK, KONTAVIOUS DEMARTIN, DCP: ARMED ROBBERY — FIREARM Active;
DUAN, WAYNARD YINN, APD: THEFT OF SERVICES, MISDEMEANOR Released;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
GARLAND, LUTHER COREY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
GOUDE, TIMOTHY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
McDOWELL, TINA ANN, APD: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
RAY, EDDIE DAVID, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;; AGGRAVATED ASSAULT — PEACE OFFICER, CUTTING TOOL Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active;
SNAPP, DEVON LOGAN, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active;
THOMAS, MARVIN JR., APD: LOUD MUSIC — VEHICLE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WINDHAM, RICHARD LEE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
ZACKERY, SHAVOKOA TIERRA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
DECEMBER 12
ANDERSON, KIMBERLY NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
EDWARDS, ISAIAH RAYSHAWN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HALL, ZAKEIDRA BRIANNA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LYLES, AMARIA SHANAYA, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
MILLINER, BRIANNA CHANTAL, GSP: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
MORRIS, RODRIQUEZ BERNARD, SO: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
POLLOCK, DUSTIN WADE, DCSP: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WILLIAMS, DELANTA LEON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WINCHESTER, SHEROD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active.
DECEMBER 13
BISHOP, ERNEST NICOURTNEY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BONNER, JEREMY, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, AVERY LADONALD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CRAWFORD, MERRELL CURTIS, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; SPICE, SYNTHETIC MARIJUANA, CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released;
DICKEY, JEREMIAH JADIS, SO: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS/FEET/FIST Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active; EXPLOITING, INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY, ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active;
DORVIL, ELDINE RENDON, SO: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DUNCAN, LADERRICKS MANTRELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FREEMAN, BRIAN CHRISTOPHER, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HINES, DAVID DEVON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOLLEY, DEMONTREAL ALOU, OTHER: OFF BOND Active;
HUMPHRIES, MAURICE LAVON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
ISAAC, ALFRED BERRY JR., SO: HEADLIGHTS REQUIRED TO BE AT CERTAIN TIMES Active; NO INSURANCE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JACKSON, WILLIE C., OTHER: OFF BOND Active;
JOHNSON, DEVIN ALEXANDER, SO: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
JOHNSON, JAMERE MYSONNE, APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active;
KEARCE, CHRISTOPHER MICHAEL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KING, ANTONIO LAMONT, DCP: CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
LOVELL, GEORGIA FAY, APD: AGGRAVATED ASSAULT — OTHER Active;
McCLOUD, KYMBREL CHERUNDA, DCP: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
TAYLOR, ARIKA TERESA, SO: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
VINSON, SHANNON LISA, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Active;
WARD, LATOYA CHIQUITA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
WIMS, CLAUDE III APD: FORGERY — FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active.
DECEMBER 14
ANDERSON, ERICA TELISA, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
BELL, BRYAN CARLOS, APD: BATTERY Released;
BOWDEN, ELIZABETH ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BROWN, JAURON RASHAD, SO: MURDER Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
BULLOCK, RANDY JAMES, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BURTON, SEAN LUGREE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DILAURENZIO, KEVIN JOSEPH, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JAMES, KONTERRIOUS ANTWON, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active;
MARSHALL, LAMONTRE JACOREY, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; BRAKE LIGHTS REQUIRED Active; FORGERY — FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
MATHIS, MICHAEL KENTAVIOUS, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McCOY, WALTER DONNEL IV, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
MEDDERS, JASON HEATH, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
MICKEL, MISTY DAWN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
REDDING, DWAYNE LATIMORE SO: PAROLE VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
DECEMBER 15
BINGHAM, HOSEA JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, RAEKWON JAMAL, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
CAMARA, DERIKA SHARMAGNE-LEWIS, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
CASEY, JOSIAH ALEXANDER, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active;
HARRIS, LOUCHIS DEWAYNE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
HART, MICHAEL ANTHONY SR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
INGRAM, TYRESE CORTEZ, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, TYKESSIE RANDRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, LAREGINALD LANIER, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active; KIDNAPPING Active;
PARKER, JATARIUS KENTRELL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
REED, NOLIN QUADON, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
ROSS, DAQUAWN, APD: THEFT BY TAKING — FIREARM Active;
SMITH, KEDARIUS QUINTON, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
SOLOMON, MILTON WAYNE, SO: BATTERY Released;
VAZQUES, JULIAN SANTOS, APD: THEFT BY TAKING — FIREARM Active;
WILLIAMS, WAYNE EUGENE JR., ADDU: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
WINGFIELD, DESHONDA DENISE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
WORTHY, BENJAMIN JAMES JR., APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DUI — MULTIPLE SUBSTANCES, LESS SAFE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active.
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