These are bookings for March 11-17 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 11
BROWN, ERIC KEITH JR., APD: STOP SIGN VIOLATION Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SCHEDULE I OR II — POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WTH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUF, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS TO MINOR — FIRST OFFENSE Active;
FISHER, ADEDRIAH NECOLE, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
FISHER, ANDRIAH NICOLE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
GIBSON, MARVIN JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, JOHN WESTON, SO: BURGLARY — FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOLMES, TYLER MICHAEL, APD: PROBATION VIOLATION Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;
LARRY, DONTAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
OVERTON, JOSHUA AFRODICIO, USM: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RASHAD, RAHEEM MUSAAD, DCP: FAILURE TO APPEAR Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
RICHARDSON, SHAUNTASIA JALISSA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
TAYLOR, KORENTHUS JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, ALEXIS ZENORA, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
WINGFIELD, DONTAE SHERROD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WRIGHT, ALONZO WESTLY JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
WRIGHT, NATHANIEL III, SO: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
MARCH 12
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
AULTMAN, MARKLAND ANDREW, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
AVRITT, ROBERT LEE, APD: ESCAPE — FELONY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Released; PAROLE VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
BARLOW, CHRISTOPHER LEE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active;
BURNS, MICHAEL ANTHONY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DANIEL, TED WAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
DOWDELL, HADJI TERELL JR., APD: SIMPLE BATTERY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FLETCHER, KIM NICOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active;
FREEMAN, ROBERT LEE JR., GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HILL, BERNADETTE, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released;
HOFFMAN, MELISSA ANN, GSP: DUI — MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
HOLBROOK, MELISSA NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
HORNE, LEONARD ELWOOD, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released;
LASTER, CURTIS SHERROD, GSP: DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released;
MANSFIELD, RUFUS GREG, APD: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
MAYBERRY, PAUL MARKS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McCAFFITY, ARON MONROE, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; OPERATION WITHOUT REVALIDATION DECAL Released; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Released;
PORTER, JEFFERY SCOTT, APD: FORGERY — FIRST DEGREE Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
ROBERTS, JAMIE LAMAR, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MARCH 13
FLOWERS, CODIE ALAN, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
HANES, ANFERNEE DONTRAIL, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
HARRISON, KY‘SEAN MYKKIA, APD: BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
HOLLY, TINA VANESSA, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released;
KNIGHTON, RAYKWUAN DEMOND, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
MCMILLIAN, JAWASKI DONTRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY Released;
SIMMONS, DALLAS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
MARCH 14
BUTTS, VERNON JEROME, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BYNUM, ALAYNA DENISE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
COLAS, JASMINE BRYONNA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
COX, TY‘LICIA SANYELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
EKOKOTU, KARINA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
NOAH, LEON GRANT, APD: PUBLIC INDECENCY, FIRST OR SECOND CONVICTION — MISDEMEANOR Released;
OLIVER, MA‘AT CAROLYN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SHEAD, NIESHA BRETANICA, APD: POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; NO INSURANCE Released;
SHELLEY, HAYWOOD BERNARD, SO: FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, TIONA BERASIA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, JAMES EDWARD, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
YOUNG, DYLAN ALEXAVIER PREEC, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
MARCH 15
BARTON, ZANDRA DENISE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
CASEY, STEPHEN KYLE, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
CAULEY, JERRY JEROME, SO: DUI — DRUGS, LESS SAFE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
COOK, RODNEY RAY JR., ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
GREEN, VICKIE LANITA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HOBGOOD, CHARLES JASON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MABLE, JUSTIN MARQUES, SO: BATTERY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SCOTT, TIMBRACKI CONNIE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active; PROBATION VIOLATION Active;
STAMPER, KERTAVIOUS O‘NEAL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
STEPHENS, LANACIA SHEKEE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
TAYLOR, RAYMON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
MARCH 16
ACREE, WILLIAM ANTHONY, SO: AGGRAVATED ASSAULT Active; HOME INVASION FIRST DEGREE Active; CRUELTY TO CHILDREN — ALLOW CHILD TO WITNESS ACT, THIRD DEGREE — Active;
BATTEN, TAURUS KEYNES, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
BOYD, JESSICA SHANBREKA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
CLARK, MARK ZAVIER, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released;
COWART, ROBERT LAMAR JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, ROBERT LEE III, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GLASCO, FELECIA ANN, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, DEJA TITANNA, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; BATTERY Released;
JOHNSON, JOSHUA RAY, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
McCOY, WILLIE EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
MOSLEY, LARRY JR., ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS: MARIJUANA, METH Active: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
OUSLEY, GABRIELLE DENISE, APD: BATTERY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., APD: SIMPLE BATTERY Active;
SHEAD, DAN, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; NO INSURANCE Active; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active;
WARD, JAMES EDWARD JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WARREN, MALLORY RICO, SO: AGGRAVATED STALKING Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — PROPERTY DAMAGE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; STOP SIGN VIOLATION Active; RECKLESS DRIVING Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; AGGRAVATED ASSAULT — PEACE OFFICER Active; SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER, DOG, CORRECTIONS OFFICER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
WILLIAMS, NAKASOMIA LAMONT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIFORD, ROBERT LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
MARCH 17
ALLEN, SHEVOKYVO LYVETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
BROWN, NICOLE NETASHA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
HARDEN, JOHN ARTHUR, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, VERONICA RENEE, SO: SIMPLE BATTERY Active;
MORRIS, TIFFANY NICOLE, APD: SIMPLE ASSAULT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
PITTS, JACOBY ELIJAH, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
STROBLE, MARLEN LECONTE, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
WALKER, JACOVIUS JAMAAL, GSP: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
WILLIAMS, FLOYD JAMES, ADDU: FORGERY — SECOND DEGREE Active;
WOODALL, SHAKENDRANIQUE SHAWNYUCCA, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; SPEEDING — STATE COURT Released.
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