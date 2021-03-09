These are bookings for Feb. 18-24 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 18
APPERSON, MEGAN NICOLE, SO: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released;
BOULTINGHOUSE, ETHAN MICHAEL, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
COLEMAN, DEQUAWN JERMAINE, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OFF BOND Active;
DANIELS, VONTRICA MARIE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DUNCAN, KEITH REGINALD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
JONES, LAVERNE DION, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SMITH, ALEXIS TATYANA, APD: HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Active;
SMITH, MARKEVION LATROY, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SPRINGS, BLAKE ELLIOTT, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TIFT, JAVONNTE RODREGUIZE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
WARREN, JANAI SHYKAMMIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
WESTON, IDRESS MALIK, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released.
FEBRUARY 19
CURRY, SHAMBRICA RENEE, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DUI - PER SE 0.08 Released;
DAWSON, JALEN JAWUAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
FARMBRY, CHARLES ANTHONY, SO: AGGRAVATED STALKING Active;
HALL, ASHLEE NICOLE, GSP: PROBATION VIOLATION Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; NO PROOF INSURANCE Released;
HALL, AUBREY JAMES SAVALAS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAMMONDS, MICHAEL DAVID, APD: AGGRAVATED STALKING Active;
HUCKABY, SEDRIKA BRESHELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JORDAN, TONY BERNARD, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
OWENS, MICHAEL BRENDAN, ADDU: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
REEVES, CHRISTIAN BRYAN, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WAKEFIELD, JEWELL LONNATTEE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
WATSON, CONSEPSHEON MONTREAL, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
WILLIAMS, DAVIE LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
FEBRUARY 20
ACRES, PATRICK WAYNE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
CLAY, DE`ERICA LASHAE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
NEWTON, ROBERT JAMES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active;
PAUL, ALEJANDRO, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active.
FEBRUARY 21
BRACKINS, RASHUN DEVANTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DENMARK, DONDRE SHAKEEM, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, ROSSINI T`SHUR, APD: PROBATION VIOLATION Released;
MOSS, HENRY MARVIN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MYERS, RHONIQUE LASHAY, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
REED, CHARLES EVERETT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WILSON, MARCUS DARRELL, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
WRIGHT, ALONZO WESTLY JR., APD: BATTERY Released.
FEBRUARY 22
BALL, REGINALD, DCP: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
BELL, McARTHUR BERNARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DAVIS, CHARLIE BERRY III, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
DEBRUCE, DONTAVIS JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GLOVER, TANISHA HELANA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HALLBACK, MICHAEL ANTONIO, APD: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
JOSEPH, ROODLY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
KENNON, EUGENE III, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
REVILLS, BENJAMIN JOSHUA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SHEEDY, JACK BRAXTON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
TUCKER, ANNIE RUTH, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, MANCIE LEVOID, SO: AGGRAVATED BATTERY Active.
FEBRUARY 23
CARTER, WILLIE FRANK, SO: TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released;
DRAKES, CURTIS DEWAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
GREEN, TASHON TYCORRIOUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JACKSON, TAVARESS SINQUNCE ADDU: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
KING, BRION MANONTIO, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION/WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; OFF BOND Active;
LUCAS, TERRY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
McCLENDON, FABIENNE TAVARES, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
POLITE, DOMINIQUE MEGEUL, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROBERTS, OBADIAH EL`TAWAN, SO: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SAMPSON, KERON JACOBI, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SIMMONS, LARRY BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
TYLER, QUANTAVIOUS ANTWAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TYSON, KOREY MICHAEL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
YARBROUGH, ERIC BERNARD, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released.
FEBRUARY 24
BASS, SHEILA DENISE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BECKETT, TYREEK MARQUISE, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
BROWN, LE`DASHA SHANTAS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
COLEMAN, FREDDIE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOUCK, RICHARD JOSEPH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HUDSON, EDDRECIA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, CHARTAVEOUS DERON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
LEE, MICHAEL MANTEZ, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MILLER, JOSHUA MYLAN, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Released;
PRIMUS, EVANS TYRONE, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
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