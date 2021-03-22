These are bookings for March 4-10 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 4
BROWN, MICHAEL BERNARD, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
BURNS, CEDRIC LAMAR, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
ELLIS, LAUREL LAMB, DCP: GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
FRANCIS, CAMPBELL OTTILE IV, APD 60145: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Release;
GOINES, ALEXANDRIA T., APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HOLSEY, KEMYA TINYON, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
JOHNSON, TIFFANY LEBARON, APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released;
LAW, AUSTIN WAYNE, SO: SIMPLE BATTERY Released;
LEVERETTE, ROOSEVELT III, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
RANEW, JESSICA LEANN, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, TAMIKA LASHAVIA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SWEAT, DAVID ALLAN, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
MARCH 5
BRITT, DWAYNE RASHAD, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CRAPP, TRAYVON PHAMONTAE, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
HALL, BRANDON CORY, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRIS, DANTRELL STEPHEN, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
IBACH, LENARD SHANE, SO: AGGRAVATED STALKING Active;
JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JORDAN, RANDOLPHUS JR., SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MITCHELL, KAYLA KEANDREA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROBINSON, DERRICK KENTREL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, DEMETRIUS MONTREL, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
WALTON, KEVIN LEWIS, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WRIGHT, LORNA THERESA, SO: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS) Released.
MARCH 6
ANDERSON, ISAIAH MOSE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
DAVIS, PAUL QUENIZE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JACKSON, TAHLIQ MYKELE, DCP: THEFT BY TAKING -- FIREARM Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MACK, CURTIS JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MATHIS, DEKOVIAS RAYSHUN, APD: BATTERY Released;
RICHARDSON, GARLAND EUGENE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
STEPHENS, MAURICE BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SWAN, GAIL MARIE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TINSLEY, DAVID, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PAROLE VIOLATION Active;
WILLIAMS, TIMOTHY MICHAEL, GSP: SAFETY BELT VIOLATION - 18 AND OVER Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
YARBROUGH, ERIC BERNARD, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
MARCH 7
BENYARD, CONDELL, SO: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; RETURN FOR TRIAL Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
BYRD, TERRANCE DONTELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
FLETCHER, JERON AMIR APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARPE, DEVANTE EMMANUEL, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
HARVEY, DE`UNDRE LAMAR, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS - PROPERTY DAMAGE Active;
HODGE, ERIN NICHOLAS, DCP: KIDNAPPING Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, KIMAYA JANEL, SO: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
JOSEPH, ROODLY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
KING, RONNIE LORENZO, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
McCALLA, MEQUITRON JAMELL, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
ROBERTS, JAMIE LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TUCKER, DEVIN CARTEV, DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
MARCH 8
ALEXANDER, SHERNEIKA A., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BELL, JAQUAN ERIC, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
CANNON, AMARTINEZ YBARRA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
COLLINS, TRACIE TOMLINSON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; STATE COURT SENTENCE Active;
JACKSON, TIMOTHY BERNARD SO: PROBATION VIOLATION Active;
JENKINS, JANICE LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
LAKE, JAVON GREGORY, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NEWTON, JOSEPH MICHAEL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NIXON, MICHAEL WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PATE, PATRICIA FAYE, APD: PAROLE VIOLATION Active;
PORTER, SARABIAN TARON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY; Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RAINES, BRYANNA ALEXIUS, APD: SIMPLE BATTERY Released;
SUMMERSET, ANDRE ONEIL SR., APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
WILLIAMS, MILTON BERNARD, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
MARCH 9
ANDERSON, ISAIAH MOSE, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY Active; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active;
ARNOLD, TARNECA NASHAUNDRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; DRUG PARAPHERNALIA Active;
CLARK, MARK ARDELL, APD: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
CLARKE, NOTORIOUS KERON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DANIELS, MAURICE DONNELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
DAVENPORT, MIRANDA, SO: BATTERY Released;
DIXON, CECIL WALKER, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
ELLIS, JOSEPH LENNARD JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAMPTON, MONQUAVIOUS KWMIL, APD: VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Released; DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released;
HARRIELL, SHANDREYAH TALESE, SO: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
LEWIS, NAKENDRIA LASHAY, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
MOORE, LOUIS JUNIOR JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, DONNELLIUS DEVONTA, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
WILLIAMS, TEMETRIUS CHASSIDY, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
MARCH 10
CHOE, CHAEHUN, GSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; DISTRACTED DRIVING Released;
DONNAN, OLIVIA LORRAINE, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
ELLIS, REAGAN ANTONI, ASU: DISORDERLY CONDUCT Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
HANNA, CHRISTOPHER LAMONT, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
JONES, DERRICK NAKEAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LANE, JAHNIA SHANQIS, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
MUSSELWHITE, RICHARD KENNETH JR., APD: SIMPLE ASSAULT Active;
REDDING, RICKY ANTWON, ADDU: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
WEEKS, DIRON LASHAWN, ADDU: CONTEMPT OF SUPERIOR COURT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; LOITERING/PROWLING Active.
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