Dougherty Jail Report

These are bookings for Oct. 27-Nov. 2 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 27
BROWN, MARQUIC WILLIAM, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
CURT, ALLENA DENISE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
HUMPHREY, CODY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, ROBERT CHARLES, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
McWILLIAMS, SAVANNI, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
POTTS, QUENTIN DEONTE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REED, TAVIAN JERRELL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
SCOTT, AMAYA JEANAYSA, SO: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Released.
OCTOBER 28
DAVIS, SHONDA LETITA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAMMOCK, TODD ANTHONY, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
HARRIS, CHRISTOPHER ANTHONY, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HERNANDEZ, STEPHANIE DAWN, COURT: CITY COURT SENTENCE Released;
McCARTY, DAVID JAMES B., SO: PROBATION VIOLATION Released;
POWELL, SAMANTHA MICHELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active.
OCTOBER 29
BARFIELD, EUGENE ALLEN, DCP: CONTEMPT OF STATE COURT Active;
BRUCE, ERNEST WILLIAM, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
ESTRADA, REYES, APD: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; HIT AND RUN — UNATTENDED VEHICLE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
HARVEY, JUSTON COLE, APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
HILL, MARKEVEOUS ANTONIO, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McCOWN, CHRISTOPHER SHANE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MELTON, CHARITY ALISHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SAPP, ANGEL NY‘JHOUI, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
THOMAS, DONNELLIUS DEVONTA JR., SO: DISORDERLY CONDUCT Released; AFFRAY (FIGHTING) Released;
WASHINGTON, TYKERIE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; AFFRAY (FIGHTING) Released.
OCTOBER 30
ADAMS, DE‘ERIC TYSHUN, SO: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released; PROBATION VIOLATION Released;
DAVIS, DONTAY LAMONT, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; AFFRAY (FIGHTING) Released;
ELLIS, ULYSESS III, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; RECKLESS CONDUCT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GIBBS, ADARIUS MARQUEZ, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
GIDDENS, RODNEY DEBRYCE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
ROBINSON, LASASHA CASHAWANNA, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
SAMPSON, DARNELL METAZ JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
WRIGHT, JYVIAN JONSHA, APD: POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Released; DRUG PARAPHERNALIA Released.
OCTOBER 31
AMOS, PRISTEPHANIE ANDRA, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
BOOKED, IN ERROR 18524: Released;
BOOTH, BYRON LAMAR, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
BROWN, ELIZ DAKOTA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
DAVENPORT, ANDREW III, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
DAVIS, LAURIE CLAIRE, DCP: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
GILYARD, JAVORIE VISHON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HENDERSON, BRIANNA G., APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
JONES, REKEETA LASHON, SO: BATTERY Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Released;
JONES, VENSON JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
MATHIS, MALCOM AHMAD, SO: FORGERY — THIRD DEGREE Released;
MILLER, SHANTERRIA SHAQUANA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
REID, NAKAYLA GEORGETTE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
ROBINSON, NAZARA D., APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
ROGERS, SAVANNAH FAYTH, ADDU: SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
YOUNG, QUAZA RASHAAN, SO: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
NOVEMBER 1
ANDERSON, TORRY JERMAINE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
CHATMAN, WALTER JAMES III, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAWSON, SHUNDAVIUS KENTRELL, SO: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; WITNESS CONTEMPT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GRAHAM, CRYSTAL TAMEIKA, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
HARRIS, NICOLE MARIE, APD: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Released;
HOWARD, CHRISTOPHER MARQUIS, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD THEFT Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
LANG, KAMEELAH LATAVUA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
LINDSEY, LISA FLENE, PAR: PAROLE VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
MAY, MC, APD: RED LIGHT VIOLATION Active; HIT AND RUN — INJURY, DEATH, DAMAGE Active; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; DUI — PER SE 0.08 Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
MOORE, DARIUS CORTLAND, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
SCONYERS, JENNIFER MARTIN, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
YORK, CHRISTOPHER LEE WAYNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
NOVEMBER 2
ANTHONY, REBECCA GORNITA, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
BEAMON, GEROME LEWIS, APD: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
BOOKED, IN ERROR APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, ABRAMS JONATHAN, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Active;
BYRD, ANTONIO DEMARKUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GILYARD, JAVORIE JR., DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Active;
GRANT, CALVIN KENYATTA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MACK, MARIAH DENISE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MILLER, SALANTA SHAESSENCE, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
RICHARDSON, TYTIERRA DANIELLE, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Active;
ROSS, TAYLOR WHITNEY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
SCOTT, JAYLON DONTERRIS, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
TOLIVER, ERICA NICOLE, DCP: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
WHITAKER, ANIYAH NEKEYA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
WINGFIELD, DONTAVIOUS, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Active.
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