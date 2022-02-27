Dougherty Jail Report

These are bookings for Feb. 10-16 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 10
BARNEY, WHITNEY DIANE, APD: THEFT OF SERVICES MISDEMEANOR Released;
DAVIS, CORTAVIS TRINARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
ELLIS, JAVARIOUS DEMONTAE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
EUBANKS, GRADY WAYNE JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
GOUDE, TIMOTHY, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
LOWE, MARTINEZ TAVARES, SO: TOO FAST FOR CONDITIONS Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
PALMER, WENDY CAROL, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
RISER, JONATHAN LAMARCUS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; LOITERING/PROWLING Released; CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Released; CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
ROBINSON, JARTAVION DRE‘QUAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR — FIRST OR SECOND OFFENSE Active; HOME INVASION, FIRST DEGREE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active;
THOMPSON, ADOLPH III, SO: OFF BOND Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WADE, TODRA LASHA, SO: CONTEMPT OF STATE COURT Released; FAILURE TO APPEAR Released; UNLAWFUL CONDUCT DURING A 911 CALL Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released; PROBATION VIOLATION Released;
WEST, DAEQUAN RYSHEED, APD: HOME INVASION, FIRST DEGREE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active.
FEBRUARY 11
EDWARDS, AMYA RACQUEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
GIBBS, ADARIUS MARQUEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GILYARD, ELDRUNDO HOZAY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
GORDON, BILLY JOHNNY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
INGRAM, ANTHONY AGNEW, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
JONES, BRITTIANI ARMANDA SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, TALIYAH NOTASHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
LYLES, DAVID BRENT, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MEADOWS, DAVID ANDREW, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released
NEWBERRY, TAMIYA SHABREKA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
NIXON, RANIYA BRIEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
ROSS, RONTERIUS JEMONE, DCP: IMPROPER STOPPING, STANDING AND PARKING PROHIBITED Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
VICKS, QUANTAVIUS LEONARDO, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, DAN DONTAVIOUS, APD: SPEEDING — STATE COURT Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Released; DRIVING ON RIGHT REQUIRED Released; RED LIGHT VIOLATION Released; HIT AND RUN — INJURY, DEATH, DAMAGE Released; RECKLESS DRIVING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; GEORGIA HANDS FREE LAW Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY, Released;
WOODS, TAMIKO LAFAYETTE, DCP: DUI — DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; NO INSURANCE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; SPEEDING — STATE COURT Released.
FEBRUARY 12
BUCHANAN, MIKAYLA JORDAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Released;
HARPER, ANDRE LADON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
McGOWAN, TERENCE APD: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
RODRIGUEZ, AMIE MICHELLE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
TOOMER, JAMES C., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
WILLIAMS, CORDERIA LASHAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released.
FEBRUARY 13
ARNOLD, JERICO CHASE, APD: BURGLARY — SECOND DEGREE, FORCED ENTRY, Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active;
COUNCIL, MARKUS KHALID, DCP: DISTRACTED DRIVING Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released;
DILLARD, ANITAIRESS DIONNA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
HICKS, GREGORY DESHOUN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, KRISTIN HALEY, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
MILLER, KRISTY GILLEY, APD: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
PETTIFORD, CASSANDRA LYNN, DCP: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
PORTER, BRYANT LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
SLOAN, JACOB PRESTON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
SPENCE, CLEO ROBERT, APD: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
STEWART, XAVIER MONTREAL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, DONYAE DURELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Released; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
WINGFIELD, CEDRIC KID‘CO, GSP: DUI — PER SE 0.08 Released; SPEEDING — STATE COURT Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released.
FEBRUARY 14
CAULEY, JERRY JEROME, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
CHILDS, DESMOND RASHARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
DAVIS, TERRI ALLEY, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Released;
DEBERRY, MARION KEJON, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
GREEN, ANTONIO JUAN, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HARRIS, DONTAVIOUS, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
LANGO, RANDALL ANTONIO, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
PONDER, GARY, DCP: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; TAILLIGHT LENSE REQUIREMENTS Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
ROBERTS, ANTHONY DRU, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SIGGERS, ERROL LEE, DCP: FAILURE TO APPEAR Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
SMITH, ANTHONY LEE SO: AGGRAVATED STALKING Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
SMITH, FRANK WILLIE JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
WALKER, ALFREDA DIANE, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
WEEKS, DEMETRIUS COYELLE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 15
BROOKS, JHAQUILLE JONTE, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released;
BROWN, RORICIOUS KARON, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; DISTRACTED DRIVING Released;
DALTON, VALERIE TAWANDA, SO: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, CODY SEAN, APD: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
JOHNSON, HENRY EDWARD JR., SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
JOHNSON, SHANIYAH KIARRA, ASU: THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
MILLWOOD, HOLLY ANN, APD: BURGLARY — SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Released;
RICHARDSON, MICHAEL ANTHONY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
SEYMOUR, LISA RAMSEY, APD: DUI — PER SE 0.08 Released; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WILKERSON, STEVEN EDWARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released.
FEBRUARY 16
BOWENS, JOE ANQUAN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, TRAVIS JAMANE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
CAMPBELL, NALIYAH MONET, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
COVIN, JORDAN SHAVERNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HALL, AVERY LEMECH, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOLMAN, VICELLOUS BREYON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
HUNTLEY, KADARIA JANEE, DCP: MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
LINDSEY, BAYLEE NICOLE, APD: IMPROPER LEFT TURN Active; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Active;
SNELL, JASMINE LATISHA, APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF COURT — CITY Active;
STYLES, DOROTHY DENISE, APD: BATTERY Released;
THOMAS, LENWOOD ROBERT, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WEST, LABRISHA PATRICIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WINBUSH, DENARIOUS MONTAEZ, APD: RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Active; DUI — PER SE 0.08 Active; DUI — ALCOHOL, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; RECKLESS DRIVING Active; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Active; HOMICIDE BY VEHICLE IN FIRST DEGREE Active; SERIOUS INJURY BY VEHICLE Active.
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