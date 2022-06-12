Dougherty Jail Report

These are bookings for June 2-8 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 2
DAVIS, JAMES EDWARD, DCP: BATTERY Released;
DEARISO, PATRICK CALVIN JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
FORD, KYWAN LORENZO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
GARY, MARCUS JERMAINE, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
GREEN, NAHEIM MALIK, DCP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
HICKS, CORTNEY DIUNTE, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
JACKSON, TYKERIA LASHEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, CYNTHIA COLLETTE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
KIERCE, KELLEY HUGH, GBI: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
SMITH, JAMEAL GRACE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
TOOMER, DEANNA SHYREE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
WATERS, CARLOS KENESSE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WATSON, DAVID LEE JR., APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WEST, JAMAL DUPREE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active;
WHEELER, DARIUS OCTAVIUS, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
WILLIAMS, JATERRICA SHANTELL, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active.
JUNE 3
ANDERSON, ISAIAH MOSE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BAKER, JERRY NATHAN, ADDU: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BERRY, NIKA F., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BILLINGS, CHARDAE LADAWN, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
BROWN, ALLEN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
BROWN, BRYONA LAFAYE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
CASTRO, JOHN JEFFREY II, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CONNELL, HOLLY LYNN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DONALDSON, MONTIEZ LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
EVANS, CUTECUISE MARQUIS, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GRIER, LATIVIA LASHON, SO: PROBATION VIOLATION Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
GRIFFIN, JEFF LEGRANDE JR., SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; ENTERING AUTOMOBILE Active
HARRISON, KY`SEAN MYKKIA, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARVEY, BRADFORD LAMAR, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HICKS, SHARON LEKEISHA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
JACKSON, MARVIN JAMES, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, ALLANTE KRISHARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; RECKLESS CONDUCT Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JONES, QUINCY LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active; FORGERY -- THIRD DEGREE Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Active;
JORDAN, ANTONIO D`VEZ, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released;
LOCK, JESSICA ANN, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
MOODY, GEORGE TARIK, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released;
OUSLEY, LATANDRIA MONIQUE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
POWELL, ARMANI DESHAWN, ADDU: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
REDDING, JAELYN JACARI, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SPANN, DERRIES DEMETRI, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released; CRIMINAL TRESPASS Released; TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
WRIGHT, STEVE BERNARD, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, OTHER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; AGGRAVATED STALKING Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; GOOD BEHAVIOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DISORDERLY CONDUCT Active.
JUNE 4
CATES, ARIC WILLIAM, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MATHIS, RONNIE NORKEITH, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active;
ROBERTS, KELSEA LASHAE, APD: IMPROPER BACKING Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
TARVER, MARK STEVEN, APD: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
THOMPSON, CAINAN ANDREW, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WELDON, BRITTANY DANIELLE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, CHRISTOPHER CODY, DCP: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
WILLIS, JASON JEREL, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JUNE 5
BAILEY, JERRY DALE, SO: PROBATION VIOLATION Active; OPERATION WITHOUT REVALIDATION DECAL Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; EXPIRED VEHICLE, TRAILER REGISTRATION Active; NO LICENSE ON PERSON Active;
CLARK, DAVIA LATALYA, APD: BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
GEORGE, DARAYA DEVIN, SO: DISCHARGE FIREARMS ON PROPERTY OF ANOTHER Released; RECKLESS CONDUCT Released;
HARRIS, EMMANUEL JAMES, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
JONES, DONNIE CARLTON III, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Released;
McCALL, DONOVAN CHRISTIAN RAY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MILLER, BRANDON PATRICK, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MITCHELL, JOHN CORY APD: GOOD BEHAVIOR Active;
PERRY, SHAUNDRIC DELANEY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROWE, TEAIRA NASHUNTYE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TUMBLIN, JAWOSKI KEYRON, APD: BATTERY Released;
VANZANT, MARK ANTHONY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released.
JUNE 6
ANDERSON, DAWAYNE LAMONTRAIL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BANKS, CORTEZ MONTREALL, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
BROWN, CHAVEZ MARQUES, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
DUNCAN, PATRICIA ANN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
FORD, KYWAN LORENZO, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JONES, ALEXANDRIA ANGELNIQUE, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
KING, TYUNTAYE MAKELL, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
McGRADY, ERNEST, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY Released;
McNAIR, KENNETH DYWANE JR., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
OLIVER, KELISHA NICOLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WINGFIELD, ESTELLA B., APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
JUNE 7
BRYANT, WILMON JAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, YOLANDA PATRICIA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
DOLES, JANIYA OMAREE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
GIPSON, WILLIE JAMES, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAWKINS, BRANDON MARELL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
KAYLOR, FRED KENTRELL, SO: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
McWILLIAMS, SAVANNI, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
NEWBERRY, CYNTHIA MARIA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
TAYLOR, ERIK EMMANUEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
VINSON, SHANNON LISA, APD: FAILURE TO APPEAR Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WESTON, ANTONIO BERNARD JR., ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
WILLIAMS, HELEN DENISE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
JUNE 8
BEAM, DAVID ALVIN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
BRADLEY, SPENCER ONEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
BROWN, CHRISTOPHER DONNELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CHRISTIAN, CARLTON LEON, DCP: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
COBB, LAMARIO ONEIL, APD: ROBBERY BY FORCE Active;
GLOVER, JOHNNIE MAE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING (MUNICIPAL) Released;
GRAY, JOEL DANIEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAYES, PEARLINE KEGLER, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JACKSON, RICKY TA`MORRIS, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
JOHNSON, GENO THOMAS II, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; Released;
KISER, JUSTIN CHRISTIAN APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
MARSHALL, TERRY, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
MARSHALL, ZY`KIA TYEISHA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
MICKENS, ZANTAILUS MANTWAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PROFIT, DEMARIO DEONTA, SO: PROBATION VIOLATION Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
PURVIS, MISTY RENEE, APD: LOITERING/PROWLING Active;
REDDICK, FREDRICK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, LYNN HOKE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WEBB, CHAYNE EDWIN, APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL BY USING OBSCENE/VULGAR LANGUAGE Active
WYNN, DAVIS JOSHI, DCP: UNREGISTERED VEHICLE, TRAILER Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.