Dougherty Jail Report

These are bookings for Oct. 14-20 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 14
ACREE, WILLIAM ANTHONY, DCP: FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released; CRIMINAL TRESPASS Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
BANKS, TIMIE RONELL, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active;
BISHOP, VALEN MICHELE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
GRANT, VIRGINIA ALTOVISE B., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HAGGINS, RUFUS LEONARD, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
HUDSON, KEVIN RAY, APD: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active; FORGERY -- THIRD DEGREE Active;
HUTTO, RONNIE DEWAYNE, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
LOPEZ-EPIMELIO, RAMON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
MILES, CONSTANCE URECKA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
OLIVER, TREVESCEYA LASHON, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
ROSS, RONTERIUS JEMONE, APD: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; IMPROPER LANE CHANGE Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SWAN, MANSON SAMUEL, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
THOMAS, TIMOTHY LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, RONALD DEWAYNE, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
WOOLBRIGHT, TYRUN ASH'ZAVIER APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Active;; FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active; OFF BOND Active.
OCTOBER 15
BOGAN, NELSON JAMES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BROWN, SHUNTERIA MONIQUE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGEs 6-16 Released;
DAVIS, ANDRE DASHUN, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
DAVIS, BRANDI NICOLE, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
EDWARDS, MACK AARON, APD: SIMPLE BATTERY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GARDNER, JALEN JWAN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JACKSON, KAIR'SHA ANTONIA, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
JOHNSON, ANTIONETTE DENISE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
LOWERY, JOHNNY ELLIOT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
LUSTER, KENTAVION TYRELL, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
MARTINEZ, ANDRES, MARSHALS: CITY COURT SENTENCE Released;
PERRY, ROMELO NARDRIVONTE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SCOTT, TIMBRACKI CONNIE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
SIMS, SHELETTE RENA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
STEWART, FRANCE MANRY, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released
TAYLOR, ARIKA TERESA, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WILLIAMS, MICHAEL LAMAR, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
OCTOBER 16
ANDERSON, VASHAN D., ADDU: DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUG, WEAPONS Active;
DOWELL, WILLIE LEE, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released;
HATCHER, MIGUEL GEMERE JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY Released;
HILL, ANTHONY MARKEE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MINATEE, QUATARIUS DONTA, APD: SIMPLE BATTERY Released;
SMITH, JUSTIN ALEXANDER, DCP: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released; IDENTITY FRAUD NOT INVOLVING INTENT TO COMMIT THEFT Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
STEWART, XAVIER MONTREAL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
TAYLOR, QUENTIN DURAND, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
THOMAS, BENNIE LEE JR., DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released.
OCTOBER 17
BARBER, DONTE DESHUN, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
FRAZIER, SEAN BERNARD, APD: NO LICENSE ON PERSON Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active;
HAWKINS, ANTHONY WAYNE JR., APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
LLOYD, VERDELL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TUCKER, DEMETRIUS DEWAYNE, APD: PUBLIC INDECENCY -- URINATION OR DEFECATION Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
OCTOBER 18
ATKINS, MIGUEL IMMANUEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BARRON, OSHAWN ALEXANDER, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
BOYD, REBECCA ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
BULLARD, TYRONE ANTHONY, SO: FORGERY -- FIRST DEGREE Released;
DANIEL, SHAMEKIA QUENNESE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KING, ASHANTI MARTE`SHIONNAH, SO: HARASSING PHONE CALLS Released;
KNIGHT, DEAUNDRIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
O'BRIEN, LINDA JEAN, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Active;
PHILLIPS, WAYLAND LEMON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
REAVES, EDWIN FITZGERALD JR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
RIGGINS, CERELIA DEANN, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active;
STRUM, QUONTAVIUS QUONTE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
TAYLOR, ERICK SHARON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
THOMAS, ALTRAVIOUS ANTWAN, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; MARIJUANA-PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active;
WHITE, JAYE VICTORIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
OCTOBER 19
CAMPBELL, JUSTIN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CARTER, JARED JEROD, APD: COMPUTER THEFT Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
CASTRO, JOHN JEFFREY II, APD: THEFT BY RECEIVING, FELONY Active;
COLLIER, MARION THOMAS, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
DANIELS, ZHANE NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DONALDSON, ALEX CARLTON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FERRELL, SPENSER HOGAN, APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
GRIZZARD, ASHTON LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
IDLETT, JONATHAN RASHAD, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JABLONOWSKI, ROBERT M., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, ERIC JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JACKSON, NASHUNTA LASANN, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OFF BOND Active;
JONES, MICHAEL LEE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, TAMEKA JEANEEN SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
MALLORY, YUL DEE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
McCRAY, TIMOTHY MARKUS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MOORE, JULISA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MORRIS, BRYAN ALLEN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; OFF BOND Active;
MYERS, RHONIQUE LASHAY, APD: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
PRICE, KAJUAN MARKEY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, GEVONTAE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Released.
OCTOBER 20
CAPPS, ANTHONY THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLINTON, AUKERIAN VONTAVIOUS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DAVIS, ROBERT LEE III, APD: BATTERY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
GREEN, DENTAVIOUS DEMYLO, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
HICE, JOHN CHARLES III, SO: PROBATION VIOLATION Active; JOHNSON, WILLIAM COURTNEY APD 23724; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JONES, TIFFANY MARSHALL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
ROBERTS, MARTIN PRINCE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
STILLS, QUINDATHION TASHAW ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
THOMAS, JORDAN MICHELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
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