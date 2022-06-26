Dougherty Jail Report

These are bookings for June 16-22 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 16
BUTLER, VENEISHA KENTRIAL, SO: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
CALLISON, BRAYDEN ELIZA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
CURLES, DAVID ALLEN JR., ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
DANIELS, DEXTER RICARDO, APD: BATTERY Released;
GREEN, KEYONIA NIESHA, ASU: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; OFF BOND Released;
MATHIS, BLAKE DARNELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MATTHEWS, JASON RICARDIO, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
McCRAY, MEYONNA SHENEE SO: FAILURE TO APPEAR Released;; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
OWENS, ANNA CLAIRE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
ROBERTS, DWAYNE DEMITRIS, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
SUMMERSET, ANDRE ONEIL SR., SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
TOLBERT, DONTAVIOUS MARQUIS, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active.
JUNE 17
ALLEN, QUINCY ALLEN, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
BURK, MICHAEL DWAYNE, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
CHILDS, RODNEY SHEROD, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active;
CLYDE, JOHN ARTHUR, APD: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
CRIBB, EUGENE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DELONG, SAMATHA PAIGE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
ELLIS, ANDRETE CHOIAYE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HAND, NINA LEEANN, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HAYES, PEARLINE KEGLER, SO: UNAUTHORIZED USE OF FINANCIAL TRANSACTION CARD Active; EXPLOITING, INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Active;
HINES, DERRICK RAYNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, HANNAH DENISE, ADDU: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
KEITH, SHAWN MICHAEL, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
PERRY, JASMINE MICHELLE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released.
JUNE 18
BODIFORD, BRITTNEY LESHELL, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD, BAD CHECKS, $1,499 OR LESS Released;
BROWN, NAHJI JANET, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
BURKS, LEWIS DOUGLAS III, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
EDWARDS, EARL JEROME, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; PROBATION VIOLATION Active;
FLETCHER, QUINTON OMAR, APD: CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Active; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
HICKS, SILAS JAMES, APD: LOITERING, OBSTRUCTION OF FFREE PASSAGE Released;
JONES, DAVID LEE JR., APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
LEWIS, CHARLES JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LYONS, SHERRYSA ZHA`NAE, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
MILLER, ADRIENNE ARLENE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PARRISH, MANDY MARIE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
STUBBS, TOMECA CHACHELL, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
WALLACE, DARELL LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WASHINGTON, TARA MICHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WEST, TAVARIUS SHERROD, GSP: NO LICENSE ON PERSON Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI, ALCOHOL OR DRUGS, MISDEMEANOR Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
WINCHESTER, QUINTERRIOUS LEWIS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
WORTHY, BENJAMIN JAMES, APD: BATTERY Released.
JUNE 19
CLYDE, ELIJAH NAQUANN, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Active; PROBATION VIOLATION Active;
COLEMAN, SHARADAI RESHAI, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released;
DICKENS, SANDRA LYNN, APD: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
GLOVER, LENDRICK SHANARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, MONTAVIS TERREL, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released;
JACKSON, RENARD LORENZO, DCP: MOVE OVER LAW, PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KING, ROLAND RUDELL, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS, FRAMES PROHIBITED Released; TRANSFER OF LICENSE PLATES AND DECALS Released; UNLAWFUL USE OF LICENSE OR IDENTIFICATION CARD Released;
POWELL, TRAVUS CHARLES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
RANDALL, FREDERICK LEWIS JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
RILEY, ZEMARCUS MONTREZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
STEWART, EDDIE BERNARD, APD: FALSE IMPRISONMENT Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active; STATE COURT SENTENCE Active;
THOMAS, HENRY LEON, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
WILLIAMS, MAURICE DANTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; LOITERING/PROWLING Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACFTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released.
JUNE 20
ALVARADO-TERRAZAS, ANALY ALVARADO, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, JOHNE JAHRELL, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JONES, PHILLIP JAMMAAL, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
MITCHELL, BRANDON DENARD, APD: IMPROPER LANE CHANGE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
WHEELER, NAXAVIER ZIHIERE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active;
WHITE, JABARIUS TYHEEM, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, TRAVIS DEVORIS, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
JUNE 21
BONNER, ANTONIO DEWAYNE, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
BRADFORD, JIMMY McARTHUR, SO: THEFT BY DECEPTION, FELONY Released;
BROWN, TRACY ANTWON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
FLORENCE, TIMOTHY TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GAMBINO, DAVID JOSEPH, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GLOVER, LENDRICK SHANARD, SO: ELECTRONIC TRANSMISSION/POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY Active;
HANNA, STEVIE DONTAY, APD: ARSON -- THIRD DEGREE Active; PAROLE VIOLATION Active;
JAMES, JASON LAMAR, SO: PROBATION VIOLATION Active; BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
JAMES, RODERICK RICARDO JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, DEVIN ALEXANDER, SO: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
JOHNSON, MICHAEL LAMONT, SO: PROBATION VIOLATION Released;
LEWIS, NAKENDRIA KY`ETHEL, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
McAFEE, MICHAEL ALLEN JR., SO: ; PROBATION VIOLATION Active
MYERS, JOHNNY LEE, APD: BATTERY Active;
WILLS, SHERRY LYNN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released.
JUNE 23
BURKS, LEWIS DOUGLAS III, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released;
COSBY, REBECCA RENEE, DCP: ENTERING AUTOMOBILE Active;
DAVIS, CORTAVIS TRINARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, TONY RANDALL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FRAZIER, ADRIAN JOSHUA, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Released;
HALL, GARY DEON, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
HALL, QUAZA KANEIDRA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, MARVIN JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
JOHNSON, MONTAVIOUS KENTRELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LAMPKIN, TYLER DEVON, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROBINSON, SHYKERIA DEZMONAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TAYLOR, KIEONA DENISE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WASHINGTON, SHONDRIYA TICEANNA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITAKER, BRANDON DEION, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
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