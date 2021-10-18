Dougherty Jail Report

These are bookings for Oct. 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 7
CRUMBLEY, ASHANTI NICOLE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
HARRIS, CHRISTOPHER ANTHONY, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HENRY, TERESA ELANIE, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
HICE, JOHN CHARLES SR., ADDU: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; NO INSURANCE Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR Active;
JONES, QUINTIN LEMONT, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCLOUD, MARQUIS DEVAN, APD: AGGRAVATED ASSAULT — CUTTING TOOL Active; AGGRAVATED BATTERY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
NELSON, JOSEPH JR., SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; SIMPLE BATTERY Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active;
WHITAKER, JASEN LEON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
WILLIFORD, JAMES BERNARD, SO: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE,; POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; FAIL TO YIELD — ENTERING OR CROSSING ROADWAY Active; HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; SUPERIOR COURT SENTENCE Active.
OCTOBER 8
ANTHONY, JAMIYA ZANEE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
ARMSTRONG, KEYANTRA LAVOSIER, DCP: PROBATION VIOLATION Released;
ASKEW, ANITA JOE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
BARNEY, TERENCE AVERY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
BUCHANAN, LOUIS JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
CLINTON, KAMERON LAMAR KEITH, APD: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
EDMONDSON, SEAN FRANCIS, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released;
GARNER, DEION LEE, GSP: SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GREEN, CHANTEAL YESMEAN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HARVEY, ANTONIO DEMOND, APD: POSSESSION OF MARIJUANA — MUNICIPAL COURT Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Active; PROBATION VIOLATION Active; PAROLE VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO REGISTER AS SEX OFFENDER OR PROVIDING FALSE INFORMATION Active;
HAYNES, JAVON MARQUAVIOUS, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE — NO LICENSE Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Active;
LEE, XAVIER WELDON, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
MALLORY, JAVIEN EDVEON, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
McCALL, NATURR SHAMBREKA, APD: FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SUSPENDED CANCDELED REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
NELSON, KWAJALEIN SHANTA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SHORTER, MURRY GENE: APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
WARREN, JAHRENE TYREK, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
YORK, CLARENCE IKECO, ADDU: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 9
AKINS, JOANNE IRENE, GSP: SPEEDING — STATE COURT Released; DUI — DRUGS, LESS SAFE Released;
CLYDE, JATERA JANA FAYE, DCP: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Released;
GREEN, SHAMYA NAKANDICE, ASU: PUBLIC DRUNKENNESS Released;
GULLAGE, ROBERT LLOYD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JEFFERSON, TRENTON RASHAD, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE, FORCED ENTRY Active; PROBATION VIOLATION Active; CITY COURT SENTENCE Active;
KEARCE, CHRISTOPHER GARY, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SAPP, JOSEPH JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
THOMPSON, DECTRIC TRENARD, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; FAILURE TO YIELD — ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released;
WILLIAMS, JOHN CHRISTOPHER, DCP: SPEEDING — STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released.
OCTOBER 10
CALHOUN, APRIL DIANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
CROUCH, JOSHUA ALLEN, APD: BATTERY Active;
FORD, ARMANDO DANIELLE J., APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
LONG, KIANNA MARIE, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MOTT, TRAVION LAMONTAE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
ROBINSON, TAKOYA LASHAY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active;
SMITH, DEKEL HAKEEM, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released;
SUMMERLIN, JULIE ANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, JOHNNICE SYMONE, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active.
OCTOBER 11
BOYD, GABRIAN LENISS, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — PROPERTY DAMAGE Released;
CONLEY, TERRY JR., SO: PROBATION VIOLATION Released;
FLETCHER, ANGELA MICHELLE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GREEN, MARQUIS DE‘SEAN, APD: THEFT BY TAKING — MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, MISDEMEANOR Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT TO OBTAIN Active;
HARPER, RASEAN VENEST, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Released;
HUTTO, WILLIE JAMES, APD: THEFT BY TAKING — FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active;
PATTERSON, ANTHONY JAMAL, APD: SIMPLE BATTERY Released;
SAPP, GROVER CLEVELAND, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
SCOTT MANNA, RASHEEM AHMAD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, RANDELL LEWIS, ADDU: TAG LIGHT REQUIRED Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active
TRAFFICKING IN ECSTASY Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
WILLIAMS, JOHN DORAL, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIST-OFFENSE PROBATIONER Release.
OCTOBER 12
ADAMS, KASON LEE, ADDU: SCHEDULE I OR II — POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; MARIJUANA — PURCH, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
ANDREWS, ALISHA DIANE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
BURDEN, TITIANA JUSTICE MARIE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
COVIN, CIANA SHEDRICKA, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
CRAWFORD, CORNELIUS JAVON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAWSON, ANTHONY BERNARD, APD: MURDER Released; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Released; PROBATION VIOLATION Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
GREENE, JEFFERY DWIGHT, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
HUTTO, JOSHUA DEWAYNE, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
MYERS, SHAQUILLE DEVANTE, SO: BATTERY Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
SMITH, MICHAEL STEVEN, APD: COMPUTER PORNOGRAPHY Active;
THOMPSON, TAMARA NAVITA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
WILLIAMS, PRECIOUS ALECIA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
OCTOBER 13
CHILDS, SKYELAR DEWAYNE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
DAWSON, ANTHONY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Released; RETURN FOR TRIAL Released;
FLETCHER, CHRISTINA HOPE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, RICKY DEVENTCIE JR., SO: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active;
KNIGHTON, MILTON JAMES, APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
LYONS, KESHAWN MARKESE, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
SOLOMON, KOFI DEMETRICK, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, KAYLA ANN, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active;
THOMPSON, ELIZABETH ALEXIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WADDELL, BENJAMIN EUGENE JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, CAROLYNN V., GSP: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released.
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