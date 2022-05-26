Dougherty Jail Report

These are bookings for April 21-27 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 21
FISHER, ANDRIAH NICOLE, APD: SIMPLE ASSAULT Released;
FLETCHER, JOHNNY B., SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
FLETCHER, TIMOTHY DEWAYNE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
GREENE, KEVIN ARNESS, APD: THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;
HENDERSON, JEBROSKIE MARQUEZ, APD: POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
HENDERSON, JECORRIS JAMIL, APD: BATTERY Released;
HOPE, JAMES LEE JR., SO: OFF BOND Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
INGLE, THERESA MARIE, SO: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
JOHNSON, CYNTHIA COLLETTE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
PERREIDA-HAN, JOELYNNELL LEILOKALIA, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
ROBINSON, DACY DEMOND JR., PROB: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SCHAWE, CHARLES FRANCIS, SO: PROBATION VIOLATION Active; RETURN FOR TRIAL Active;
TAYLOR, TONYA YVETTE, SO: FRAUDULENT INSURANCE CLAIMS Released;
YORK, CHRISTOPHER LEE WAYNE, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
APRIL 22
CLINTON, AUKERIAN VONTAVIOUS, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
FIELDS, ANTWAN OBESI, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; COCAINE, POSSESSION OF Released; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRELL, WILLIAM JACK III, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HOPE, MONQUAVIOUS DEMOND, APD HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JESTER, DAMON KEITH, APD: THEFT BY TAKING -- FROM BUILDINGS, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JOHNSON, CHARLES, SO: EXPLOITING, INFLICTING PAIN TO DEPRIVE ESSENTIAL SERVICES TO DISABLED PERSON Released; THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
MARTIN, LASHONDA RENAE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
PHILLPS, TANGELA DENISE, SO: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RIGGINS, LATOYA MONIQUE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
ROBINSON, CHARLES, SO: GOOD BEHAVIOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
SMITH, TROY GAYLORD VARNER, DCP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
THOMAS, JORDAN TYREE, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active.
APRIL 23
AMAN, BRANDON DAVIDSON, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, MAKELA MAY`NE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, CUTTING TOOL Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GRUBBS, MARGARET GAUTNEY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
PRICE, JESSE KEITH, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
VAIL-DIAZ, HENRY, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released.
APRIL 24
BONNEAU, DIONTE MONTE, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
BROWN, BARBARA A GLASCO, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
CARTER, BRITNIE NICHOLE, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
CARTER, JUSTIN WADE, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
McDOWELL, STEVEN MARK GOFF, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; NO INSURANCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OLIVER, JAMELIUS CONTRAVIAN, APD: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
PALMER, TRESHAWN TYRIK, SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; PROBATION VIOLATION Active; FORGERY -- FOURTH DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
PARKS, JAMINECIA JAKEZIA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; NO INSURANCE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
TERRY, TANADA SHACORE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
TURNER, CARMEN LESABRA, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released;
WOOTEN, JOHNATHAN LAMAR, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
APRIL 25
BARNES, MALIK JAQUEZ, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER,S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BARNES, REMINGTON DAKOTAH SR., APD: FAILURE TO APPEAR Released;
BROUSSARD, KEON SHEROD, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CAMPBELL, DEVONNTAVIS NIQUEAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
CLYDE, DEMARIUS ANTWAN, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
HARVEY, JAMES DONALD III, APD: ROBBERY BY FORCE Active;
HAYNES, KEMERIAN YAQEL, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
JENKINS, JIMMY LEE III, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
KENNEDY, TYRONE DAVIS, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
McCLENDON, JAYDEN, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
McDOWELL, KATRINA ANN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MOREE, MIKAH MICHELE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PARKS, CALVIN MECOLE, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
PRICE, QUINTEN ANTOINE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
REESE, ALGER JACOVY, DCP: CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ROBERTS, JAMES LEE, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
ROMERO-PEREZ, ERICKA I., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
TIMLEY, CAUNTAE YANN, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
WALKER, JA`QUEZ MALIK, APD: IMPROPER BACKING Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
WARE, SHI`CAMBRIELLE JAMICE, APD: FAILURE TO APPEAR Active; STATE COURT SENTENCE Active;
WHITE, RANDY ALAN, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active;
WOODLIFF, JARVIS MONTEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active.
APRIL 26
BARLOW, ETHAN OCTSETIAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRYANT, GEORGE WESLEY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DOWARD, JASON TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
HARVEY, COREY ISAIAH, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARVEY, FRED JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KENNEDY, BRANDON SHAMAR, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
KING, MILTON BERNARD JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
MELVIN, JON BRANNON, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
PERRY, SHAUNDRIC DELANEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
PHILLIPS, WAYNE KING JR., SO: GEORGIA RICO Released;
RIGEL, HEAVEN MIRANDA-RAE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, RICHARD WARD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
TUCKER, DEMETRIUS DEWAYNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
WATSON, COURTNEY DENISE, APD: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released;; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released.
APRIL 27
BANKS, LASHONDRIA NICOLE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
BOWENS, KHANIE TYREON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUSH, SANTIAGO LAMAR JR., SO: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
CLARK, JOHNNY LEE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
COBB, TREVONTAY STEPHONE, APD: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
CORBETT, ALLYSON MONIQUE, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Active; PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active;
DANIELS, JARRISON LAMONTE, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FLETCHER, KE`VON BERNARD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRISON, STEPHEN MATTHEW, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, WILLIE C., APD: HOMICIDE BY VEHICLE -- FIRST DEGREE, LEAVING THE SCENE, FELONY Active; HIT AND RUN -- SERIOUS INJURY OR DEATH Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active;
JOSEPH, ROODLY, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MARBLE, LASHONE DEVERIA, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
OWENS, GREGORY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RHODES, BRIONE RASHOD, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; OFF BOND Active;
SHANNON, TABITHA LATOYA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
SWEARINGEN, JAMES LEWIS JR., SO: THEFT BY TAKING -- FIREARM Active;
TIFT, JATRAU DELMARKEL K., SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
TIMPSON, JAMES LAMONT, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
TOBIAS, ROY CALHOUN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
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