These are bookings for Aug. 5-11 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol; Mar, Marshal's Service:
AUGUST 5
BANNERMAN, LAKIUA MICHELLE, SO: BATTERY Released;
DAVIS, ASCHIAA JORNA, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
FLEURINORD, KAILA ENNNA, SO: BATTERY Released;
GALBERT, BUSTER JOSHUA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
GORDON, DONOVAN CHANING APD: CRIMINAL TRESPASS Active; DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
HARRIS, DEMECHEA RASHAD, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HENDRICKS, JUSTIN MARCUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; STALKING -- MISDEMEANOR Active;
JOHNSON, DESMOND LEON, APD: BATTERY Released;
JONES, QUINISHA SHANAY, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MACKROY, LACONTE ARTREZE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
PRESTON, JEREMY, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
RAVEN, MILTON ABRAHAM JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
RIGGINS, WILLIAM, APD: PROBATION VIOLATION Active;
STUBBS, FREDDIE CORNELIUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WINGFIELD, JIMMY JOSEPH, SO: PROBATION VIOLATION Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; NO INSURANCE Active; GEORGIA LICENSE REQUIRED FOR NEW RESIDENT Active.
AUGUST 6
AKINS, VONQUEZ MALIK, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; HOME INVASION -- FIRST DEGREE Active; KIDNAPPING Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active;
ALLEN, AUSTIN ANTONIO, SO: GOOD BEHAVIOR Released;
AYERS, DE`UNTRA KE`SHAWN, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
BARNEY, CAVORIS MONTRELLE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Released;
BROWN, JARROD XAVIER, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BROWN, TELISA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
COLEMAN, JAMES ARTHUR, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
GRIFFIN, JOSEPH MATTHEW, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRELL, BILLY JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, ANFERNEE DESHAWN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HUDSON, MICHEAL DAVID, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JAMES, RODNEY DARRELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
JOHNSON, JACOB LEE, PROB: OFF BOND Released;
LOCKETT, QIEDERRIES RICORDO R., SO: AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; ARMED ROBBERY -- OTHER WEAPON Active;
PARKS, JENNIFER ANN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TILLMAN, LAMARQUES DESHAUN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released;
WOODARD, ANTONIO PERNELL, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; IMPROPER STOPPING, STANDING AND PARKING PROHIBITED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, TIFFANY LATOYA, SO: PROBATION VIOLATION Active.
AUGUST 7
BICKUM, BRUCE DOUGLAS, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active;
DAY, JUSTIN MICHAEL, DCP: BATTERY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DOWNS, NICHOLAS PAUL, ADDU: SPEEDING -- STATE COURT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released;
DUKES, BRENDA MURPHY, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, KAIR'SHA ANTONIA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
PRAYER, CEDRIC HADLEY JR., APD: SIMPLE ASSAULT Released; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released.
AUGUST 8
DALE, DELRON LEON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, YOLANDA SHYNEKIE, APD: FAILURE TO SURRENDER LICENSE/PLATES Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; IMPROPER BACKING Released;
GREEN, JOEL JUNIOR, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
GREEN, SHERRY MAREE, DCP: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released;
MARTINEZ, ISABEL CARTAGENA, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released;
RILEY, IRWIN LEROY JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
RUMPH, KENNETH CHRISTOPHER, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WHITE, DONTE LEOROSS, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, CONTRAVIS JAMAL, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
AUGUST 9
ANGLIN, MELISSA EVE, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; EXPIRED DRIVER'S LICENSE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
BLAKELY, DONTARIO DARELL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BROWN, DERRICK ANTONIO, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
DAVIS, BRANDON BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DOWDELL, RONNIE EDWARD, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
HANES, ANFERNEE DONTRAIL, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HAWKINS, TYREECE JAQWAN DEANTAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
JACKSON, HENRY LEE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
KIERCE, KELLEY HUGH, SO: PROBATION VIOLATION Released;
LOWE, KWAMETRAVIUS KEHSHUN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
MARSHALL, ERICO JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MORGAN, JAKOB DAVID, DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Released;
MORMAN, DEONTAE SHERROD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
PAGE, ROBERT GARY JR., APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
PARKS, JOSHUA DANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
REDDING, LAWRENCE DOUGLAS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
ROBINSON, ISAIAH RONALD-CASEY, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
SIMMONS, PHILLIP JEROME, APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active.
AUGUST 10
BARNEY, CAVORIS MONTRELLE, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
BISHOP, JAMIL CORSHUN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
COBB, JIMMY JAMUNE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HICKS, STEVEN ANTONIO, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
HUTTO, TIMOTHY KIRK, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
MOSLEY, DONTAVIOUS LORENZO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NUNDRA, BOBBY LEE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSE, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF HOUSING PROJECT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
ROBERTS, LEANNA NICOLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMITH, JESSIE JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WATSON, DAVID PAT, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
WHITFIELD, HAKEEM C., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, JALEN BERNARD, GSP: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released; WINDSHIELD REQUIREMENTS Released.
AUGUST 11
BROWN, HENRY LEE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
DENT, JULIA DAWN, ADDU: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; DISORDERLY CONDUCT Active; SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
HALL, DEVANTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
HINES, DAVID DEVON, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOLSEY, SHENQUEZ BERNARD, SO: GANGS- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
JACKSON, ASHANTE LA NAICE, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
KENT, SHIRLEY ANN, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
MAJORS, SHAVASKI ANTWON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY - FELONY Active;
ODUM, STANLEY AARON, SO: PAROLE VIOLATION Active;
ROLAND, RONALD MAURICE JR., SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
ROLLINS, EDDIE JAMES, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released; DISORDERLY CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY Released;
RUSH, CODY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SIMMONS, MARITA RASHON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
ZACHARY, KENNETH ALVIN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released.
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