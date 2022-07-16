Dougherty Jail Report

These are bookings for July 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 7
ALFRED, NEAHMOD JAYSHAWN APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
CARR, ELVIS WILBERT SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLAY, KIERRA LANETTE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
McCOWN, CHRISTOPHER SHANE, OTHER: OFF BOND Active;
PITTMAN, GERNARDRIC DEANGELO, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released;
ROBINSON-MITCHELL, CHANCELOR SHANE, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released;; NO INSURANCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WHITE, DEVONTRAY DASHOUN, APD: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; CRUELTY TO CHILDREN -- THIRD DEGREE,CHILD LESS THAN 18 YEARS OF AGE PRESENT; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
WRIGHT, JIMMY HENDRICK, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; PAROLE VIOLATION Active.
JULY 8
BELINC, AUSTIN SKYLAR, SO: STATE COURT SENTENCE Released;
HILL, DETAVIOUS DEMORNE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JACKSON, RENARD RANEY, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED BATTERY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; LOITERING/PROWLING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROBINSON, JEREMIAH ISAIAH SO: SEXUAL BATTERY AGAINST CHILD UNDER AGE 16 Active;
SIMMONS, WILLIE EARL JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
STYLES, TACHANNA BRIANNA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
THREADCRAFT, JEREMIAH, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
WOODS, ERIC TRADELL, U.S. MARSHAL: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WRIGHT, SAMIYAH NICHOLE, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Released.
JULY 9
BELL, RENARDO SYDERICK, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS, FEET, FIST Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
COLMON, KADEEM SHAMIR, DCP: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
HILL, ARISTOLA DEVINCENT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McKINNEY, ERICA LATOYA, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
RIVERS, SELENA ANNETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
ROBERTS, LYNN HOKE, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active;
SUTTON, PATRINA SHANTAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMPSON, SHEKYLA KAYBREON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WRIGHT, DAVID THOMAS, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JULY 10
DAWSON, MATTHEW KYLE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; LOITERING/PROWLING Active;
DUNN, JESSICA REGINA, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ELDER, ALLEN KEITH JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FLOURNOY, KENNETH WAYNE APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GONZALEZ, AARON GUADALUPE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JEFFERSON, REGINALD RENALDO, APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released;
KING, RONIKQUEAI DEWAYNEIEALL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LEWIS, DESTINY LA`QUIS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
RANGEL, ANGELA FRANCES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLINGHAM, DONTERRION DENEAL, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released.
JULY 11
DANIEL, TED WAYNE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
GOMEZ, ISMAEL LUCENA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HALL, AMARIAH NYKOLE, SO: PROSTITUTION Released;
HATFIELD, CHESTER WAYNE, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOORE, STACY BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
OLIVER, JAKIA BNISE, GSP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PITTMAN, GERNARDRIC DEANGELO, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
SINGLETON, JANYA DENISE, APD: BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
TILLMAN, LASHUNDA LATRICE, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
WILLIAMS, COYER CASTILLO SR., ADDU: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
WILLIAMS, ERIC JEREL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WOOTEN, ASHLEY MARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JULY 12
BROWN, SCOTT GLEN, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
BYNUM, DONALD WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, MOSES LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DUNBAR, PALMER SINCLAIR, APD: PROBATION VIOLATION Active;
FOLEY, TINA MARIE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HICKS, TYRUS BREON, APD: THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
HILL, KIRKLAN TRACE, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, OTHER Released;
JOHNSON, VANTAVIOUS VENDALL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, DEMETRIUS ANTONIO, SO: RAPE Active; KIDNAPPING Active; BATTERY Active;
JONES, TONY BERNARD, APD: BATTERY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
MARTIN, DYNASTY JASMINE ROSE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
RILEY, ZEMARCUS MONTREZ, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
ROBERTS, CANDACE MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WOOD, KENNETH GEORGE, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; DRUG PARAPHERNALIA Active.
JULY 13
COOPER, MATTHEW LAMONT, SO: CRIMINAL TRESPASS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DANIEL, SHANNON LYNN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HARRISON, LA`DAYSHA BRIANNA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HURTADO, DAYRON, GSP: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; VIOLATION OF LICENSE RESTRICTIONS Active;
JEFFERSON, BRANDON JOSEPH, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
LIU, ZHAO XIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MATHIS, WAYNE KEITH, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MOODY, ANTHONY BOOKER, APD: ELECTRONIC TRANSMISSION, POST OF VIDEO OR PHOTO DEPICTING NUDITY Active;
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
RANDALL, QUANTRAVIOUS CORTEZ JR., APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
ROBINSON, ADAM JERMAINE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SAMPSON, DEANGELO JAMAAL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
THOMAS, JABARI ANTONIO, APD: THEFT BY DECEPTION FELONY Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING/POSSESSING IDENTIFYING INFORMATION Active.
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