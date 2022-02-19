Dougherty Jail Report

These are bookings for Feb. 3-9 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
FEBRUARY 3
BELL, JAQUAN ERIC, SO: CITY COURT SENTENCE Active; OFF BOND Active; CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active;
BENJAMIN, ROMEIGUS, DARNELL SO: FAILURE TO APPEAR Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active;
BROWN, MICHAEL ANDREW, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
CALLOWAY, SHADYLIA MONAE, APD: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
COLEMAN, SHANIYA ELANTRA SHE'KAR, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CROWLEY, TYESHA DOMINIQUE SHANE, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; RECKLESS CONDUCT Released;
FRAZIER, TERRANCE ONEAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, JASON NATHANIEL, ASU: CARRYING WEAPON WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE -- NO LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
JONES, MALEKE ANTWON, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
KING, BRION MANONTIO, SO: OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, DEMARLON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
NEITHER, JAMES GERALD, APD: VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active;
TYSON, ALVIN JR., APD: ENUMERATION OF NUISANCES Released;
WEBB, FLOYD STEPHEN, DCP: IMPROPER BACKING Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
WILLIAMS, KEITH DWAYNE, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active;
WILSON, LUCRETIA BREANNA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WINGFIELD, DONTAVIOUS RASHARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active.
FEBRUARY 4
CRIBB, KIRKLAN MIKELL, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
DAY, PAUL ROBERT, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
KING, JADEN DIMITRI, SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MULKEY, JAMIL JAVON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
REECE, BRIANA AMAYA, SO: SIMPLE BATTERY Released; RECKLESS CONDUCT Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SKINNER, MANASSEH ROYDREGO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEPHENS, ARTHUR JUNIOR JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
TAYLOR, ARIKA TERESA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
THOMAS, DANIEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active.
FEBRUARY 5
GARDENHIRE, KORTNI JALYNN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KNIGHT, KERI LORAINE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
LOWE, KWANE KINTAY, PAROLE: PAROLE VIOLATION Active;
MOREMAN, MALCOLM JAMAHL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, CERVANTEZ DAVINCI, GSP: ENDANGERING A CHILD, DUI, ALCOHOL OR DRUGS -- MISDEMEANOR Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; TIRE REQUIREMENTS Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
WARD, EMONYEI QUINN, APD: STATUTORY RAPE Active;
WHALEY, CHARLES EDWARD JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OFF BOND Active;
WOODS, AIYANA NADYNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
ZACHARY, JALECIA MONAE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; RECKLESS CONDUCT Released.
FEBRUARY 6
BAILEY, EUGENE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ELLERSON, VERONICA NICOLE, GSP: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; NO PROOF INSURANCE Released; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
GORDON, KELSEY LAMONT, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GUNN, SASHE SHEMARIA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active; DISORDERLY CONDUCT Active; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES, WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Active;
SIMMONS, HAQUELL ANTWAN, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released;
WALKER, ADRIAN MATTHEW, GSP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released.
FEBRUARY 7
BENBOW, ANTHONY DEON, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
BROWN, MICHAEL BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active;
GREEN, DESMOND LAMAR, APD: BATTERY Released; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released;
GROOMS, JOHN ALLEN, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
INGRAM, MAKAYLA ALEXIS, SO: CITY COURT SENTENCE Active
AGGRAVATED ASSAULT - FAMILY VIOLENCE -- OTHER Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE 3RD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
JOHNSON, JEFFREY GORDON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
JONES, ROSA LEE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Active; RED LIGHT VIOLATION Active; COCAINE, POSSESSION OF Active;
LOWE, KWAMETRAVIUS KEHSHUN, APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
PALMER, JOHNNY L., APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
WHITE, LUTACIA MICHELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Released.
FEBRUARY 8
ALEXANDER, ADA YA MONET APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released;
CRAWFORD, DYNASTI BRENJETTE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
DONALDSON, TIFFANY LYNETTE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
GIBSON, ROMA DAN III, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; NO INSURANCE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; IMPROPER DISPLAY OF TAG -- COVERS/FRAMES PROHIBITED Released;
HALL, ASHLEE NICOLE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Active;
HALL, JANET, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
JONES, BRITTIANI ARMANDA, ASU: EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; FAIL TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LEE, XAVIER WELDON, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
MOSLEY, DEMETRIE DEWAYNE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
NORTHCUTT, MANDY JUNE, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
SIMMONS, CHRISTOPHER DANIEL, SO: FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WILLIS, ERIC DEVON, APD: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 9
BROWN, BYRON MONTRAVIOUS, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DAVIS, TERRANCE JUMALE J., SO: PROBATION VIOLATION Active;
FARMBRY, CHARLES ANTHONY, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
GORDON, MICHAEL MARION JR., SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
HINES, MICHAEL PAUL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, TALUSIA EVELYN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LEWIS, AALIYAH A., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MANSFIELD, LAKIERA NASHAYE, APD: RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released; RECKLESS DRIVING Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
McCONNELL, ERICA LEE SO 59198; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MERCHANT, BOYD JR., GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released;
PARSON, CHRISTOPHER EDWARD, APD: RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released; RECKLESS DRIVING Released;
WATSON, STEVEN RASHAAD, APD: SIMPLE BATTERY Released; SIMPLE BATTERY Released;
WEST, JASHON, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active.
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