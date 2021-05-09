These are bookings for April 29-May 5 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
APRIL 29
ATWOOD, TRACY LAUREN, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
AULTMAN, MARKLAND ANDREW, SO: PROBATION VIOLATION Released;
BRYANT`BERRY, ZANIYAH AMIR, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
ELLIS, JUSTIN LEVANCE, SO: PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
FACEY, PATRICIA SADE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GOBER, KYRA RENEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HERNANDEZ-OLIVER, LUIS ALFREDO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, OLIVER WENDELL, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MACK, FAITH AMBRI, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MARSHALL, MALIK RASHEEM, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SINGLETARY, ADRIANA JANELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, MARQUIS TERRELL, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
WRIGHT, ALONZO WESTLY JR., SO: OFF BOND Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active.
APRIL 30
BANKS, CORTEZ MONTREALL APD: BATTERY Released;
BELINC, AUSTIN SKYLAR, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BROWN, CALVIN JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRYANT, MATHIS ALFONZO JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CARTER, EDWARD RUSSELL JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
CRIMES, MARCUS JAMAAL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FORD, ARELAQUE KULDISHA, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, IRA ALLEN, APD: RED LIGHT VIOLATION Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO INSURANCE Released;
MORRIS, TIFFANY NICOLE APD: DISORDERLY CONDUCT Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
PORTER, BOBBY JERMAINE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active;
SHROPSHIRE, KINSHASA KHOERSHUE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, ANDREA MICHELLE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; ENTERING AUTOMOBILE Released;
THOMAS, DONNELLIUS DEVONTA, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
WEAVER, KENDARVUS ANQUAN, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 1
DOWDELL, HADJI TERELL, SO: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HAYES, ROBERT JUNIOR, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- PER SE 0.04, COMMERCIAL VEHICLE Released;
RAMBO, MICHAEL LEEDOZIER JR., GSP: RECKLESS DRIVING Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; TIRE REQUIREMENTS Released;
WHITEHEAD, AUKEEM RODRAE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released; CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
MAY 2
BRYANT, DOMONIQUE ASHLEY, GSP: SPEEDING -- STATE COURT Released; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Released;
CLARK, MARK ZAVIER, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
DOWELL, DEVON DRESEAN, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
PUGH, DEMETRIUS KARRAIL, GSP: DUI - DRUGS, LESS SAFE Released;
RIVERS, JUNICE LIL'TRICE, APD: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
ROCKWELL, XAVIER ANTWON, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SALTERS, DONTAVIOUS RASHARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WHITE, PRESHAIANITE LAMARTHA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE (FELONY) Active; CRUELTY TO CHILDREN -- SECOND DEGREE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
YORK, KORE RASHARD HENRY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
MAY 3
BRYAN, JOSHUA MICHAEL, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; NO INSURANCE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Active;
DOWDELL, RONNIE EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLORENCE, LAKIRA DAZJHNAE, SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; STATE COURT SENTENCE Active;
HUDSON, JAELAH SANROCHELLE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
PORTER, JEFFERY SCOTT, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active;
SMITH, JAMARCUS RAHSHARD, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
WILLIAMS, JUSTIN ISAISH, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, KEVIN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active.
MAY 4
BISHOP, JESSICA DAWN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BUCKHOLTS, DE`MIYA COLEXIUSMARS APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
CHAMBERS, RANDY TARAIL, APD: MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Released; MANUFACTURING, DISTRIBUTING, SELLING ALCOHOL WITHOUT A LICENSE Released;
GRANT, WILLIE JOHN, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HALL, TRICARDO RAFERAL ADDU: MARIJUANA, PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: REQUEST FOR AMBULANCE SERVICE WHEN NOT REASONABLY NEEDED Active;
JONES, McKINZIE LAROY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MATHIS, DEMECKO DISHAN, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER;S LICENSE Active; SUSPENDED, CANCELED REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; RECKLESS DRIVING Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OFF BOND Active;
PEARCE, CHRISTOPHER SCOTT, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
ROGERS, MARCUS DA`VONTE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SHAW, J`NAE MONIQUE, ASU: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMITH, QONTRECE TANQILLER, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; AGGRESSIVE DRIVING Released; HIT ANF RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
WALKER, WESLEY J., SO: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, JAFEL JONQUINN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
MAY 5
BROWN, FARLEY LOTEZ, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active;
BYNUM, DONALD WAYNE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, MICHAEL ANTHONY, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
HALL, THOMAS JEROME APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HARRIS, DEMECHEA RASHAD, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active;
HARRIS, JUSTIN RASHAD, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
HART, MICHAEL ANTHONY, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
HILL, KAJAVIS DEMONTE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
KEITH, KENDALL RAYSHAUN, DCP: TWO BRAKE LIGHTS REQUIRED, Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
LUCKEY, NOAH PHILLIP EUGENE, GSP: DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
SCOTT, NELSON EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, JAMES NORBERT JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active;
YOUNG, ELIJAH AMIRA, APD: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Active.
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