These are bookings for Dec. 24-30 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 24
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HOLMES, DONTAVIOUS DEANTE', APD: FALSE STATEMENTS OR WRITINGS; CONCEALING FACTS; Released;
HUDSON, TIMOTHY LASHANE JR., APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
MARTIN, TRAVAUGHNTAE TAVARES, GSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released; VEHICLE COUNTY DECAL REQUIRED Released;
WINGFIELD, JEREMY MICHAEL, APD: BATTERY -- THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE ON SAME VICTIM Released.
DECEMBER 25
CARTER, MAURICE DEONTRIL, DCP: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
COLEMAN, TRENUN TRAVON GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
EVANS, LAWRENCE JR., APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
FLOYD, BRYONTE KEIVON, GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
HOLMES, DONTAVIOUS RASHAWN, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; TOO FAST FOR CONDITIONS Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; IMPROPER OR UNSAFE TURN, MOVEMENT, POSITION, LANE CHANGE, SIGNAL Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released;
JACKSON, BRIANNA LEE, APD: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
JOHNSON, JOSHUA LORENZO L., APD: FAILURE TO APPEAR Released;
RUTLAND, AUTUMN MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released.
DECEMBER 26
CLARKE, HUGH OSWALD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GORDON, ERIC BERNARD, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
HALL, RICO LASHON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KIMBROUGH, ADRIONNA DEMONICA, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MONROE, WILLIE DAVID, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active;
PRESTON, LYNETTE DELORES, SO: SIMPLE BATTERY Released;
SANTIAGO, TIFFANY LEE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
YOUNG, OSANDA MALIK, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
DECEMBER 27
CASEY, DALTON LEWIS, ADDU: SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
FONTAINE, CALEB ANDREW, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
HOSLEY, DIAMOND DA`AERIEL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
HOWARD, ANTHONY BERNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JONES, AFRICA SHONOVA, GSP: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; SPEEDING -- STATE COURT Active;
JONES, ANTOINE ROOSEVELT, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PRICE, EDRIANNA JANAYA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Released;
YOUNG, LEROY BERNARD, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released.
DECEMBER 28
BARNES, LARRY WAYNE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BUSH, WILLIAM TREY III, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FORD, BYRON ALEXANDER, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;
HILLS, BRANTON JAMELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
HUNTER, MYLES BRANDON, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
JOLLEY, COREY ROBERT, APD: RECKLESS CONDUCT Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active;
JONES, ANTOINE ROOSEVELT, OTHER: OFF BOND Released;
JONES, STANTON EMERY, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
LOUIS JEAN, CHRISTY KENDIA, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS, $1,499 OR LESS Released;
QUIMBLEY, TYRELL LAQUAN, SO: VIOLATION OF FAMILY VIOLENCE ORDER Released;
THOMPSON, DEMARKUS DEVON JAMES, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
WILCOX, VONKEETER VONTAI, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WRIGHT, KEAMBRIA APD 256409; COMPUTER THEFT Released.
DECEMBER 29
ANTHONY, SHANICE SHAUNTA, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active;
AVERY, JONATHAN CONLEY, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE, FORCED ENTRY Active;
BUCKHALTER, STEPHEN EDWARD, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
FERGUSON, ROBERT FOREST, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FRANCIS, CAMPBELL OTTILE IV, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; GOING INSIDE GUARDLINE WITH WEAPON, LIQUOR OR DRUGS Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
GREEN, KAREN TYLER, APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released;
HILL, DEION JOHN, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, CHARLES, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Release;
KING, JALISA SHANKIRA, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
LASTER, MICHAEL QUONTRAVIOUS, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
MARSHALL, MARQUIS JAQUEZ, SO: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; IMPROPER BACKING Active;
MATHIS, ANTWON LAKEY, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
McCALL, DONOVAN C., SO: PROBATION VIOLATION Active;
PETERSON, GREG KYLE JR., SO: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; HIT AND RUN -- SERIOUS INJURY OR DEATH Released;
RYMES, MARQUIS LAVONTE, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
SIMPSON, EULA LASHONDA, APD: OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
TINSLEY, RAPHAEL MAURICE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
TRANBARGER, JERRY DEAN III, SO: PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active;
WATSON, DORIAN TRAYDANZA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WATTS, OMNI OHNA, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
WIENHOFF, NATALIE CHYANN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
DECEMBER 30
BAILEY, JERRY DALE, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Released;
BENJAMIN, ROMEIGUS DARNELL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
FORD, MALIK DEON, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
FRANKLIN, KIRA SIMONE, SO: FAILURE TO APPEAR Active;
GREEN, JAMES GERALD, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF HOUSING PROJECT Active;
HART, WILLIE LAWRENCE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HAWKINS, CHRISTINA LANESSA, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
JORDAN, TONY BERNARD, SO: BATTERY Active;
LEVERETTE, ROOSEVELT JR., ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, JOSHUA EMMANUEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McCRARY, DANIEL ALLEN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
PHILLIPS, WAYLAND LAMOND, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
REDDING, NICHOLAS EMANUEL, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
STEPHENS, TYRONE LEMAR, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
THOMAS, KELVIN LATRON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
TIFT, JAYLAAN RYHEEM, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
WHITERS, JAMIE LEE, SO: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active;
WILLIAMS, DOMINICK MONTEZ, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active.
(0) comments
Welcome to the discussion.
Log In
Keep it Clean. Please avoid obscene, vulgar, lewd, racist or sexually-oriented language.
PLEASE TURN OFF YOUR CAPS LOCK.
Don't Threaten. Threats of harming another person will not be tolerated.
Be Truthful. Don't knowingly lie about anyone or anything.
Be Nice. No racism, sexism or any sort of -ism that is degrading to another person.
Be Proactive. Use the 'Report' link on each comment to let us know of abusive posts.
Share with Us. We'd love to hear eyewitness accounts, the history behind an article.