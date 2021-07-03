Dougherty Jail Report

These are bookings for June 17-23 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JUNE 17
BOGGS, BOBBY EUGENE JR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARG-- MISDEMEANOR Released;
BYNUM, BRANDEY NIKESSIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CLAY, ALFARUS JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Released;
GREGG, HOWARD DECKER II, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CRIMINAL TRESPASS Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
HARRIS, CHANDRIS RYANNTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HUMPHREY, JANICE DENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released
LANE, LAWRENCE DEMETRIS, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released
LEWIS, JESSIE ROCKWELL, APD: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LYONS, SHERRYSA ZHA`NAE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
McCLOUD, KYMBREL CHERUNDA, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
MOLDEN, RASHEIKE DONELL, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
SMITH, MORTAVEOUS KENTRELL APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; VIOLATE FAMILY VIOLENCE ORDER Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; OFF BOND Active;
STARLING, BETTYE JO, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
THOMAS, JOHNATHAN ELIJAH, APD: CARRYING A WEAPON WITHOUT A VALID WEAPONS CARRY LICENSE Released;
WILLIAMS, GREGORY BERNARD, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- MISDEMEANOR Released; STALKING -- MISDEMEANOR Released; OFF BOND Released.
JUNE 18
BROWN, SELEANA NICOLE, ADDU: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Active; NO INSURANCE Active;
DIAZ, QUINTAVIOUS SHERROD SR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GREEN, QUINTAVIS DI'QUNE, GSP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
HAGGINS, TOMMY LEE, DCP: HIT AND RUN -- INJURY, DEATH, DAMAGE Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
HYSON, RONALD DEVELON, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE Active;
LUMPKIN, MICHAEL RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
McKINLEY, FREDERICK DANDREA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MUFF, DESMOND DEONTE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
NELSON, LIKEYSHA LESHONNE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
PERRY, NIKITA SHADETTE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SMITH, ALEXIS TATYANA, GSP: HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; DUI -- MARIJUANA OR CONTROLLED SUBSTANCE Released;
TYSON, CHADRANAY MESHAN, DCP: CONTRIBUTING TO DELINQUENCY OF A MINOR -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
WILLIAMS, JACUEZ DESHON, APD: CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE WITH INTENT Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY OR ASSOCIATED WITH CRIMINAL STREET GANG Active; AGGRAVATED ASSAULT - FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; MURDER Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; SIMPLE ASSAULT Active;
WRIGHT, ALEXANDER STEVEN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; THEFT BY RECEIVING PROPERTY STOLEN IN ANOTHER STATE Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released.
JUNE 19
COUSSON, JUSTIN CAMERON, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HOLLEY, DEMONTREAL ALOU, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LEWIS, RAHEEM IZELLUS, APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active;
McWHORTER, WILLIAM CHARTAVIOUS, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released
NICHOLS, BRIAN DALE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
REGISTER, JASON WALTER, APD: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
SHEPHERD, ALEXEE KHALIL, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; NO PROOF INSURANCE Released;
SMITH, JAMAL BRANDON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, JAQUISE TREVARIAN, APD: RECKLESS DRIVING Released.
JUNE 20
COVIN, ZACHARY RASHAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GAMBLE, NICHOLAS, APD: RAPE Active;
GODWIN, ARMAND JARROD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KEY, WILLIAM LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MITCHELL, KEITH WARREN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active
REED, KAWANDA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JUNE 21
GODWIN, NATASHA SIMONE, GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, PHENIX NIQUE, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; OFF BOND Active;
HARRIS, ELICIE SHANT'E, APD: FAILURE TO APPEAR Released;
HARVEY, CLAYTON LOGAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MENIX, THOMAS DARRIN, ADDU: NO INSURANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; WINDSHIELD REQUIREMENTS Active; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
MOORE, MONTAVIUS MALIK SR., SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
NIX, SHANTWAN LLASAHAY, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
PETERSON, JHANE LYNNETTE, ADDU: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Released;
TAYLOR, ARIKA TERESA, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
WESTER, TARTUVINO KOMANN JR., GSP: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released;
WIMBERLY, ZE`AMBER ZE'MEKAL APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
YARBROUGH, ERIC BERNARD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
JUNE 22
AKINS, SHANE LEWIS, APD: DRUG PARAPHERNALIA Released;
BAILEY, DEANDREA SHANISE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
BRANTLEY, DEMARQUIEA JONTAVIOUS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BRATCHER, MALIK JORDAN, DCP: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; VEHICLES TO DRIVE ON RIGHT SIDE OF ROADWAY Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
EWINGS, JIMMY JAMES JR., SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
GISCLAIR, MARLENE MARY, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HICKS, BRANDI DANIELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
LOWE, RAMIREZ PEREZ, SO: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
MITCHELL, DONTERRIUS CORNELIUS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
NELSON, LIKEYSHA LESHONNE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
SCHAWE, CHARLES FRANCIS, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SIMS, KEYONTAY KESHAWN, APD: STOP SIGN VIOLATION Active; RECKLESS DRIVING Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
SINCLAIR, DUPREE LAFORTAINE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
VARGAS, KELLIE, APD: DRUG PARAPHERNALIA Released;
WADE, FRANKIE LEE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WHITTAKER, JIM BO, APD: NO LICENSE ON PERSON Active; NO PROOF INSURANCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active;
WILLIAMS, CAMERON REED, SO: BURGLARY -- FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active.
JUNE 23
ALLEN, LEON LEVITICUS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
CLEMMONS, CHRISTOPHER FITZGERALD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
COUSSON, JUSTIN CAMERON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
FAISON, WILLIE CHRISTOPHER JR., COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
JACKSON, KIMAYA JANEL, SO: HIT AND RUN -- UNATTENDED VEHICLE Released; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
JONES, ALBERT LEE JR., COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
JORDAN, AHTAVIS JERROD, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KING, ERIC, APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Active; FAILURE TO MAINTAIN LANE Active;
MALONE, JOHNNY JR., APD: SEXUAL BATTERY -- MISDEMEANOR Active;
McCOOL, ROBERT LEE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
MOORE, OSCAR LAVAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
O'BRIEN, LINDA JEAN, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE;
PARKER, PHILLIP WILLIAM, SO: WITNESS CONTEMPT Active;
PRESTON, JERMAINE, COURT: CITY COURT SENTENCE Active;
WASHINGTON, ROOSEVELT III, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active.
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