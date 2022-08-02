Dougherty Jail Report

These are bookings for July 21-27 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 21
ACREE, EARL JOHN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
ANDERSON, DEMICKA LASHAY, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
BARFIELD, AUSTIN MICHAEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; DISORDERLY CONDUCT Active;
BISHOP, RYHEEM JAMELVIN, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
CALLOWAY, TELVIN JERMAL, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DANIELS, KAWASKI LOPEZ, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
DUNCAN, NATHAN, APD: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
DUPREE, CHRISTOPHER MICHAEL JR., APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
HAWKINS, BRANDON MARELL, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
LOWE, CORETTA LOWE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PETERSON, MARQUISE CRAYSHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
SCOTT, MICHAEL JEROME, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
SPADINE, CONNIE MARIE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
THORNTON, DEVIN ANTWON, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
WARREN, LATASHA NICOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; MURDER Active;
WILLIAMS, JAWASKI ANQUAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
WINCHESTER, WES BERNARD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active.
JULY 22
BYRD, LAPERCIYA VALENCIA, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
CURLEE, LARRY KENTON JR., ADDU: SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Released;
GRAHAM, IATOLA TAYBA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, NATHANIEL MICHAEL JR., GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
JONES, ISREAL JA`MARVIN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; CITY PARK VIOLATION Released;
KARR, BRITNEY MADISON, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
KNIGHTON, LETHICIA MONES', APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PETERSON, GABRIELLE ZANTRAIL, APD: SIMPLE BATTERY Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
STALLWORTH, OTTO SHILO, APD: BATTERY Released;
WILLIAMS, GLENDALE RASHAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, XZAVIOUS JACQUEZ, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Released;
WINGFIELD, GREGORY JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released.
JULY 24
COX, KENNETH EDWARD, DCP: CONTEMPT OF STATE COURT Active; NO INSURANCE Active;
DAVIS, DERRICK DUANE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FAISON, WILLIE CHRISTOPHER JR., APD: DUI -- DRUGS, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
GIBSON, AMOS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY Released;
GRADDY, XAVIAN MARKEECE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SOLOMON, SHYASIA BRITTANNICA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
THOMAS, VANESSA LATOYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILBURN, JEROME DONELL, GSP: SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE A CONTROLLED SUBSTANCE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released.
JULY 24
ABDULLAH, FREDRICK TAKEEYBA JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
DAVIS, WILLIE JAMES JR., DCP: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
FAVORS, WALTER BEN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MORALES, SCOTT, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; FALSE IMPRISONMENT Active;
PAUL, GARTAVIOUS DEANDRE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
JULY 25
DANIELS, BERNARD ALEXANDER JR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
FABELA, JESSICA RAY, APD: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES, LESS SAFE Released;
HOLSEY, MELVIN, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released;
JACKSON, TYKERIA LASHEY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JONES, JAMES CARL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
MILLEDGE, WILLIE JAMES JR., ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MOREY, RUSSELL EDWARD II, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
MORRIS, RONNIE, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
PERKINS, VERNON BERNARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
SHEFFIELD, CHASTIE SHANNALL APD: PROBATION VIOLATION Active;
SIMPSON, LORENZO DUANE, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
SPENCER, QUINTIN MONROE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, TERVOUS NARSHANE, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SELL OF Active; MURDER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
TUCKER, GEORGE DARRELL SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, DAPHENE NATASHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WINGFIELD, GREGORY JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active.
JULY 26
CARROLL, SHACOLBYUNA KANYLIA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CASEY, ALEXANDER JAMES, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
DAVIS, HOMER LEE JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
EAFORD, RODRICK DEANDRE, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
ENGLISH, BENNIE FRANKLIN, DCP: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; IMPROPER LEFT TURN Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
HARVEY, GERARD KENTRIEL, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS, FEET, FIST Active;
JOHNSON, DEMEEKEDORIOUS RUNSAY JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
MALONE, EDDIE B., APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Active;
McKINNEY, ANTARIO MONTEZ SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WARE, KATURIA ONEQUKA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WOODARD, MARSHANTI, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
JULY 27
AGAR, RANDALL EARL, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
AKIN, ANTHONY DEWAYNE II, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
ALLEN, ANTHONY STEPHEN APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
BROWN, FREDDRIQUEZ LEON, DCP: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CARDWELL, TROY ANTHONY, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS, FEET, FIST Active;
DOWARD, JASON TYRONE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FAVORS, WALTER BEN III, SO: VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active;
HARRIS, DESIRE ZAKARIE, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
HATHCOCK, CHARLY NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; PAROLE VIOLATION Active;
KEGLER, QUANMEESHA BRESHA, MARSHAL: CITY COURT SENTENCE Active,
MARSHALL, QUADRIAN JYKIA, ADDU: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGES 6-16 Released;
McCUNE, NATHANIEL, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER AGE 18, MISDEMEANOR Active;
SMITH, WALTER GARTOMI, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE, DANGEROUS DRUG, WEAPONS Active;
SOILBERRY, DENNIS JAMAL, SO: BATTERY Active;
WHITE, GLORIA JEAN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active.
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