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Two adults and two children are in serious condition after a four-vehicle accident on the 700 block of the Liberty Expressway Thursday evening, Albany police reported.

 File Photo

ALBANY -- Two adults and two children are in serious condition after a four-vehicle accident on the 700 block of the Liberty Expressway Thursday evening, Albany police reported.

A red 2019 Honda Accord was traveling westbound and crossed the median into the path of a second car, a white 2021 Chevrolet Colorado that was traveling eastbound, police said in a Friday news release.

The driver of the Honda attempted to correct the vehicle's path but over-corrected, causing the Colorado to collide with the driver's side of the Honda. A third car, a gray 2019 Ford Expedition, traveling directly behind the second car ran into the back of the vehicle, causing both of their vehicles to rest at the bottom of the embankment along the highway.

A fourth car, a teal 2011 Chevrolet Silverado, collided with the Honda.

The driver of the first car had four occupants, herself and three children. The driver and two of the children are in serious condition and were transported to the hospital by EMS. The driver of the Chevrolet Colorado also had serious injuries and was taken to the hospital. The other drivers involved in the crash were in good condition.

There are no further updates on the condition of the injured victims. The incident remains under investigation.

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