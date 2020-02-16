FEBRUARY 6ANDERSON, RICARDO SCOTT, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
CLAY, SHANTAE NECOLE: OTHER: RETURN FOR TRIAL Active; PRINTING, EXECUTING,OR NEGOTIATING CHECKS and DRAFTS Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
COBB, REGINALD EUGENE, OTHER: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
COX, JO’TORIOUS DE’VANTE KEY’MO, OTHER: RETURN FOR TRIAL Released;
GRANT, TANAKA MARQUEZ, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HAWKINS, BRANDON MARELL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HELMS, GARY DEAN JR., COURT: CONTEMPT OF COURT — CITY Released;
HIGHNOTE, LARRY PHILLIP, OTHER: RETURN FOR TRIAL Acive;
HOLDER, ANESHA BREONA, APD: DUI — PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; PROBATION VIOLATION Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
IRVIN, DORIAN SERNARD, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
IVY, ANITRA DELBREA, ASU: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
JACKSON, MARKEISE JONTERIUS, SO: PAROLE VIOLATION Active;
JENKINS, JIMMY LEE III, OTHER: RETURN FOR TRIAL Active;
JOHNSON, CEDRIC REANARD, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, JAMES KELVIN, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, KENDRICK RASHON, DA: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; RETURN FOR TRIAL Active;
LOWE, REGINALD BRUNO JR., OTHER: RETURN FOR TRIAL Active;
MALONE, LATARSHA NIKOL, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
MITCHELL, SHADAVIA CASHON, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
MORRIS, EFRIN CHERON SO: RETURN FOR TRIAL Active;
NEWSOME, ARTERRYL NEANGELO, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
RAGSDALE, JOHN GERALD, OTHER: RETURN FOR TRIAL Active;
SPANN, KANIYAH ZANAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SWEENEY, OCTAVIOUS TENNEAL, APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMPSON, JOSEPH NELSON, DCP: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; PROBATION VIOLATION Active;
WATKINS, EUGENE TAYLOR JR., SO: RETURN FOR TRIAL Active.
FEBRUARY 7ALLEN, JAMARIOUS RASHOD, SO: CITY WEEKENDER Released;
ANDERSON, MARK, GSP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
AVERA, AMANDA LYNN, ADDU: CONTROLLED SUBSTANCES — MANUFACTURE, SELL, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released;
BALDWIN, D’ANDRE JAQUAN, SO: CITY WEEKENDER Released;
BELL, MAJOR LEE JR., APD: FORGERY — 4TH DEGREE-1ST OR 2ND OFFENSE Released; FORGERY — FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released; PRINTING, EXECUTING, OR NEGOTIATING CHECKS AND DRAFTS Released;
BISHOP, RYHEEM JAMELVIN, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; ARMED ROBBERY — FIREARM Active; RETURN FOR TRIAL Active;
BLOCKER, MARKESHA LAVETTE, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
BURNS, CEDRIC LAMAR, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FIELDS, KION YACUBA, ADDU: CONTROLLED SUBSTANCES — MANUFACTURE, SALE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED Released FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Released;
FLORENCE, JAMIKA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
FOSTER, BRANDON GERARD, SO: CITY WEEKENDER Released;
GEARHART, COREY RUHL, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
HAVIOR, JACQUAVIAN KERRON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
JONES, JARQUAVIUS, SO: CITY WEEKENDER Released;
JORDAN, KENNETH JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
KEGLER, QUAN’YANNA SHA’RON APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
LAKE, JAVON GREGORY, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
LARKIN, JASON NEAL, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
LAW, HUBERT MARSHALL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active;
LAY, BRYAN EUGENE SO: RETURN FOR TRIAL Released;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MARTIN, CHARLIE JAMES, SO: CITY WEEKENDER Released;
McCALLUM, ERIC, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
SPANN, ANTONIO TERRELL, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
TUCKER, JAMES EDWARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WALKER, CORY JERMAINE, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
WARE, RAHEEM GERROD, SO: PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 8BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, SO: CITY WEEKENDER Released;
COOPER, JORDAN TYRELL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
GATSON, YVONNE PITTS, GSP: DUI — ALCOHOL LESS SAFE Released;
GREEN, BRANDON KEON SO: COUNTY WEEKENDER Released;
HILL, KAMINSKI DONNELSHAY APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; LEARNERS LICENSE VIOLATION Released; PROBATION VIOLATION Released
JACKSON, JA’LEN VESHAWN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MEREDITH, CLIFF FREDRICK S., APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Active;
PERRY, VENTRELL KYRON, GSP: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SALE OF Released;
ROSAS, SHAWANDA LEE, GSP: DUI — DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released;
SIMS, NYESHA LASHON, GSP: SAFETY BELT VIOLATION — 8 TO 17 YEARS OLD Released; DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; ENDANGERING A CHILD — DUI ALCOHOL OR DRUGS — MISDEMEANOR Released;
TIFT, TIMOTHY EDWARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
WALLACE, JONTRAVIUS R., APD: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; IMPEDING TRAFFIC FLOW Released;
WRIGHT, SAMIYAH NICHOLE, APD: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; RED LIGHT VIOLATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released.
FEBRUARY 9BROOKS, JIM TOM JR., ADDU: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; LAYING DRAG/DRIVING IN CIRCULAR/ZIGZAG COURSE Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL,MANUFACTURE Active; MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CLYDE, ANTONIAL JERMAINE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HEADLIGHTS REQUIRED TO BE ON AT CERTAIN TIMES Released;
DAVIS, BOBBY GENE, SO: CITY WEEKENDER Released;
FAUGUES, ALAIN SONDLEY, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
FROST, SHAKENYA LANEE, SO: CITY COURT SENTENCE Active;
JOHNSON, ARBRIANA LENYAE, APD: COMPUTER THEFT Released;
McDANIEL, KELCEY KENTRELL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — FELONY Active;
SMITH, ALKIN JAMES JR., APD: PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Released;
WILLIAMS, MICHAEL ANDREA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
FEBRUARY 10BEAMON, RALPH DEAN JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
BOGANS, BRIAN MONTRELL OTHER: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; RAPE Active; FALSE IMPRISONMENT Active; SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BROOKINS, DE’ANDRACE RASHOD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FAIRLEY, DEANDRE LASHAWN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, TAMEKA LASHAN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
KENNEDY, KELLY DALE, ASU: CRIMINAL TRESPASS Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — FIRST DEGREE Active
LOVE, TAMMY DENISE, DCP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Active; DUI — ALCOHOL LESS SAFE Active;
MOSLEY, LARRY JR., ADDU: MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
OLIVER, EDWARD BERNARD, DA: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
PEARL, AMANDA MONIQUE, PROB: PROBATION VIOLATION Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- MISDEMEANOR Released;
POSEY, ENOLA LEIGHANN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, JACOBY MATRALE SO: CITY WEEKENDER Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, PROB: CITY WEEKENDER Released;
SWAN, REGINALD, APD: SEXUAL BATTERY — MISDEMEANOR Released;
TAYLOR, DONNELL RODRICK R., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WASHINGTON, YASMINE LYNISHA, DA: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
WEIR, WILLIAM LEWIS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
WIMBERLY, ZE’AMBER ZE’MEKAL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released.
FEBRUARY 11BALDWIN, QUINDATHION JAMES, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
BURKS, THOMAS ODEL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
DORAN, STACEY LYNN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
DUNCAN, KEITH REGINALD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FITZGERALD, AUSTIN CHASE, SO: OFF BOND Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
FRANKLIN, JACQUELINE MICHELLE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
GILBERT, DEXTER ELLIOTT, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HOLLEY, DEMONTREAL ALOU, DA: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
JACKSON, JEREMY PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, ANDY DEONDRE OTHER: RETURN FOR TRIAL Active;
KING, MILTON BERNARD JR., APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active; CRIMINAL TRESPASS Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY — FELONY Active;
MILLER, JESSIE ISSAC, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
MOLDEN, LORA SHAUTAE, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
OATES, PRISCILLIA WELSH, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
PEOPLES, KA’JADA LACORIA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RANDLE, DEVIN COVON, OTHER: RETURN FOR TRIAL Active;
REID, JERALD DIALLO SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released;
ROBINSON, ARMELIA FAYE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
SHORTER, LACEY ARRIE APD: HIT AND RUN — INJURY/DEATH/DAMAGE Released;
SPIVEY, BRYCE REXFORD, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
STOWE, GREGORY SCOTT, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
TERRELL, RAHEEM TYQUAN, APD: LOITERING/PROWLING Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released;
VARNER, MATTHEW JOSEPH, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
WARREN, DELVVECHIO DESHAWN JR., DA: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; OFF BOND Active;
WATSON, DORIAN TRAYDANZA, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
YOUNG, TONTONYDIO DANTEL II, PROB: PROBATION VIOLATION Released.
FEBRUARY 12ANDERSON, JASMAN IESHA, SO: FORGERY, FOURTH DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
BASKINS, BRINA RAIN, OTHER: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BROOKS, LAMARCUS DEMARIO LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CRAWFORD, MEKORY DEMETRIUS, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
FLEMING, DEONTAY RODRIGUEZ, SO: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE — FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
GARDNER, RICO DEWAYNE, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
JACKSON, FANORIS LASHAWN, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, CURTIZ LANARE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
RICHARDSON, TIMOTHY MATTHEW, OTHER: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
RYALS, CARA JELAINE, PROB: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SINGFIELD, GLENN ALONZO, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
SMITH, JEREMIAH JAMAL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, DEJEUN JAMA’L, PROB: PROBATION VIOLATION Active.
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