These are bookings for Dec. 23-29 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
DECEMBER 23
ALEXANDER, JEFFERY JEROME, APD: FORGERY — THIRD DEGREE Released;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
KING, TONY LAMUAR, APD: AGGRAVATED BATTERY Active;
LAMB, SIDNEY WENDELL, GSP: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; SPEEDING — STATE COURT Released;
STUBBS, CASSANDRA NICOLE JACKSON, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released;
TAYLOR, CHARLES MONROE JR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
WALKER, DAVID JAROD, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Released;
WASHINGTON, JUWANDA ELISHIA, APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active;
WEAVER, JUSTIN TAYLOR, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, TATYANA A., APD: THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Released.
DECEMBER 24
ALMANZA, ISMAEL ANGEL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BILLINGS, DERRICK KEIN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
EVANS, CORNELIUS WAYNE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
FRANCISCO, JESSICA JUAN, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
FUSSELL, WILLIE MICHAEL, DCP: SPEEDING — STATE COURT Released; RECKLESS DRIVING Released;
JONES, MARKEES DONTAURIUS, SO: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
RAYMOND, BRANDON T., DCP: SUSP/CAN/REV VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC CONTROL DEVICES Released.
DECEMBER 25
GRIER, RANDY LEON, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HOPE, JAMES LEE JR., APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY — SECOND DEGREE Released;
JENKINS, TONY L. JR., APD: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released;
POLLOCK, JESSIE MARTIN, APD: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active.
DECEMBER 26
BICKERSTAFF, JASON ROBERT, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
CLAY, SHUNTOE YEA, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
GRIZZARD, ASHTON LEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
MITCHELL, BRIANNA LATRELLE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
SMITH, KAMBRIONNA D., APD: FAILURE TO APPEAR Released;
STEPHENS, MAURICE BERNARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; OFF BOND Active.
DECEMBER 27
BELL, BRYAN CARLOS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BLOCKER, CHRISTOPHER EUGENE, ADDU: MARIJUANA — PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS (7 DAYS) Active; OFF BOND Active;
COLEMAN, KEITH LAMAR, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
FEACHER, LISA LAVETTE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HALL, MICHAEL ANTHONY, SO: BURGLARY — SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; THEFT BY TAKING — MORE THAN $1,500 Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active; PROBATION VIOLATION Active;
HUMPHREY, CODY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, CHARLES EDWARD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McKINNEY, SHANNON ORIESTLY, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PARKS, BRANDON RASHUN, DCP: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
SLOAN, RICARDRIANA SHA‘TOYA, DCP: BRAKE LIGHT REQUIRED, ONE (MOTORCYCLES, ETC.) Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
SMITH, RONDARIUS MARQUEZ, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
SUTTON, TIARAH ELISHA, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; NO INSURANCE Released.
DECEMBER 28
EASTER, BLAKE AARON, ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; SCHEDULE I OR II — POSSESS WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; FAILURE TO SIGNAL WHEN TURNING OR CHANGING LANES Active;
EDGAR, FOSTER JUNIOR, DCP: SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
FREEMAN, JENNIFER ANN, SO: DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
GONZALEZ-MATEO, MATEO, APD: CHILD MOLESTATION Active;
HAMPTON, RAMIREZ TREVINA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active.
DECEMBER 29
ANDERSON, ANTERRIO KENTRELL, ADDU: WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; DRIVING WITHOUT A LICENSE Active;
BROWN, NICHOLAS ANTHONY, SO: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
CANADY, SCHLANDRIA DENISE, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
DANIELS, MARICUS DESHON, DCP: HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active;
HARRIS, ANDREW RYAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
HAWKINS, KODRA DAVID, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
THOMAS, DERRICK ANTONIO, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active;
THOMAS, JERRY JAVONTAE, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
WHITE, SAMUEL JAMES JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active.
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