These are bookings for Aug. 13-19 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
AUGUST 13
BANKS, JOSHUA JARROD APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BOONE, JONTAVIOUS JEROD, APD: CRIMINAL TRESPASS Active
BOSTON, KEENAN ANDRE, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released
BOYD, JEFFREY DAVID, GBI: SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; PROBATION VIOLATION Active;
BRALEY, BYRON ADAM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CAINE, KENDRICH LAMARIO, APD: PROBATION VIOLATION Active;
FREELAND, HOLLI MICHELLE, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
HOPKINS, DAVID BRYANT, APD: BUSINESS, SELLING/SOLICITING/DELIVERING TO VEHICLES ON STREET Active; DRUG-RELATED OBJECTS; POSSESSION AND USE OF Active
JACKSON, JESSICA MARIA APD:CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY Released;
JARVIS, BLAIR MICHAEL APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
KENDRICK, VEISINIA KASHEENA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
KIRK, JAMES STEPHEN, APD: PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Released
LEDLOW, JUSTIN PAUL SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MEREDITH, CLIFF FREDRICK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
PAYTON, ASHLEY AUDRANNA, APD: HIT AND RUN -- STRIKING FIXTURES Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released;
WILLIAMS, KIMBERLY BRENAI, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
AUGUST 14
BAKER, KI`AMBER CHANEAN, APD: SIMPLE BATTERY Released;
BLOODSWORTH, PRICILLA FAYE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BUTLER, LEE WINSTON JR., APD: RECKLESS CONDUCT Released;
CASTLEBERRY, TERRI ALISA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
CAULEY, DARYL ANTHONY, APD: PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
CLARK, JOEL MATTHEW, APD: NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
DOWARD, JASON TYRONE, SO: PAROLE VIOLATION Active;
FELTON, TRACY DEMON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, THOMAS LLOYD JR., APD: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MOVE OVER LAW/PASSING EMERGENCY VEHICLE UNLAWFULLY Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
HUTTO, VERNECIA SELMAN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
JOHNSON, TABITHA CHARE, APD: SIMPLE BATTERY Released;
KELSON, MICHAEL DURELL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
MARTIN, MICHELLE DENISE, ADDU: SOLICITATION OF SODOMY -- MISDEMEANOR Released;
MILLER, KELDREION WAYHEIM, APD: SIMPLE BATTERY Released;
OUSLEY, QUANTESHIA ANN, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, KELLY NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SMITH, SYLVESTER JAMES III, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
STUBBS, MALIK DARRELL, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SWEAT, DAVID ALLAN APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
YEARTON, TRISTAN ANDREW SO: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active.
AUGUST 15
COLE, JOSHUA MARKEL, APD: FORGERY -- FIRST DEGREE (NO CHECKS) Released;
ELLIS, LAUREL LAMB, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER -- MUNICIPAL COURT Released;
GOSIER, TREY DENZEL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
HERNANDEZ-VILLALOBOS, MARVIN, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
JONES, SHANETRA SHAKARA ADDU: PROSTITUTION Released;
McERVIN, MERCEDES AMIKA AHLONNA, APD: DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
SMITH, SYLVESTER JAMES III, APD: AGGRAVATED STALKING Active; PROBATION VIOLATION Active;
SPANN, ERIC BERNARD, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WALKER, CORY JERMAINE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WESTBROOK, TRAY`VEON, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released
WESTER, SHONEY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
AUGUST 16
BARTHEL, JAMES III, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE, SECOND CONVICTION Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
BILLS, JANE`AELLA ROCQUELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
BOONE, CHRISTOPHER QUANTEZ, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released
BROWN, COURTNEY DIANE, APD: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CUNNINGHAM, JOHN LISLE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DALE, DELRON LEON, APD: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
DUNWOODY, WILSON BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
JACKSON, DAPHNE NIKITA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, JAMEKIA JANAY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
TOOMER, JAMES C., APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
VICENTE, WILMER, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active
WHITE, BALYMPIA LA`TRE, APD: BATTERY Released;
WILLIAMS, DOMINIQUE O`DELL, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- FIREARM Active;
WILLIAMS, PATRICK LAMOND, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
WIMBUSH, JAYLIN DE`MARTIN, APD: BATTERY Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; CRIMINAL TRESPASS Released.
AUGUST 17
BARON, KERRY BRENT, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY Released;
CHESTER, JARRELL, OTHER: OFF BOND Active;
HALL, MICHAEL ANTHONY, APD: BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; WINDSHIELD REQUIREMENTS Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HARRIS, DESIRE ZAKARIE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, SHIADAYSH DOMINQUE DENISE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, PAUL THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HILL, EMANUEL JAVONTA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; THEFT BY RECEIVING, FELONY Active; SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
HOLLIDAY, MICHAEL JEFFERY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MARTIN, KENNETH NARVAEZ JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT, FIREARM Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
McGEE, JEREMIAH LATAVIAN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PHILLIPS, JACORY QUANTAVIS, APD: THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Released;
SEVERSON, LUCIOUS BERNARD III, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active;
TYSON, CHADRANAY MESHAN, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
VEAL, ALYSON LYNDSAY, APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released
WALKER, CONTRAVIOUS JR., APD: ESCAPE -- FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active.
AUGUST 18
ACRES, VANESSA SHAKITA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BREADY, ANTONIO RAYSHAWN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; DISTRACTED DRIVING Released;
CURLES, BENJAMIN DALE, GSP: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
HILL, ARISTOLA DEVINCENT, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HOWARD, NEAMEN SAIOOD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
HUNT, RONQUAVIOUS QUANTREZ, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
MALONE, BRITTANY ARIANA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MONDESIR, JEAN FENNEL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; SIMPLE BATTERY Released;
ONYIORAH, TRAVIS CHISOM, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
PACE, SEANTAGO, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
RICHARDSON, ARTHUR LEE SR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
SIMMONS, DALLAS JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
SIRMANS, JIMETHRA KENYATA, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SLAPPY, TIMOTHY TYRONE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
AUGUST 19
EWINGS, JIMMY JAMES JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active
FERRELL, AYUNNA EIMONEY, SO: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
GRIER, WYDETRA NICOLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JEFFRIES, CLARENCE JAMES, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JOHNSON, CHARAN DELVON, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
JOHNSON, SHAKEMIA GRANITA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- FIRST DEGREE Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
JONES, TODD LEVITICUS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JORDAN, ANTONIO D`VEZ, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTEND TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
LOWE, YKEDRIA LAMYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LYLES, KENNETH BERNARD JR., APD: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; PROBATION VIOLATION Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
MANGO, TY`ASIA NA`KOL, APD: AFFRAY (FIGHTING) Active;
McCOY, SHAVON DOMINQUETRA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
McCRAY, MEYONNA SHENEE APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
McKINNEY, JOHN WILL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PARKS, JOSHUA DANDRE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
RAYNER, ADRIAN DEVANTE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active;
ROSS, MALCOLM REGINALD, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
SAMS, TERRY DUVALL, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
SPOONER, KANYREA LASHEA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
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