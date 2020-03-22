These are bookings for March 12-17 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 12
AVERY, JONATHAN CONLEY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DUCCINI, CAITLIN ELIZABETH, SO: RECKLESS CONDUCT Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
FARR, RYAN DANIEL, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GULLEY, ANTHONY JAMAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
HARTSFIELD, APRIL MARIE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HUFF, JAZZY JARRELL, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
HUNTER, NYGERIA TRYNESHA, APD: HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Released;
JOHNSON, SABRINA NICHOLE APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JONES, QUADRICK DAYKOWN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
LEWIS, CURTIZ LANARE, SO: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; OBSTRUCTING OR HINDERING PERSONS MAKING EMERGENCY TELEPHONE CALL Active;
MANGO, BREANTY LASHAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PALMORE, DELANDRO KHAYYHAN, SO: CITY COURT SENTENCE Released;
RANDLE, LAWERENCE LORENZO, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
RECHER, CLINTON BUCHANNAN, APD: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; MIRRORS REQUIRED Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROSS, BERNARD JR., ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
SPENCER, KADOLPHIE KARON, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
WHITEHEAD, TERRIUS EMANUEL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
WILLIAMS, CENI JARMEL, USM: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, VERNON JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
WINCHESTER, PHILLIP II, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WOODEN, DERRICK EUGENE, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released.
MARCH 13
ALLEN, JAMARIOUS RASHOD, SO: CITY WEEKENDER Released;
ANDERSON, JOHN HENRY JR., SO: CITY WEEKENDER Released;
BUSH, JAKAVIOUS SHAROD, DCP: THEFT BY DECEPTION -- FELONY Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
CALHOUN, APRIL DIANN, APD: PROBATION VIOLATION Active;
CAPERS, ORTAVIOUS TRAMAINE, SO: AGGRAVATED BATTERY Released;
CASTRO, JOHN JEFFREY II, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
EVANS, ASHANTI LENISE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
EVERETTE, RALPHIEL RAHEIM, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLOWERS, CODIE ALAN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
FORD, MALCOLM DARNELL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FOSTER, BRANDON GERARD, SO: CITY WEEKENDER Released;
GRANT, DELANDIA DENISE, APD: ENDANGERING A CHILD-DUI ALCOHOL OR DRUGS -- MISDEMEANOR Released; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY, Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI - PER SE 0.08 Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released;
GRANT, TULLUS DEWAUN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
JEFFERSON, SAMUEL LEE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, JASMINE TARRELL, SO: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
JONES, CONSQUAYLA L., SO: GOOD BEHAVIOR Released;
KELLY, KEDERRIOUS MARTEZ JR., APD: RECKLESS CONDUCT Released;
KING, RANDY JARED, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
LAVANT, JEREMY MAURICE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PHELPS, DONALD HUGH JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
REAVES, EDWIN FITZGERALD JR., APD: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
SMITH, ANTHONY D-WON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WHITEHEAD, TERRIUS EMANUEL, SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; CONTROLLED SUBSTANCES --MANUFACTURING/SELLING/DISTRIBUTING/POSSESSING WITH INTENT TO DISTRIBUTE Released;
WILLIAMS, TANAJ TYRE, ADDU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released;
WILSON, CHARLES BERNARD, APD: BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
WOODEN, KEYUNDRA LATOYA, SO: CITY WEEKENDER Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released.
WRIGHT, CORZELL, SO: PAROLE VIOLATION Active; AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; SIMPLE BATTERY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active.
MARCH 14
BECKETT, TYREEK MARQUISE, APD: BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE SO: CITY WEEKENDER Released;
COLLIER, GERALD MONTREAL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DANIELS, SHUNIQUE LATACHA, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released;
DAVIS, TALEXCEYA DYRIONNA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
GREEN, ADRIAN BERNARD, APD: GEORGIA HANDS-FREE LAW Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SOL, MATTHEW LEE, APD: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, JARVIS CLARENCE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
WARREN, ADONIS DEMOND, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WIGGINS, DARYL O`BRYANT, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
WRAY, JUSTIN CRAIG, DCP: BATTERY/FAMILY VIOLENCE, FIRST OFFENSE Released.
MARCH 15
JONES, CHESTER JR., GSP: CRIMINAL TRESPASS Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JORDAN, CORNELIUS, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MORMAN, NICHOLAS BERNARD, APD: DISCHARGE FIREARMS ON PROPERTY OF ANOTHER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released;
PHILLIPS, CAROLYN ANN, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PHILLIPS, JASMINE LECONNIE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
PHILLIPS, JHAKERIA A., APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PHILLIPS, KIMBERLY NICOLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PORTER, WILLIAM CLYDE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
RUFF, BENJAMIN HARRSON, APD: FORGERY -- THIRD DEGREE Released;
STEPHENS, GARY ANDREWS, APD: WITNESS CONTEMPT Released;
STEWART, DEVITT CHRISTOPHER II, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WRIGHT, NATHANIEL III, APD: COMPUTER THEFT Released.
MARCH 16
COSTON, CLINT GREEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
GILMORE, TRAVION MAKAI-RASHAD, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HERNANDEZ, DEMATINEZ DORIS, SO: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Released;
HOUSTON, ROMAO LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
JOHNSON, SHONTE NICOLE, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
RUE, PAPAASSANE EDGAR, APD: PROBATION VIOLATION Released;
SMITH, DASHIONIA DAMESHIA, APD: THEFT OF SERVICES MISDEMEANOR Released;
SMITH, SEDRICKA LAKENYA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
STEVENSON, JADELDRICK, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TANNER, KYLE DUKE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MARCH 17
BRIDGES, JESSICA ANN, SO: CONTROLLED SUBSTANCE ATTEMPT OR CONSPIRACY TO COMMIT OFFENSE Active; MANUFACTURING, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET HOUSING PROJECT Active; MANUFACTURING, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; CONTROLLED SUBSTANCES -- MANUFACTURING/SELLING/DISTRIBUTING/POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active;
CHAPMAN, MARTIA SHARNEA, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CHEEKS, JAMEL ANTWUAN, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; COCAINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN ECSTASY Active;
COOK, WILLIAM RAYMOND, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HYDROCODONE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MANUFACTURING, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active; CONTROLLED SUBST. ATTEMPT OR CONSPIRACY TO COMMIT OFFENSE Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; HYDROCODONE, POSSESSION OF Active;
DIETZEL, JESSE REE, DCP: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
HALL, DEXTER BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
HICKS, SAWATHIAN SIMMONS, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
LINDSEY, LISA FLENE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
LYONS, CORNELIUS TRAMAINE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEANOR, $1,500 OR LESS Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
McCLENDON, TARRAYAISHA D., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Release;
PORTER, WONTAVIOUS MONTRELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TIMBES, KANDIE MARIE, APD: NUISANCES, LOUD SPEAKERS OR PUBLIC ADDRESS SYSTEMS PROHIBITED Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
MARCH 18
ANTHONY, PRICILLA FAYE, OTHER: OFF BOND Active;
BATTEN, MICHAEL JR., APD: UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
BOUYER, GREGORY DWAIN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
BROWN, TERRENCE JERMAINE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLAY, DESTINY PORSHAY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
DIETZEL, KENNETH LESLIE, OTHER: OFF BOND Active;
GAY, DAVID EUGENE, APD: LOITERING/PROWLING Released;
GOINES, DEMONTRELL GIVONTE, SO: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
HARRIS, ANDREW RYAN, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; TAILLIGHT REQUIREMENTS -- Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
HICKS, LERASKI BERNORD, APD: DISORDERLY CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
HUDSON, JANADRICK MAURICE APD: PROBATION VIOLATION Active;
OSGOOD, JAMES ANTHONY, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
POWELL, TONY EUGENE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
SEVERSON, MICHEAL TERELL, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
STEPHENS, ARTHUR JUNIOR JR., APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
SWEENEY, OCTAVIOUS TENNEAL, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Active
LOITERING/PROWLING Active;
WILLIAMS, SHAWNE MONTREAL APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active.
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