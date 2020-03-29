These are bookings for March 19-25 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 19
CROWELL, GILBERT VINCENSE, APD: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HIT and RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
DANIELS, TRAMON JERMAINE, APD: CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; BATTERY Released; RECKLESS CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
GIBBS, DORIS MARIE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
HARRIS, KOVARIUS TRAVANTE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
ROBINSON, KIMBERLY M., APD: RECKLESS CONDUCT Released;
STEPHENS, LANACIA SHEKEE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released.
MARCH 20
DAVIS, BRITTANY LESHAE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HICE, JOHN CHARLES SR., SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HILL, TYKEIRRA SHANESE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
PORTER, BOUVEIA DE`ANGELO, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
TIMLEY, CAUNTAE YANN APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
TOOKES, LAWANDA LATRICIA, DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Released; RECKLESS CONDUCT Released;
WEST, DONNIE LANORRIS, APD: PROBATION VIOLATION Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active;
WILSON, TRAVIS ANTONIO, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released.
MARCH 21
ELLIS, GREGORY JAMES, SO: ENTERING AUTOMOBILE Active;
HINES, AKEEM RACHEZ, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- PROPERTY DAMAGE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; PROBATION VIOLATION Active; ARMED ROBBERY -- OTHER WEAPON Active; AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
SMITH, NORRIS, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
STEWART, SUSAN SHIVER, APD: BATTERY Released.
MARCH 22
ADAMS, VINCENT LAFAYETTE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
DEWBERRY, TEERIKA NICOLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
DUPONTE, KRISTEN JADE, SO: PROBATION VIOLATION Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GARDNER, TA`NIYA TA`TYANNA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HALL, ANTWAN JAWASKI, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; POSSESSION OF PISTOL OR REVOLVER BY PERSON UNDER 18, FEL0NY Active;
JACKSON, ANTONIO JAVEONTE, APD: THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
JESS, ERICA LAZONIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- CUTTING TOOL Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
SMALL, ALFONZO LEE, APD: PROBATION VIOLATION Released;
THOMAS, TIMOTHY LEE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; PROBATION VIOLATION Active;
WHITE, CATRESIA ODAYNA, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
MARCH 23
ACKER, TUNISIA MONETTE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
BANKS, ERIC II APD: THEFT BY TAKING -- FROM MOTOR VEHICLE, FELONY Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Active;
BELL, MAJOR LEE JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
CHASTIAN, STEVEN ERIC, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Released;
DEWBERRY, TEYANNA DINERRIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AGGRAVATED BATTERY Active;
GOODWIN, MARRIS, SO: PAROLE VIOLATION Active;
HADLEY, ALFRED LAVON JR., GBI: AGGRAVATED ASSAULT -- PEACE OFFICER, FIREARM Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIMES Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
JOHNSON, JACOB LEE, APD: FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McMILLAN, JOHN DARRELL, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
MERCHANT, KERI MELISSA OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
NEVAREZ, DARIAN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
PHILLIPS, DERRICK DONTRAVIOUS, SO: BATTERY Released;
PORTER, MATTHEW THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SHORTER, MAURICE ANWON, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
TAYLOR, ANDREA MICHELLE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active;
TAYLOR, DAPHNE APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WILLIAMS, KEITH DWAYNE DCP: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, OTHER Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active;
WILLIAMS, SANTANIA KEYARA, APD: RECKLESS CONDUCT Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; AFFRAY (FIGHTING) Active; RECKLESS CONDUCT Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active.
MARCH 24
AMIKER, LINZY CLAYTON, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FOSTER, JERRY LEE, APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
HERROD, CAREY SCOTT, APD: AGGRAVATED STALKING Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED STALKING Active;
HUMPHREY, INFINITI DIANE, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
JACKSON, RICKY TA`MORRIS, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, RICARDO DEWAYNE, SO: ROBBERY BY SUDDEN SNATCHING Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
MARTIN, LAWRENCE EUGENE JR., DCP: INTERFERENCE WITH CUSTODY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released;
MATHIS, WILLIE JAMES, SO: PROBATION VIOLATION Active; BURGLARY FIRST DEGREE, FELONY Active; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
NELSON, COURTNEY PATRICE, APD: PUBLIC INDECENCY, FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
PEAY, CHRISTOPHER, SO: PAROLE VIOLATION Active;
REYNOLDS, JAKERA LAKENZZA, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ROBERTS, RICKY BERNARD JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active.
MARCH 25
BROWN, COURTNEY DIANE, APD: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVE, DADREON KLAVELL SO: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY - FELONY Active; MARIJUANA -- POSSESSION LESS THAN 1 OUNCE Active; MURDER Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; PAROLE VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active;
MALONE, LATARSHA NIKOL, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WATSON, GREGORY EUGENE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
WHITE, LaQUINTON KEN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Active.
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