These are bookings for Jan. 30-Feb. 5 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 30
BLANTON, GARY LAMAR, PROB: THEFT BY CONVERSION FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active;
BOWDEN, JAMES BOCANO, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
BRUNSON, DARIAN CHAYSE, ADDU: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DISTRACTED DRIVING Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Released; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
CHAPPELL, NATONYA TARVIS, APD: AGGRAVATED STALKING Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; DUI, ALCOHOL LESS SAFE Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; AGGRAVATED STALKING Active;
COBB, QUINTA SHERROD, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
DOWNS, JOHN ALLEN, ADDU: POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
DRAPER, DONALD NELSON, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ESCOBAR, SABRINA CORA NICOLE, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
FRANCISCO, JESSICA JUAN, APD: STOP SIGN VIOLATION Released; WINDOW TINT/GLAZING VIOLATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
GARDNER, JAMES HARRIS, ADDU: DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE, OR DISTRIBUTION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Released; MDMA (ECSTASY), POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released;
HALL, MARCUS DENEILS, APD: FORGERY, FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Active;
HARRIS, BENNIE LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HUNTER, DEMETRIUS LASHUNN, APD: BATTERY Released;
MOTT, TRAVIS LAMONT, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO, MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; DUI, DRUGS LESS SAFE Released;
SAMMONS, BRAD LEON, SO: RETURN FOR TRIAL Active; PROBATION VIOLATION Active; CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active ;
SEARS, SEQUOYAH DEVARIAN, APD: SUSPENDED, CANCELLED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING, SCHOOL ZONE -- MUNICIPAL COURT Released;
STRINGER, CURSINNA SHANELL, APD: BATTERY Released;
TUMBLIN, VINCENT FRATRELLE, ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Released; MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTEND TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Released; DANGEROUS DRUGS -- POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released;
WALLACE, MAURICE ARBON, PAR: PAROLE VIOLATION Active;
WALTON, KADEEM ANTIONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
WIMBERLY, ZE`AMBER ZE`MEKAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released.
JANUARY 31
BALDWIN, D`ANDRE JAQUAN, SO: CITY WEEKENDER Released;
BIHARY, DINET PASCO, APD: RECKLESS CONDUCT Active; CRIMINAL TRESPASS Active; SIMPLE BATTERY Active;
BRADSHAW, JAMES III, APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
CHANDLER, ROBERT DEONTE SR., APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
COATES, EUGENE LIONEL, APD: THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY, MISDEMEANOR Released;
COBB, LONNIE ALPHATURE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVIDSON, JAMES FRANKLIN JR., APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
EDWARDS, XAVIER DANTRAL, OTHER: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
FOSTER, BRANDON GERARD, SO: CITY WEEKENDER Released;
FRAZIER, ERICA LASHAWN, SO: OFF BOND Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released
HUGHES, TIMOTHY ALLEN, PROB: PROBATION VIOLATION Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
JOHNSON, RICKY DEVENTCIE JR., PROB: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING, MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS) Active;
LANGSTON, RONALD TRAVIS, GSP: DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; TAG LIGHT REQUIRED Released;
OAKES, OLIVIA CHANTAL, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
PEARSON, PAUL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
REYES, JA`QUIS MARQUISE, APD: BATTERY Released;
STOKES, REGINALD TYRONE, DA: FAILURE TO APPEAR Released;
TELL, KADESHIA SEBEKA, DA: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
TRICE, CLINTON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WALTERS, LAKESHA MICHELLE, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GEORGIA HANDS-FREE LAW Released;
WATSON, SANDRA JEAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
WILLIAMS, ANSLEE NICOLE, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
WILLIAMS, SHAQUILLA KETORIA, OTHER:CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
WRIGHT, CHARLES WESLEY II, SO: GOOD BEHAVIOR Released.
FEBRUARY 1
ADDINGTON, DON MICHAEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
BUCHANAN, LABORRIS LEE, SO: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL BUS STOP Released;
BUCKHOLTS, TIMOTHY LEE, OTHER: CITY WEEKENDER Released;
FERRELL, JOHN KENNETH, OTHER: OFF BOND Released;
JENKINS, TONY JR., PROB: PROBATION VIOLATION Released;
JOHNSON, JAIWAITHIAN SHAUNTASIA, SO: WITNESS CONTEMPT Released;
McCOY, LACIENGA KAMEELIAH, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
McDANIEL, TRAVION CENTELL, SO: SIMPLE BATTERY Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOL BUS STOP Released;
NEAL, SAVOI IREYSHA, OTHER: OFF BOND Released;
NICHOLS, JOSEPH NEAL, PROB: COUNTY WEEKENDER Released;
STEPHENS, AYJAH MACHELLE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
TWIGGS, ANGELA LORETTE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, CHRISTOPHER TYRELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active.
FEBRUARY 2
BISHOP, DEJANERIOR, APD: LOITERING/PROWLING Released;
BROWN, MICHAELA IMAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
COMER, MELVIN JOSHUA, PROB: PROBATION VIOLATION Active; LOITERING/PROWLING Active; CRIMINAL TRESPASS Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; LITTERING PUBLIC OR PRIVATE PROPERTY OR WATERS Active; THEFT BY BRINGING STOLEN PROPERTY INTO STATE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; FORGERY -- SECOND DEGREE (NO CHECKS) Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active;
HADLEY, JASMINE RACHELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, PEGGY SUE, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
HUDSON, NICHOLAS TREMAINE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; SUSPENDED, CANCELLED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released;
KELLY, TONY ALLEN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McGOWAN, ARTHUR JAMES, APD: FAILURE TO YIELD -- ENTERING OR CROSSING ROADWAY Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SUSPENDED, CANCELLED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released;
MILLER, WILL JR., APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, KAVARIOUS L., APD: LOITERING/PROWLING Released;
WOOLBRIGHT, SAVION JABARI, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
FEBRUARY 3
BROWN, DEMARCUS DIONTA APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
BUSH, AMADIUS QUYN`SHAD, DCSP: LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Released;
DANIELS, SARA ELIZABETH, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HILBOURN, BRANDON JAMES, OTHER: ESCAPE -- FELONY Released;
INGRAM, JERMAINE BERNARD, APD: PROBATION VIOLATION Active; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
KENNEDY, TRAWICK BERNARD JR., OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
KNIGHTON, SHAMEKA LASHAWN, DA: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released; OFF BOND Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
TEAL, SHANE NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TIPLER, BOBBY LEE, MARS: DEPOSIT ACCOUNT FRAUD Released;
WALKER, KENJUAN LAKIAM, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
WHITE, SONTAVIOUS JAMES, OTHER: OFF BOND Active;
ZACHARY, KENVARIOUS DEON, SO: BATTERY Released.
FEBRUARY 4
BONEY, ANTONIO DEANGELO, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
BONNER, JAMAL HYKEEM, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
BROWN, DEMARCUS DIONTA, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Active;
CUMMINGS, MALCOLM MARTIN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
FRAZIER, ROLANDO DUPREE, SO: PAROLE VIOLATION Active;
GRANT, CARL DEMETRIOUS SO: RETURN FOR TRIAL Active;
HARRIS, SIMONE YVETTE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JACKSON, ANTONIO LYNN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
JOHNSON, ALPHONZO JR., SO: OFF BOND Active
RETURN FOR TRIAL Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
JOHNSON, DERRICK JUSTIN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Active;
JONES, JAMES EDWARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
KEITH, LAMYESHA VENESHA-MOESHA, COURT: CITY WEEKENDER Released;
LASTER, DONTERRIUS MARQUEZ, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MARTINEZ, RODRIGO YOHALMO, DCP: STATUTORY RAPE, MISDEMEANOR, Active;
McDONALD, HALEY NICHOLE, DA: FAILURE TO APPEAR Active;
NUNEZ, EDGAR INGNACIO, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
PACE, WILLIE FRANK, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
POSTELL, WALTER EDDIE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Released;
RAGSDALE, TAMIKA LYN, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- CUTTING TOOL Active;
TRENT, JEQWAN DIAVANTE, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
WARD, LATOYA CHIQUITA, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WARE, JEREME SHURUNN, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
WINGFIELD, NATHANIEL, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WRIGHT, JOSARIUS JURELLE, DA: FAILURE TO APPEAR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
FEBRUARY 5
BARNEY, MARQUIS KENTRELL, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Active; SPEEDING Active;
BULLOCK, CONSTANCE RENEE, PROB: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CALLOWAY, POPE JAMES III, APD: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; POSSESSING, SELLING, MANUFACTURING, DISPENSING, DISTRIBUTING WITH INTENT, 20 OUNCES TO 160 OUNCES LOW THC OIL Active;
EDWARDS, CHASTIN JAMORICK, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
JONES, PETER ANTWIONE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
KARR, BRITNEY MADISON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
MCCOY, DEMETRISE EDWARD, APD: ROBBERY BY FORCE Active; BATTERY Active;
MURRAY, DALTON LAVIER, DCP: SUSPENDED, CANCELLED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; NO INSURANCE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; LOITERING/PROWLING Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; RECKLESS CONDUCT Active; RECKLESS DRIVING Active TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Active;
OLIVER, DANTE TRASHOWN, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
PRINCE, ZENOVIA DENISE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SILVA, AMANDA RODRIGUES, OTHER: OFF BOND Active;
STYLES, TACHANNA BRIANNA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, ALEXIS ZENORA, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
WHIGHAM, JOSEPH LEE, APD: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; NO INSURANCE Released; DUI -- PER SE 0.08 Released.
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