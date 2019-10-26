These are bookings for Oct. 17-23 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
OCTOBER 17
ANDERSON, MICHAEL COREY, ADDU: COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
BARBER, DEAN LAMOND. PROB: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, TRICARDO MONTEZ, SO: SIMPLE BATTERY Released;
COOPER, KELVIN BERNARD, APD: SPEEDING -- SCHOOL ZONE, MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CURRY, CORTNEY LASHANDA, SO: PROBATION VIOLATION Released;
EDWARDS, MICHAEL LAMAR, DCP: PROBATION VIOLATION Released;
GAY, DAVID EUGENE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
HARRIS, ANGEL KABRINA, APD: LOITERING, OBSTRUCTION OF FREE PASSAGE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HAWKINS, DAMIEN LAVELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active;
HICE, JOHN CHARLES SR., ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; LOW-SPEED VEHICLES -- ROADS WITH MAXIMUM SPEED LIMIT 35 MPH ONLY Active;
HILL, SHAQUILLE OLAJUWON DCP: PROBATION VIOLATION Released;
JONES, MICHAEL LEE JR., APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOYNER, MICHAEL ANTONIO, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; PROBATION VIOLATION Active
KING, NICHOLAS ANTIONIO, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; PAROLE VIOLATION Active;
MINCEY, RASHID EZEKIEL, APD: PROBATION VIOLATION Released;
MOORE, JUSTIN MARKESE, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
MORELAND, LAKESIA LASHAWN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
ROBERSON, KEYEON DEANTWAN, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
TEEMER, WILLIE ROGERS II, APD: DUI - PER SE 0.08 Released; ENDANGERING A CHILD -- DUI, ALCOHOL OR DRUGS -- MISDEMEANOR Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Released.
OCTOBER 18
ALEXANDER, RAYSHAWN DEMARCUS, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active;
BEAL, WILLIAM KEN SR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, PERRY LORENZO, SO: CITY WEEKENDER Released;
COBB, DAMARCUS ANTONIO, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
CURRY, CARDARYLE LENORIS, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE- FELONY Released;
DELLINGER, DONALD WRAY, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
FRAZIER, KERRY BERNARD, APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
GERVIN, JAMIE LEE, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released;
HAMILTON, BYRON ANTWANN, ADDU: MDMA (ECSTASY) POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE/SELL/MANUFACTURE Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; DUI -- MULTIPLE SUBSTANCES/LESS SAFE Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE CONTROLLED SUBSTANCE Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
HILL, ANTHONY MARKEE JR., APD: PROBATION VIOLATION Active;
JACKSON, LACORY KENYAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JAMES, ANGELIA RENEE, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
JONES, STANLEY COURTEZ APD: CRIMINAL TRESPASS Active;
LAMAR, COREY JAMAAL, DCP: THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active; THEFT BY RECEIVING STOLEN PROPERTY MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
MARTIN, ABBY ELIZABETH, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
MARTIN, DAVID ISAISH, DCSP: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
OFFORD, GERALD LENARD, SO: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released; ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD (three counts) MISDEMEANOR Released
PINEDA, CRYSTAL GAYLE, APD: THEFT BY CONVERSION FELONY Released; THEFT BY CONVERSION MISDEMEANOR Released;
PROFIT, JALON SHAMAR ZACKARY, SO: CITY WEEKENDER Released;
SHORTER, MAURICE ANTONIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SIMS, CHRISTOPHER ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
STEWART, TOMMY CHARLES III, APD: FOLLOWING TOO CLOSELY Released; SCHEDULE I OR II -- POSSESS CONTROLLED SUBSTANCE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
TOMS, MARK WILLIAM, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WAGNER, ALDEN ALEX, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WALKER, KEYDRUM BERNARD JR., APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
YOUNG, TANISHIA JOEANN, SO: PROBATION VIOLATION Active; INMATES; POSSESSION OF DRUGS OR WEAPONS Active.
OCTOBER 19
ACRES, PATRICK WAYNE, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Released;
BOYD, ANGELA MARIE, SO: CITY WEEKENDER Released;
DILLARD, JESSE LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released
GREEN, BRANDON KEON, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
KENDRICKS, JAZMINE JADAYSHA, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; PROBATION VIOLATION Released;
MOORE, JOSEPH JERRELL, GSP: DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
REESE, APPLELYNN RENEE, ASU: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY Released;
SHANNON, MARCUS LYNTWAN, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
STEPHENS, TERRANCE BENTRELL, SO: CITY WEEKENDER Released;
WARD, TRAYVON TROY, APD: PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released.
OCTOBER 20
BRIDGES, KRISTY LYNN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active; PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, PAUL CLIFFORD III, APD: PEDESTRIANS SOLICITING RIDES OR BUSINESS Active;
JACKSON, ANTONIO CORTEZ, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
ONEAL, JEFFERY DUERAN, APD: BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active;
WHITE, RANDY ALAN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
OCTOBER 21
BELL, SHAQUOISE LABERSHA, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; PROBATION VIOLATION Active;
DOUGLAS, WILLIAM CHAD, APD: DISTRIBUTING OBSCENE MATERIALS Active;
DUNN, SHELIA MARIE, SO: BATTERY Active;
EDWARDS, MONTAVIOUS DEMOND, APD: COMPUTER THEFT Active; THEFT BY TAKING -- $1,500 OR LESS Active; THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
GOODWIN, TAMADJA ROCKELL, GSP: SPEEDING - STATE COURT Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
HATCHER, ASHLYN STRANDBERG, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
INGRAM, CEDRICK DUVALE JR., APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, VIRGIL RASHAWN, APD: SIMPLE ASSAULT Released;
KEELEY, XAVIER ALEXANDER, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
LUCAS, TERRY, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LYONS, TOMONZ LAFATTE, SO; AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- OTHER Active; KIDNAPPING Active; PROBATION VIOLATION Active;
McCOY, WALTER DONNEL IV, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
SIMPSON, KORTNEY TOMOND, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, ARTAVIUS RASHAD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TYSON, KOREY MICHAEL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WARD, TRAYVON TROY, OTHER: OFF BOND Released;
WHITE, MALORY BERNARD, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WHITE, SHAKIEM MICHEL, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
WINKFIELD, LARRY ANTONIO, SO: CHILD SUPPORT/CIVIL CONTEMPT Active.
OCTOBER 22
ACRES, RAPHEAL MONTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BASKO, MELISSA LEIGH, SO: RETURN FOR TRIAL Released;
BOLIN, RICHARD MARTIN, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; DRIVER TO EXERCISE DUE CARE Released;
BUTLER, KOBE HYKING, ASU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released;
BYNUM, CASSANDRA SHEREE, SO: STATE COURT SENTENCE Active;
CANNON, ANTAVIUS LEMONTE, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
CRABTREE-BOOTH, NIKI LYNN, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active;
DYSON, CHRISTOPHER BERNARD, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER Active; PROBATION VIOLATION Active;
GARDNER, DEMETRICE TARVARIUS JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
HAMMOND, ALTEVIOUS BRE`SHA APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HURWITZ, MICHAEL ARTHUR, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; DISORDERLY CONDUCT Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; CROSSING GUARD LINE WITH CONTROLLED SUBSTANCE/DANGEROUS DRUGS/WEAPONS Released;
JONES, JOCKCOLIAN JAMAL, APD: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JONES, JUSTINA VERONICA, ASU: SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; SUSPENDED/CANCELLED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MAJORS, ANTONIO JAMES, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
REESE, RENARDO BERNARD SO: OFF BOND Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; PROBATION VIOLATION Active;
ROBERTS, DONTAVIOUS RICO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
TONGE, MARLON CYRIL JR., SO: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
WEST, RAIMON JOE LEWIS, SO: AGGRAVATED SEXUAL BATTERY Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE, SECOND CONVICTION Active;
WOOD, GARRETT JUSTIN, SO: PROBATION VIOLATION Active.
OCTOBER 23
BRANTLEY, TERRANCE MARQUESE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
CARR, THOMAS RICARDO, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
HILLMAN, QUINTERIOUS KYMARQUIOUS, SO: COUNTY WEEKENDER Released;
NEWBERRY, MARCUS, SO: CITY WEEKENDER Active;
SILVA, AMANDA RODRIGUES, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Active;
SMITH, KANIKA NYASA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
TEEMER, LEANDER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WINCHESTER, ARTHUR LEE, SO: PAROLE VIOLATION Active.