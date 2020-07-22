These are bookings for July 9-15 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JULY 9
ACRES, PATRICK WAYNE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
BARNES, ALLEN MERCER, ADDU: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; OFF BOND Active;
BURKE, SUMMER DAWN, OTHER: PROBATION VIOLATION Active;
BURNS, DAMION MARQUIS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; PROBATION VIOLATION Released;
FLOWERS, ALONZO DEWAYNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: UNLAWFUL USE OF 911 EMERGENCY TELEPHONE Released;
JOHNSON, LARRY ANACIO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
LOVETT, PATRICK ANTONIE, GSP: SPEEDING Released; DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released;
McCRARY, DONNIE, SO: COMPUTER THEFT Released;
MYERS, ROBERT LEE, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
OLIVER, JOHNIE, ADDU: COCAINE, POSSESSION OF Released;
PALAN, JAMI ORCUTT, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PEARSON, JENNIFER ANN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
TAYLOR, JAMES NATHANIEL, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Released;
TAYLOR, SHERYTA MONIQUE, SO: RIOT Released; AFFRAY (FIGHTING) Released;
TRUMAN, CHAD HOWARD, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released;
WILLIAMS, ANTHONY ANTONIO JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; SIMPLE BATTERY Active.
JULY 10
BRANTLEY, DARION TERNELL, SO: BOND REVOKED Active;
COLEMAN, KAMIYAH BRIANNA, APD: HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Released; RED LIGHT VIOLATION Released;
GREEN, EDWARD TEDARRYL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PAROLE VIOLATION Active;
GREEN, KEYONIA NIESHA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
HINES, KAVASEAY KAGHA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JANES, CLINTON BRIAN SO: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; POSSESSION OF TOOLS FOR COMMISSION OF A CRIME Active; CONTROLLED SUBSTANCE MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active;
KENNON, EUGENE JR., SO: PROBATION VIOLATION Active;
KERCE, JESSICA HOPE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LEE, WILLIE JAMES, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LUCAS, ENRIQUE TERCERO, APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
McDONALD, KEITH MELVIN, PROB: PROBATION VIOLATION Released;
MORRIS, DONTAVIOUS RANARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
PENNELL, RANDAL LOUIS, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; SPEEDING Released; DUI -- DRIVING UNDER THE INFLUENCE Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released;
REED, JAMES CLYDE IV, APD: SIMPLE BATTERY Released;
WHITFIELD, LADASHIA DONNELL, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE-1ST OFFENSE Released;
WILSON, CHARLES BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY Active; VIOLATION OF SPECIAL CONDITIONS BOND Active; AGGRAVATED STALKING Active;
WRIGHT, JAMES CHARLES, OTHER: BATTERY Released.
JULY 11
AUSTIN, JUWANNIS FRANK, APD: PROBATION VIOLATION Active;
BROOKINS, LAPORCSHE AKEBIA, APD: NO INSURANCE Released; REGISTRATION AND LICENSE PLATE REQUIREMENTS Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DUI -- PER SE 0.08 Released; EXPIRED DRIVER'S LICENSE Released;
BROWN, BRANDON LENORRIS, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, HANDS/FEET/FIST Active;
BUCKLEY, KERRIE IVAGGO, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Released;
CLINTON, ERIC JR., APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
COLE, LEMON DENNARD, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CORLEY, DAVIS COLE LADON, DNR: OPERATING A VESSEL UNDER INFLUENCE OF ALCOHOL (0.02 UNDER 21) Released; ATTEMPT TO PURCHASE/POSSESSION OF ALCOHOL BY PERSON UNDER 21 Released; COMPREHENSIVE BOATING EDUCATIONAL PROGRAMS; REQUIREMENTS Released;
DUPREE, MELISSA DAWN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; FINANCIAL TRANSACTION CARD FRAUD Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: PUBLIC INDECENCY -- EXPOSURE OF THE GENITALS Released;
HERREN, ANNA KATHYRN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE Active;
JOHNSON, JOSHUA LORENZO L., DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
MOORE, JOSHUA MONTEZ, APD: DISCHARGING FIREARMS DANGEROUS WEAPONS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
NELSON, KITYAH SHERVON, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
PETERSON, ULYSSES JR., APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
PFANNKUCH, BRYON JAMES, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
WARD, LATOYA CHIQUITA, APD: SIMPLE ASSAULT Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
WILLIAMS, NAKASOMIA LAMONT, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
WILLIAMS, STEPHENO SIMONE APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released.
JULY 12
BRIDGES, ZYKERRIAH MONIQUE, SO: SUSPENDED OR REVOKED DRIVERS LICENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, ROBERT EUGENE, APD: SIMPLE BATTERY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
CROSS, JONEISHA DION, APD: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Released;
DOWNS, BRIAN LEE, DCP: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
FINDLEY, CHRISTOPHER BAZIL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; CONTEMPT OF COURT -- CITY Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
KOCH, TRAVIS DERVIN, APD: PROBATION VIOLATION Released;
MITCHELL, ADRIANNE J., APD: SIMPLE BATTERY Released;
PARKER, ASHLEY LEE, APD: SIMPLE BATTERY AGAINST POLICE OFFICER Active; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- MISDEMEANOR Active;
PATTERSON, RONALDO, APD: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- HANDS/FEET/FIST Active; FALSE IMPRISONMENT Active;
PICKETT, MICHAEL III, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
SIPLEN, MYA LANITA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released;
WORTHY, JAYME DESIREE, DCP: SPEEDING -- STATE COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
JULY 13
ADAMS, MISTY MELANIE, OTHER: OFF BOND Active;
ANDERSON, ANTONIO ALEXANDAER, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
ANDERSON, WILLIE CHARLES JR., APD: AGGRAVATED ASSAULT - CUTTING TOOL Active; TERRORISTIC THREATS AND ACTS - FELONY Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
BAILEY, JI`KERYA TARCCARA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BARTHEL, QUINTAVIOUS ANTWAN, SO: REGISTRATION OF SEX OFFENDERS Released;
BARTLETT, TRISTON SCOTT, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released; SPEEDING -- STATE COURT Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
CALLOWAY, LATAMPA MASHEA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
CASEY, JOSEPH LEE, DCP: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
COUNTRYMAN, AUDRELIOUS CORTRELL, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active;
DAVIS, SAMMY LEE, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released;
MARTIN, KENNETH NARVAEZ JR., APD: THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Released;
McDONALD, KEITH MELVIN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
MILLER, KIMBERLIE ROSE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PARR, JAMIE DENISE APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SCIARA, HANNAH RAE OTHER: OFF BOND Released;
STROUD, CHARLES DANIEL, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active; PROBATION VIOLATION Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active;
WATERS, MARQIUAVES SANCHEZ, SO: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active; CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Active; CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Active; BURGLARY -- SECOND DEGREE (FORCED ENTRY) Active; CONSPIRACY TO COMMIT A CRIME Active;
WILLIAMS, CALVIN MARQUEZ, SO: ENTERING AUTOMOBILE Released;
WILLIAMS, MON`TAJA SHA`NYA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, SHAMEKIA ADRIAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
JULY 14
ANDERSON, RODRIQUEZ MALETO, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEM Active; DRUG RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; CONTROLLED SUBSTANCE, MARIJUANA WITHIN 1,000 FEET OF SCHOOL, POSSESSION Active; TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METH Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active;
BARFIELD, CALVIN JR., SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- OVER $500 Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active
BOLTON, ROY JUNIOR, DCP: BRAKE LIGHTS REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
CARTER, ROBERT EUGENE, DCP: CRIMINAL TRESPASS Active; BATTERY AGAINST A PERSON WHO IS 65 YEARS OF AGE OR OLDER Active; PROBATION VIOLATION Active;
CHAPMAN, KALONGKI ANDRETTI, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active; OFF BOND Active;
FLETCHER, JAYLEN JERRELL, GSP: PROBATION VIOLATION Released;
GREEN, CARL TRACY JR., SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
HILLHOUSE, FRANK JESSE, DCP: FAILURE TO APPEAR Active;
JOHNSON, LEANARD LEONIS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
RACKLEY, KERMAN LATONYA, SO: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
SMITH, NATHANIEL KENDELL, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
TAYLOR, LAUREN SHEA, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, CORDERO, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
TOMLINSON, BRUCE ALLEN, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
YOUNG, LEROY BERNARD, APD: FAILURE TO REPORT ACCIDENT Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; HIT AND RUN -- INJURY/DEATH/DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active.
JULY 15
COOK, ARKEVIOUS BRASHAUD, SO: PRINTING, EXECUTING OR NEGOTIATIONG CHECKS AND DRAFTS Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active;
HICKEY, JAI`DA TA`LYSSIA, APD: RECKLESS CONDUCT Released; SIMPLE BATTERY Released;
KEATON, ANFERNEE BERNARD, APD: SIMPLE BATTERY - FAMILY VIOLENCE Active;
LANE, CHARLES DAVID, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
LOVE, CAMERON DESHAWN, APD: ENTERING AUTOMOBILE Active;
POOLE, JEREMIAH DANIEL, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
SHEALY, LAJOHNSIYA JOHNSHAINA J., APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
SHILOH, CEDRIC JERMAINE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, TRASONDRA NICOLE, GSP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
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