These are bookings for March 26-April 1 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MARCH 26
BURNETTE, YAKIRA SIMONE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DORRIS, ANDRE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active;
JONES, OCTIVANUS ALEXANDER, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
MANUEL, TALISA MONIQUA, APD: TAMPERING WITH EVIDENCE FELONY Released;
McCONNELL, ERICA LEE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
MONROE, GARY DEWAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
RICHARDSON, RAQUELL SHEREE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SIMMONS, CAREY LECONTE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SOLOMON, INRIQUE TORRES, APD: COCAINE, POSSESSION OF Released; METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; NO INSURANCE Released; COUNTERFEIT SUBSTANCE -- POSSESSION, MANUFACTURER, DELIVERY, DISTRIBUTION, OF Released; LOITERING/PROWLING Released;
STARLING, TYREEK MEKALE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, KIMYA MICHELLE, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, LATARA SHARNAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
VINSON, SHANNON LISA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; PROBATION VIOLATION Active;
WARD, DETIMOTHY RASHAD, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
WOODALL, SHAWNTEANNA DANYELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released.
MARCH 27
CHAPMAN, KALONGKI ANDRETTI, SO: PROBATION VIOLATION Active; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; ENTERING AUTOMOBILE Active;
COLE, TIFFANY D`ANDREA APD: SPICE/SYNTHETIC MARIJUANA/CANNABINOIDS, POSSESSION OF Released;
FRAZIER, SEAN BERNARD, APD: PAROLE VIOLATION, Active; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED/CANCELED/REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; CHILD RESTRAINT -- CHILDREN UNDER 8 Active; RECKLESS CONDUCT Active; IMPROPER TRANSFER OF TAG/ALTERED TAG Active;
HICKS, RUEZ JR., APD: BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
HUNT, SAMUEL LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Released;
JOHNSON, ASHIA TRIMEKIA, APD: AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active;
KEGLER, DAVONTAE JAMES LEE, APD: THEFT BY TAKING -- FIREARM Active;
MOODY, CINDY GAIL, APD: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Released;
STALLWORTH, FREDDIE GENE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
STARNES, FAYE MOODY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
STEVENS, LATARSHA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; FAILURE TO APPEAR Released;
WILSON, QUINTERIOUS K., APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; IMPROPER USE OF DEALER LICENSE PLATES Released.
MARCH 28
COBB, DAMARCUS ANTONIO, APD: PROBATION VIOLATION Released;
EDWARDS, CHARLIE LEE, APD: PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released;
HOLIDAY, HOMER BROWN JR., APD: INTERFERENCE WITH GOVERNMENT PROPERTY -- FELONY Active;
ROWE, DARRYL WAYNE, APD: DUI -- PER SE 0.08 Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released;
STEPHENS, DAVID LENARD, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
MARCH 29
COLEMAN, ANGELA VANTRIES APD: DISORDERLY CONDUCT Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
DAVIS, ASHLEY TAMARA, APD: PUBLIC INDECENCY -- LEWD APPEARANCE OF PARTIAL OR TOTAL NUDITY Released; PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Released; DRUG PARAPHERNALIA Released;
DOWNS, LATYNSHACCIA TABBYTAMARA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, CHANTYANA DELETHIA, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
JAMES, JOHNTHAN WILL, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, EARLEY, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, MARIA COLEMAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
SHERMAN, ANTONIO SHERROD, APD: SIMPLE ASSAULT Released.
MARCH 30
ANDERSON, PATRICIA ELANE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALLS OR OTHERWISE CONTACTS 911 Released;
CANTRELL, BRADLEY GUY, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CLARK, CHRISTOPHER JERMAINE, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
COBB, JUWASKI JUWAN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
HATCHER, ASHLYN STRANDBERG, SO: RETURN FOR TRIAL Active; PROBATION VIOLATION Active;
JONES, HANNAH DENISE, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MAYS, TAHSEAN JAHLEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McFADDEN, CURTIS LEE JR., DCP: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
THOMAS, JAMIE ANTONIO, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- HANDS/FEET/FIST Active.
MARCH 31
FAISON, WILLIE CHRISTOPHER JR., APD: DUI - ALCOHOL LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DRIVING WRONG WAY ON A ONE-WAY STREET Released; DUI -- PER SE 0.08 Released;
JOHNSON, CHRISTOPHER GARRETT, APD: PROBATION VIOLATION Active; COMPUTER THEFT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active; RECKLESS DRIVING Active; AGGRAVATED ASSAULT, PEACE OFFICER -- OTHER Active; SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; SCHEDULE I OR II -- POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE Active;
MULFORD, KENNETH LEROY, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
SOLOMON, JIMMY WILLIE, SO: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
TRAPPIER, ANTHONY WAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active; COLLIDING WITH STATIONARY OBJECTS NEAR ROADWAY Active;
WARREN, TIMOTHY CONELIUS, APD: AGGRAVATED ASSAULT - CUTTING TOOL Active;
WILLIAMS, DAVID LEE SR., APD: DISORDERLY CONDUCT Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released.
APRIL 1
BRONNER, FREDDIE DESHAWN, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
CARTER, KYLE BRENT, APD: PEDESTRIAN MUST WALK ON SIDEWALK OR SHOULDER Active; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
CHANCEY, JAMARCUS TIWAN APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; PROBATION VIOLATION Active; CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Active;
HART, MICHAEL ANTHONY, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
ROBERTS, VICTOR BERNARD, APD: CRIMINAL ATTEMPT TO COMMIT A FELONY Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
ROBINSON, CHARLES, APD: PROBATION VIOLATION Active;
ROBINSON, JASON GEMYLE SR., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released.
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