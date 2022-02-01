These are bookings for Jan. 20-26 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
JANUARY 20
BANKS, MILO DEMETRIS, SO: PROBATION VIOLATION Active;
BERGER, ERIK LAWRENCE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
BRADFORD, CLINTON BARBER, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Released; RECKLESS CONDUCT Released;
DIXON, RENITA McLENDON, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — FELONY Active;
HILL, DEADRA LANETT, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; PROBATION VIOLATION Released;
JACKSON, MELVIN JAMES, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released;
JOHNSON, MATTHEW JOHN, APD: SEXUAL BATTERY — MISDEMEANOR Released;
KELLIS, SHYANNE MARIE, DCP: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
MALLORY, DARNISE SHANTEL, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released; ESCAPE — AIDING/PERMITTING ANOTHER TO ESCAPE LAWFUL CUSTODY Released; HINDERING APPREHENSION OR PUNISHMENT OF CRIMINAL Released;
REEVES, JEREMY MICHAEL, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; PROBATION VIOLATION Active;
RIGGINS, JESSICA SHONTANA, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released;
SCOTT, TIMBRACKI CONNIE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SMALL, SY‘DISHA KEIONNA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
STAFFORD, JASON THOMAS, SO: PROBATION VIOLATION Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active; IDENTITY THEFT FRAUD WHEN USING OR POSSESSES IDENTIFYING INFORMATION Active;
STEWART, ANDRE, DCP: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active; TAG LIGHT REQUIRED Active; THEFT OF LOST/MISLAID PROPERTY, FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
TOOMER, TROY MONTEZ, SO: CRIMINAL TRESPASS Released; THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; SIMPLE BATTERY Released;
WHIGHAM, TIFFANY AMBER, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Released;
WILLIAMS, ROBERT LEE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WIMBERLY, MARQUITA MARIE, SO: COMPULSARY ATTENDANCE OF STUDENTS BETWEEN AGE 6-16 Released.
JANUARY 21
BISHOP, JAMES CORTEZ, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CAWTHON, ZECHARIAH JOSHUA, APD: SIMPLE ASSAULT — FAMILY VIOLENCE Active;
DAVIS, LETRAVIUS ZAREK, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; AGGRAVATED ASSAULT — FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; BATTERY/FAMILY VIOLENCE — FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active;
DAVIS, TERRANCE JUMALE J., APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
GRIGG, ERIC BRENT, GSP: FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; DUI — PER SE 0.08 Released;
HAYES, QUINTAVIOUS LILDEL, SO: ABANDONMENT OF DEPENDENT CHILD — MISDEMEANOR Released;
KEGLER, WAYNE, APD: PROBATION VIOLATION Active;
MARSHALL, KESHARA NY‘KIMYA, APD: CITY COURT SENTENCE Released; FORGERY — FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; DEPOSIT ACCOUNT FRAUD/BAD CHECKS $1,499 OR LESS Released; FORGERY — FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
MARSHALL, KRISTEN MARIE, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MOORE, KEVIN CARHSAWN, APD: BURGLARY — FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active;
OLIVER, JOHNIE, ADDU: SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUNSTANCE, POSSESSION WI TH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
SMITH, TERRY LEE, SO: BURGLARY — FIRST DEGREE (FORCED ENTRY) Released;
TODD, MAKAYLA RENEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
WILLIAMS, GEROME JR., APD: CRIMINAL TRESPASS — FAMILY VIOLENCE Released;
WOOTEN, WILLIAM C., SO: HOMICIDE BY VEHICLE — SECOND DEGREE, LEAVING THE SCENE Active; SAFE PASSING DISTANCE WHEN OVERTAKING A BICYCLIST Active.
JANUARY 22
COBB, JIMMY JAMUNE, APD: CITY COURT SENTENCE Active; DANGEROUS DRUGS — POSSESSION, SALE OR DISTRIBUTION OF Active
CONLEY, JOSHUA REMON, APD: DUI — DRUGS, LESS SAFE Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released; DUI — PER SE 0.08 Released;
FELTON, BRESHAY SHARTASHA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MANRIQUEZ, ROBERTO GRIJLVIA JR., APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
THOMAS, LENTRELL CONTAVIOUS, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS — MISDEMEANOR Released.
JANUARY 23
CAINE, KENDRICH LAMARIO, APD: RECKLESS CONDUCT Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE — MISDEMEANOR Active;
DAVIS, TERRANCE JUMALE J., APD: THEFT BY TAKING — MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DENSON, ERNESTINE, APD: SIMPLE BATTERY — FAMILY VIOLENCE Released;
HAYES, ANTONIO RENTRELL, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MANRIQUEZ, AUTUMN LEE, DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released
PENIX, NICOLE ARIEL, SO: RECKLESS DRIVING Released;
PERRY, WALTRAVIOUS DESHUN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
ROBLES, JOSANNA, DCSP: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
SANDERS, KENNETH MAURICE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; HEADLIGHT — REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released;
SIMMONS, DARRYL KENNETH, DCP: OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SPEEDING — STATE COURT Released.
JANUARY 24
APPERSON, MEGAN NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Released; THEFT BY SHOPLIFTING — OVER $500 Released;
CHAPMAN, COREY DONIQUE, APD: TAMPERING WITH ELECTRONIC MONITORING DEVICE — PROBATION Active;
CRAPP, TRAYVON PHAMONTAE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
FERGUSON, CLIFTON, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
FREEMAN, ROBERT LEE JR., DCP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; RED LIGHT VIOLATION Released; CITY COURT SENTENCE Released;
HAYNES, DEVORRISS ANTWAN, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JENKINS, CODY RYAN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
KEITH, KE‘SHAWN SHOMARI, APD: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS, FEET, FIST Active; OFF BOND Active;
THOMAS, CARLOS DEIVIA, SO: THEFT BY DECEPTION, MISDEMEANOR Released.
JANUARY 25
BLANDEN, JOHNTAVIOUS MARTELL APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Released;
BRADFORD, CLINTON BARBER, SO: PROBATION VIOLATION Active;
CLAY, ALFARUS JAMES, APD: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; SCHEDULE IV CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; AMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; PROBATION VIOLATION Active; SCHEDULE I OR II CONTROLLED SUBSTANCE POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, SELL, MANUFACTURE Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active;
COLLINS, PREVIS CATRELL, SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Released;
EDWARDS, ISAIAH RAYSHAWN, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Released;
HILL, KENDERSON AARON, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCALL, NATURR SHAMBREKA, APD: THEFT BY RECEIVING — FELONY Active;
MOORE, BOBBY DARREL, SO: THEFT BY CONVERSION FELONY Active;
ROCKWELL, XAVIER ANTWON, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active; SIMPLE BATTERY Active;
SEAY, ANTONIO DEMOND, APD: AGGRAVATED ASSAULT — HANDS, FEET, FIST Active; PROBATION VIOLATION Active; PUBLIC INDECENCY — FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANOR Active;
STROBLE, BOBBY JR., ADDU: TRAFFICKING IN COCAINE, ILLEGAL DRUGS, MARIJUANA, METHAMPHETIMINE Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; RECKLESS CONDUCT Active;
TAYLOR, QUENTIN DURAND, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active;
TELLIS, WALTER JAMES JR., DCP: SUSPENDES, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released; RECKLESS DRIVING Released; DRIVING ON RIGHT REQUIRED Released;
THORNTON, BOB SO: PAROLE VIOLATION Active;
THORPE, TRACY RENEE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING — $500 OR LESS Released;
TUCKER, DEVIN CARTEV, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
WESTBROOK, TRAY‘VEON, APD: AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
WILLIAMS, CHRISTOPHER ANTONIO, APD: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active.
JANUARY 26
DISMUKE, DANIEL LANCE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
ETHRIDGE, MICHAEL SCOTT, APD: CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
FRAZIER, ERICA LASHAWN, APD: BATTERY Active;
HAINES, CARTEZ ANTONIO SR., APD: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS — NO PROPERTY DAMAGE Active;
HODGES, FRED III, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; SPEEDING — MUNICIPAL COURT Released;
HUTCHINSON, AALIYAH ELAINE, APD: COMPUTER THEFT Active;
JACKSON, KEONETE LAKEIVE, ADDU: IMPROPER RIGHT TURN Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Active; CRIMINAL TRESPASS Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; AGGRAVATED ASSAULT — FIREARM Active;
JONES, JACOB, DCP: DUI — PER SE 0.08 Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE Released; NO INSURANCE Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; TAILLIGHT LENS REQUIREMENTS Released; REMOVING/AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released; NO LICENSE ON PERSON Released;
KENDRICK, VALERIE JENINE, APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS — FELONY Active;
LINDSEY, KYNARD JA‘RON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER’S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SAFETY BELT VIOLATION — 18 AND OVER Released; STOP SIGN VIOLATION Released;
OSGOOD, ARTHUR GILBERT, SO: PROBATION VIOLATION Active;
RODRIGUEZ, CARMEN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILLIAMS, CHRISTOPHER CODY, SO: PROBATION VIOLATION Active.
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