These are bookings for Sept. 9-15 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol; Mar, Marshal’s Service:
SEPTEMBER 9
BRADLEY, SAM WILLIE, ADDU: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
CHAMBLISS, MELVIN LAMAR, APD: RECKLESS CONDUCT Released;
COOK, SAMUEL DEANDRE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
FLETCHER, JAYLEN JERRELL, SO: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
GREEN, BOBBY RASHAD, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HAWKINS, DAMIEN LAVELL, SO: PROBATION VIOLATION Active;
SMITH, JAVIEN JAMAL, SO: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
THOMAS, CEDRIC LORENZO, APD: AGGRAVATED ASSAULT - FAMILY VIOLENCE - FIREARM Active; CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE, THIRD OR SUBSEQUENT OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
SEPTEMBER 10
CLARK, DRESHUN ONIKI, APD: SPEEDING -- MUNICIPAL COURT Released; RED LIGHT VIOLATION Released; FLEEING/ATTEMPTING TO ELUDE OFFICER Released; IMPROPER USE OF CENTRAL LANES Released;
EUBANKS, WILLIAM HUNTER, SO: SIMPLE BATTERY Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: LOITERING OBSTRUCTION FREE PASSAGE Released;
HARVEY, LATRAVIOS MARTIN, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active;
HENDERSON, DONNELL NATHEN, GSP: DISORDERLY CONDUCT Released; FAILURE TO MAINTAIN LANE Released; FRAUDULENT DRIVER'S LICENSE OR ID CARD Released; BRAKE LIGHTS REQUIRED Released;
JONES, MARQUISHA LAMONICA, ASU:SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
JONES, QUASHAYLA SYKEATHA, ADDU: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Released;
MATHIS, RICARDO MONTEZ, GSP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
NOTTAGE, KENTRON DONTARISE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
SLAUGHTER, WILLIE JAMES JR., SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
WATSON, RICKY MELVIN JR., GSP: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
WILSON, KAVALIN ANDREW, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
WOODEN, SEAN BREVAOR, SO: PROBATION VIOLATION Active.
SEPTEMBER 11
BANNIS, RASHAWN ANTAVIUS, ASU: TRANSMITTING A FALSE PUBLIC ALARM Released;
NESMITH, KE`YANA TA`SHAWNTAE, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, BUS STOP Released;
PULLUM, TASHEANA NIASIA, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
ROBERTS, TRACY R. JR., APD: THEFT BY RECEIVING-FELONY Released; POINTING OR AIMING GUN OR PISTOL AT ANOTHER Released.
SEPTEMBER 12
FRAZIER, TATIANA QUANISHA, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
HANCOCK, CASEY, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HOLLEY, MICHAEL KORDELL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JORDAN, ANTONIO D`VEZ, ASU: FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
RANEW, JESSICA LEANN, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, LADASHA DANNEL, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released.
SEPTEMBER 13
BLAKELY, DONTARIO DARELL, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; DISORDERLY CONDUCT Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
CHAMBLISS, JANICE NADINE, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
DANIEL, QUANSHAWN QUA`MERE, ADDU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; NO INSURANCE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released;
DUKE, CHARLES JUSTIN, SO: AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; AGGRAVATED BATTERY: SPOUSE, PARENTS, STEP-PARENTS, FOSTER PARENTS Active; KIDNAPPING Active; THEFT BY TAKING -- MOTOR VEHICLE, PASSENGER Active; CRUELTY TO CHILDREN -- FIRST DEGREE Active; ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; HOME INVASION, FIRST DEGREE Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE, FIREARM Active; THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DURDEN, BENJAMIN DRAKE, SO: BOND REVOKED Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Active;
HALL, DONTAVIOUS RASHAUDE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active;
KLIMECKI, MARK VINCENT, OTHER: OFF BOND Active;
LUNSFORD, DARIN BERNARD, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MERRITT, JUMARCUS JYWAN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
RANSOM, ANTHONY DARNELL JR., APD: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Active;
REYNOLDS, CHASITY DAWN SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released;
RODRIGUEZ, STEVEN FRANK, DCP: THEFT BY RECEIVING-FELONY Active;
SOLOMON, KOFI DEMETRICK, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released;
VILLAS, EMILY NICOLE, ADDU: TAG LIGHT REQUIRED Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; CONTEMPT OF COURT -- CITY Released.
SEPTEMBER 14
ANDERSON, LAMESHA DEMLLYIA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUB SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Released;
CRUMBLEY, HENRY ANTWAN, ADDU: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released;
FARMER, LAKEYA SHUNQUISHA, APD: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released;
FORD, LAKIESHIANTE LATIA, SO: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HAMID, DIOP, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
LYLES, KAYSHON QUANDIRIUS, APD: PROBATION VIOLATION Active;
POTTS, QUENTIN DEONTE, SO: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
ROBERTS, KEONDRA AUBRANNY, APD: AFFRAY (FIGHTING) Active.
SEPTEMBER 15
ALEXANDER, TAMMY JEAN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Active;
BROWN, CONTRALUS RENARD, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
BURTON, JADA KEANDREAURN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COBB, TREVONTAY STEPHONE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
HAMILTON, ANTONETTE LUCENIA, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HOLLIS, KOVONSKI MONTRE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
JOHNSON, ANTONIO MAKELLE, ADDU: IMPROPER RIGHT TURN Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; TAMPERING WITH EVIDENCE -- MISDEMEANOR Active;
McFADDEN, CURTIS LEE JR., APD: CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
McINTYRE, FREDDICK DONQUEZ, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
PALMER, CAMERON BERNARD, ADDU: TAILLIGHT REQUIREMENTS Active; COCAINE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE Active; SCHEDULE II CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active
PHILLIPS, TANGELA DENISE, SO: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; THEFT OF SERVICES -- FELONY Released;
PUCKETT, CHARLES WESTMORELAND, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
RUTTY, TATYANA ANICA, SO: DISORDERLY CONDUCT Released;
THREBITS, FREDRICK LEON, SO: SIMPLE BATTERY Active.
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