These are bookings for May 7-13 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
MAY 7
BUTLER, JOHN LESTER, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1500 Released; CRIMINAL TRESPASS Released; GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released; PAROLE VIOLATION Released;
FRENCH, KAWANDA DENISE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HALL, BENJIE ALLAN, SO: PROBATION VIOLATION Released;
HALL, SHELBEY NICOLE, SO: PROBATION VIOLATION Released;
JOHNSON, CHRISTOPHER IRVIN, APD: RECKLESS DRIVING Released;
MANLEY, BRADY MITCHELL, SO: TERRORISTIC THREATS AND ACTS -- FELONY Released;
NOIRD, SADERRICK RASHARD, SO: DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released; MARIJUANA PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
PHILLIPS, KAMAL KALIL, ADDU: SIMPLE BATTERY Released;
PORTER, CHASITY NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
STANLEY, CEDRICK LAVAIN, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
TAYLOR, BRITTANY LASHELL, SO: CRIMINAL TRESPASS Released;
THOMAS, MARTEZ ULYSSES APD: MURDER Active; PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, RAMAILL DONTRAY, ADDU: METHAMPHETAMINE, POSSESSION OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; AGGRAVATED ASSAULT - OTHER Active; UNLAWFUL FOR PERSON EMPLOYED BY/ASSOCIATED WITH CRIMINAL Active; OFF BOND Active;
TINDOL, JONATHAN KEITH, SO: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 8
EUBANKS, COLBY ADAM, APD: REMAINING ON BUSINESS PROPERTY AFTER CLOSING Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
HOOVER, WILLIAM JASON, APD: PROBATION VIOLATION Released; SCAVENGING PROHIBITED Released;
JAMES, ISAIAH JACUR, APD: PROBATION VIOLATION Released;
KLEIN, DIANA LEE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
NICHOLAS, JEROME ALEXANDER, APD: PROBATION VIOLATION Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
RHODES, MARCUS CARELL, APD: FORGERY -- FOURTH DEGREE, FIRST OR SECOND OFFENSE Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
RHODES, WADE FABIAN, APD: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
SUTTON, TYREEK ELIJAH, APD: AFFRAY (FIGHTING) Released;
THOMAS, LUGENE JR., APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
TOOMBS, ARCHIE DEVANTE III, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, LATEVIA DEMETRI, APD: CRIMINAL TRESPASS Released.
MAY 9
BROWN, ALNISHA TIEHERA APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BROWN, FREDRICK BERNARD, APD: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
EVANS, JENA ASHLEY, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released; BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
FELDER, SAROBIA LANEISE, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
GRACE, MARQUIS DENNARD, APD: INTERFERENCE WITH CUSTODY -- FIRST OR SECOND CONVICTION, MISDEMEANOR Released;
HAWKINS, TANGEE SHANAY, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released;
HENDRIX, MELLONIE CEIRA, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
LANGSTON, IZAC C., APD: DRIVING WITHOUT A LICENSE Released; INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; NO INSURANCE Released; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Released; POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released;
LOVE, TOLEDO ANTORN, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
MORRIS, TRENTON ROBERT, DCP: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
PETTY, DENISE FLEMING, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SANDERS, JACQUIETTA, GSP: DUI, DRUGS -- LESS SAFE Released; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
SANDERS, RHONDA TYLISHA, GSP: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION, MANUFACTURE, DISTRIBUTION, SALE OF Released;
TIMBES, DONNA YVETTE, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; USE OF LICENSE PLATE TO CONCEAL IDENTIFICATION OF MOTOR VEHICLE Released; TAILLIGHT REQUIREMENTS -- TWO AFTER 1954 Released;
WHITE, CHARLES RONRICO, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WOOLBRIGHT, TYRUN ASH`ZAVIER, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 10
LOUIS, DEITER CASANAVA, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released; CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;
McKEVER, JOHN WESLEY APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
MICKEL, MISTY DAWN, APD: CRIMINAL TRESPASS - NO PROPERTY DAMAGE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
MOLDEN, RASHEIKE DONELL, APD: GIVING FALSE NAME, ADDRESS OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; PROBATION VIOLATION Released;
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
STEVENS, CHRISTOPHER MAURICE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
SUTTON, RAYNESHA TASHAE, SO: AFFRAY (FIGHTING) Released;
SUTTON, TIARAH ELISHA SO: AGGRAVATED ASSAULT -- OTHER Active; AFFRAY (FIGHTING) Active;
THOMAS, ALEXIS ZENORA, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
THOMAS, DONNELLIUS DEVONTA, APD: CRIMINAL TRESPASS - FAMILY VIOLENCE Released;
THOMPSON, BERNARDO LITIC, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; CRIMINAL TRESPASS Active; PROBATION VIOLATION Active;
WOOTSON, DEMETRA MICHELLE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
MAY 11
BROWN, URSULA SHANTAE, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
GRAHAM, DAMON KIRKPATRICK, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR $1,500 OR LESS Released;
JENKINS, SHEREIDA DEONNE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JONES, MONTRAVIOUS BANKEEZ, DCP: AGGRAVATED ASSAULT, FAMILY VIOLENCE -- OTHER Active CRUELTY TO CHILDREN IN THE THIRD DEGREE -- FIRST OR SECOND OFFENSE Active; PROBATION VIOLATION Active;
MATHIS, LATARSHA STEVENS, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
PERDUE, JAHLIL NEAL, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
PRIDGON, BYRON LEE, ADDU: PROBATION VIOLATION Released;
WOODS, KALIN TREMMAL, APD: ARMED ROBBERY -- FIREARM Active; HOME INVASION FIRST DEGREE Active; ENTERING AUTOMOBILE Active.
MAY 12
CAINION, THOMAS BLAKE, ADDU: POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED CRIME Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active;
DAVIS, DESTINY CHUCKHLA, APD: FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
DAVIS, DEXTER OBRYANT, APD: INTERFERING WITH CITY OFFICERS PROHIBITED Released; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE-- MISDEMEANOR Released;
DAVIS, ERIEN JOE`LLE, SO: PROBATION VIOLATION Active; PROBATION VIOLATION Active; BURGLARY -- FIRST DEGREE (NON-FORCED ENTRY) Active; CRIMINAL TRESPASS Active;
DUNGEE-ALI, LAURA ANN, GBI: MAINTAINING A DISORDERLY HOUSE Active;
FORD, PATRICK KALEB, APD: CRIMINAL TRESPASS Released; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- FELONY Released; DISORDERLY CONDUCT Released;
FRAZIER, MICHAEL DEWAYNE, APD: SIMPLE BATTERY Released; SIMPLE ASSAULT Released; CRIMINAL TRESPASS Released; PUBLIC INDECENCY -- FIRST OR SECOND CONVICTION -- MISDEMEANOR Released;
LEE, DONTRAVIOUS O`NEAL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
MALONE, JAMES PERK, GBI: SCHEDULE I CONTROLLED SUBSTANCE, POSSESSION OF Active; MANUFACTURE, DISTRIBUTION, DISPENSING, POSSESSION OF CONTROLLED SUBSTANCE WITHIN 1,000 FEET OF PARK Active;
SESSIONS, WILLIE BERNARD, APD: FAILURE TO APPEAR Active;
SMITH, STEPHEN MARK, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released;
WALLACE, SUNDAY, APD: CRIMINAL TRESPASS Released;
WILKERSON, STEVEN EDWARD, OTHER: OFF BOND Released.
MAY 13
AMAN, BRANDON DAVIDSON, SO: PROBATION VIOLATION Released;
ATKINS, MARIO DEMETRIUS ADDU: GEORGIA RICO (PROHIBITED ACTIVITIES) Active;
BURTON, SEAN LUGREE, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COOKS, CHRISTOPHER REGINALD, APD: MURDER Active; AGGRAVATED ASSAULT -- FIREARM Active; HIJACKING OF A MOTOR VEHICLE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
DAVIS, ASHLEY TAMARA, APD: THEFT BY TAKING, MOTOR VEHICLE -- PASSENGER Active;
EDWARDS, LAWANDA DENISE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
GORDON, KATIE LYNN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
JOHNSON, TYKESSIE RANDRELL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
KING, JUSTIN JAMAAL, APD: RECKLESS CONDUCT Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DISCHARGE FIREARMS ON PROPERTY OF ANOTHER Active; DISCHARGE OF FIREARMS ON OR NEAR PUBLIC HIGHWAY OR STREET Active;
KLEIN, DIANA LEE, APD: UNLAWFUL CONDUCT DURING 911 CALL Released;
MILLER, BRINSON RAYNARD, APD: POSSESSION OF MARIJUANA -- MUNICIPAL COURT Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FAILURE TO DIM HEADLIGHTS Released;
NELSON, KITYAH SHERVON, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
PATE, CORY BERNARD, SO: PROBATION VIOLATION Active;
THOMAS, TIMOTHY LEE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active; PROBATION VIOLATION Active;
TOMPKINS, TIMOTHY RAY, APD: CHILD MOLESTATION Active;
WALL, MICHELLE ANN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Active;
WARREN, KOREE LAPATRICK, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; STOP SIGN VIOLATION Active.
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