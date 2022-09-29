These are bookings for Sept. 15-21 at the Dougherty County Jail. AGENCY KEY: ADDU, Albany-Dougherty Drug Unit; APD, Albany Police Department; ASU, Albany State University Police; DCP, Dougherty County Police Department; DCSP, Dougherty County School System Police Department; Prob, Probation; SO, Dougherty County Sheriff’s Office; GSP, Georgia State Patrol:
SEPTEMBER 15
ALLEN, LAURA BESS, SO: THEFT BY DECEPTION MISDEMEANOR Active;
BROUSSARD, SHAUN MAURICE JR., OTHER: OFF BOND Released;
BROWN, TONY LEE JR., SO: RETURN FOR TRIAL Released;
BURKE, DAVANTE TREVEZ, ADDU: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
CLARK, ZACHERY JAMES, DCP: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released; FAILURE TO CHANGE ADDRESS OR NAME Released; SPEEDING -- STATE COURT Released;
COLEMAN, CRAIG CONRAD, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
DIAMOND, JEVON RASHAAN, SO: BATTERY AGAINST A FEMALE WHO IS PREGNANT Released;
GREGORY, RONNIE LEE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
JENKINS, JACQUELYN LAVON, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; EXPIRED VEHICLE/TRAILER REGISTRATION Released; SAFETY BELT VIOLATION -- 18 AND OVER Released; OPERATING A MOTOR VEHICLE WITHOUT REGISTRATION/LICENSE Released;
McCOLLUM, SAVION JUANE, ASU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released;
PARHAM, MERCEDES, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
PETERSON, MARQUISE CRAYSHAWN, SO: RETURN FOR TRIAL Active;
WILLIAMS, ZUMINIQUE DONAL, SO: SIMPLE ASSAULT -- FAMILY VIOLENCE Active; PROBATION VIOLATION Active; GIVING FALSE NAME, ADDRESS, OR BIRTH DATE TO LAW ENFORCEMENT Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active.
SEPTEMBER 16
BROWN, AVIANNA SHACORIA APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BROWN, TAMIKALYNN CONSCEPTSHEO, SO: PROBATION VIOLATION Active;
COBB, JIMMY LEE III, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAY, PAUL ROBERT, OTHER: OFF BOND Released;
DRYE, CRAIG JOHN II, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
FORBES, JOEL DEVOUGHN, ADDU: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; NO INSURANCE -- MOTORCYCLE Active; UNREGISTERED VEHICLE/TRAILER Active; PROBATION VIOLATION Active;
GREENE, RUBY ANNETTA, APD: PROBATION VIOLATION Active;
HALL, GARY DEON, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
HUNTLEY, JOHN HENRY JR., APD: THEFT BY CONVERSION, FELONY Released;
McCOY, CHANDLER MICHAEL, DCP: DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
McDONALD, KHIDYER NAJEE, DCP: SPEED LIMITS ON BRIDGES/OTHER ELEVATED STRUCTURES Released; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
STARLING, TYREEK MEKALE APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Active;
STARR, KOA EMBRY, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
TYSON, BRIA BEATRICE, APD: NO INSURANCE Released; NO LICENSE ON PERSON Released; HEADLIGHT -- REQUIREMENTS FOR MOTOR VEHICLES Released; REMOVING/ AFFIXING LICENSE PLATE WITH INTENT TO CONCEAL Released; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released.
SEPTEMBER 17
CARR, NICHOLAS PATRICK, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Active;
CULBRETH, KIMBERLY NICOLE, APD: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
DAVIS, TERRANCE JUMALE J., DCP: DRIVING ON WRONG CLASS OF LICENSE Released; RECKLESS DRIVING Released; RACING ON HIGHWAY/EXHIBITION OF SPEED OR ACCELERATION Released;
FLEMING, JOHN TODD, DCP: DUI -- ALCOHOL, LESS SAFE Released; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Released;
FOLEY, TINA MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
GEORGE, DARAYA DEVIN, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
JACKSON, VERONICA LYNNE, APD: BATTERY/FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Active; HARASSING PHONE CALLS Active;
KNIGHT, MYIA RENATE R., DCSP: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
PRESTON, LYNETTE DELORES, APD: PROBATION VIOLATION Active; CONTEMPT OF MUNICIPAL COURT Active;
SANDERS, PHILANTE CHAVEZ, DCSP: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released.
SEPTEMBER 18
SUTTON, RAYNESHA TASHAE, APD: SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released.
SEPTEMBER 19
ANDERSON, ABRAHAM MALIK CHAPPELL, DCSP: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released;
ANTHONY, SHANICE SHAUNTA, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released; WINDSHIELD REQUIREMENTS Released; SUSPENDED, CANCELED REVOKED VEHICLE REGISTRATION Released; NO INSURANCE Released;
BILLINGSLEY, ROY C. JR., APD: CITY COURT SENTENCE Active;
BOYCE, MICHAEL EDGAR, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
CLAY, KIERRA LANETTE, APD: THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released;
DAWSON, BRIANNA ASHANTI, SO: PROBATION VIOLATION Active;
EDGAR, DIQUAVIOUS MALIK, APD: CRIMINAL DAMAGE TO PROPERTY -- SECOND DEGREE Released; SIMPLE BATTERY -- FAMILY VIOLENCE Released;
FREELOVE, SHAYLA CENTOREL, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
HARRIS, B.J., APD: PROBATION VIOLATION Active;
HIGGINS, LORENZO DARNELL APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HUTCHERSON, FEYUNDRE, APD: SIMPLE BATTERY Active;
JOHNSON, DESMOND LEON, SO: PROBATION VIOLATION Active; FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Active;
LAYFIELD, ADRIENNE NICOLE, APD: THEFT BY TAKING -- MORE THAN $1,500 Released;
MACK, ASHLEY TASHAYLA, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- MISDEMEANOR Released;
MATHIS, RONNIE NORKEITH, SO: FAILURE TO APPEAR FOR FINGERPRINTABLE CHARGE -- FELONY Released;
McMULLEN, TOVORIS ANTWAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
McNEAL, TYQUAN NASIR, APD: BATTERY/ FAMILY VIOLENCE -- FIRST OFFENSE Released;
METOYER, MELVINA PEARLINE, APD: CRIMINAL TRESPASS Active; CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
SIMMONS, CHRISTOPHER JAMES, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Released; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Released;
WILLIAMS, CALVIN TIMOTHY, SO: CONTEMPT OF COURT -- CITY Released; THEFT BY TAKING -- MISDEMEANOR, $1,500 OR LESS Released; CRIMINAL TRESPASS Released;
WILLIAMS, MARQUEZ CORTEZ, SO: COCAINE, POSSESSION OF Released; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE Released;
WILSON, CHADWICK DEMONE, APD: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active.
SEPTEMBER 20
BALL, REGINALD, DCP: PROBATION VIOLATION Active;
BROWN, ABRAMS JONATHAN, APD: DISORDERLY CONDUCT Released;
BRYANT, ASHLI MARIE SO: PROBATION VIOLATION Active;
CARTER, DAISY SHRENE, APD: NO INSURANCE Active; SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active;
DANIELS, LORENZO TREMAYNE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- NO PROPERTY DAMAGE Released;
DANIELS, ZUACHARY DAWAYNE JR., APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
DIAGNE, WOURY BARRECK, ASU: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released;
HAMMOND, KENNETH, APD: THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released; TAMPERING WITH EVIDENCE, FELONY Released;
LOKEY, DOR0THY ANN, SO: HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Released;
McCLENDON, CAPTORIA MARIE, APD: CRIMINAL TRESPASS -- FAMILY VIOLENCE Released;; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Released;
MITCHELL, TOREY SHERROD, APD: IMPEDING TRAFFIC FLOW Active; OPEN CONTAINER OF ALCOHOLIC BEVERAGE, POSSESSION OF Active; DUI -- ALCOHOL LESS SAFE, Active; THEFT BY RECEIVING-FELONY Active; FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Active; DRUGS NOT IN ORIGINAL CONTAINER Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active;
RICHARDSON, JESSIE LEE III, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
RICHARDSON, TYTIERRA DANIELLE, APD: DISORDERLY CONDUCT Active;
WILLIAMS, JOHNNY WILL, APD: FIREARM POSSESSION BY CONVICTED FELON OR FIRST-OFFENSE PROBATIONER Released; DISORDERLY CONDUCT Released; THEFT BY RECEIVING -- FELONY Released;
WILSON, DORCELL LAMONT, SO: PROBATION VIOLATION Released;
YOUNGBLOOD, JUSTIN KLEE, ADDU: PROBATION VIOLATION Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active.
SEPTEMBER 21
BANKS, NAHEEM SHARRIFF, PROB: PROBATION VIOLATION Active;
COLE, JAYLIN JASSIAH, DCSP: AFFRAY (FIGHTING) Active; GANGS -- UNLAWFUL ACTS: PENALTIES Active; DISRUPTION OR INTERFERENCE WITH OPERATION OF PUBLIC SCHOOLS, SCHOOL BUS, BUS STOP Active; UNLAWFUL FOR PERSON TO COMMIT OFFENSE Active;
COLWELL, JULIAN BERNARD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO MANUFACTURE, DISTRIBUTE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active;
COVIN, BRIANNA LARENE, SO: OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; NO INSURANCE Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active;
ELLIS, RODNEY DONNELL, APD: SUSPENDED OR REVOKED DRIVER'S LICENSE Released; FOLLOWING TOO CLOSELY Released;
FRAZIER, MICHAEL DEWAYNE, SO: SUPERIOR COURT SENTENCE Active; HOLD FOR OTHER LAW ENFORCEMENT AGENCY Active;
HARRIS, TA`KEEVIAN KEESHADD, ADDU: MARIJUANA -- PURCHASE, POSSESSION WITH INTENT TO DISTRIBUTE, MANUFACTURE, SELL, DISPENSE, Active; DRUG-RELATED OBJECTS, POSSESSION AND USE OF Active; POSSESSION OF FIREARM OR KNIFE DURING COMMISSION OF OR ATTEMPTED FELONY Active; FAILURE TO OBEY TRAFFIC-CONTROL DEVICES Active; SUSPENDED, CANCELED, REVOKED VEHICLE REGISTRATION Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER, FELONY Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active; RED LIGHT VIOLATION Active; STOP SIGN VIOLATION Active; FLEEING/ATTEMPT TO ELUDE A POLICE OFFICER (FELONY) Active; OBSTRUCTION OF LAW ENFORCEMENT OFFICERS -- MISDEMEANOR Active;
SMITH, KELLY NICOLE, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Released;
WALKER, MAURICE ALLEN, SO: PROBATION VIOLATION Active;
WILLIAMS, TABETHA ANN, APD: THEFT BY SHOPLIFTING -- $500 OR LESS Active;
WINGFIELD, DONTAVIOUS, APD: SIMPLE BATTERY Active; LOITERING UPON SCHOOL PREMISES/WITHIN SCHOOL SAFETY ZONE Active.
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