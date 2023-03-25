Recently, I have had several people ask me about drones, particularly about what to do if a drone is flying over their property and invading their privacy. I understand that drone use has increased dramatically in the past few years. Technology has made drones much more capable and affordable than ever before, and people are using them in more ways than thought possible just a few short years ago.

The single most common question asked of me is whether one can shoot down a drone they think it is being used to spy on them. The answer is absolutely not. 18 USC § 32 is the federal law that protects aircraft. The same law that prevents you from shooting down an airplane also prevents you from shooting down a drone. To do so would subject you to fines and imprisonment for up to 20 years.

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