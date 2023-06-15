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Dr. Christopher Ervin, second from left, the director of Community-Based Initiatives at Morehouse School of Medicine, a receives check from Aetna Better Health of Georgia representatives, from left, Earlie Rockette, Veatrice Futch, and Shakela Williams. 

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ATLANTA — Aetna Better Health of Georgia, a CVS Health company, has announced that Aetna provided a community investment of $140,000 to the Morehouse School of Medicine. The investment will support the Morehouse Health Equity for All Lives (H.E.A.L.) student-run free clinic to provide high-quality, comprehensive care to underserved populations in the Atlanta metropolitan area and surrounding rural communities.

“From the busiest cities to the quietest rural areas, all families deserve access to quality health care services, regardless of their location or circumstance,” Georgia-based Sonya Nelson, the division president at Aetna Medicaid, said in a news release. “We understand the health care challenges faced by many of Georgia’s underserved communities and are firmly committed to taking action to address the unique needs of these populations.

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