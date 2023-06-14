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Ollie’s Bargain Outlet is coming soon to the Albany Mall.

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ALBANY -- Spinoso Real Estate Group announced Wednesday that Ollie’s Bargain Outlet is coming soon to the Albany Mall.

Ollie’s Bargain Outlet is America’s largest chain of discount closeout retailers, comprising of 471 stores and growing. It was founded in Mechanicsburg, Pa., in 1982 by Morton Bernstein and Mark L. Butler with backing from Harry Coverman and Oliver E. “Ollie” Rosenberg.

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