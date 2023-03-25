Three charged in Wednesday altercation in Albany

One victim died as the result of a single-car wreck at the intersection of South Slappey Boulevard and West Oglethorpe Boulevard Friday.

 File Photo

ALBANY -- One victim died as the result of a single-car wreck at the intersection of South Slappey Boulevard and West Oglethorpe Boulevard Friday, Albany police said in a news release.

Police traffic unit officers responded to the collision around 3:43 a.m. The accident involved a 2016 Dodge Challenger heading west on West Oglethorpe Boulevard that crashed into the traffic signal on the west side of South Slappey Boulevard. There were at least three occupants in the vehicle, and possibly a fourth, who were involved in the accident.

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