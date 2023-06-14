ALBANY -- Southwest Georgians were hunkered down Wednesday afternoon and evening, anxiously watching the skies as damaging weather systems pushed through the area.

With reports of as many as five possible tornadoes pushing across the Alabama line into southwest Georgia early Wednesday afternoon, and the report of an actual tornado touchdown in Dougherty County mid-afternoon, there were no early reports of injuries or property damage, other than downed limbs.

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