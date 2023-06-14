Arlington police chief arrested in domestic violence case

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SYLVESTER --  Keymon Brown, the suspect in a Saturday murder here, has turned himself in, the GBI announced. He is being held at the Dougherty County Jail.

The GBI, which was called in to investigate the incident in which two people were shot, secured murder and aggravated assault warrants for Brown, 19, of Sylvester, in connection to the shooting incident. 

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