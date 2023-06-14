As some readers may recall, back about 10 years ago I went to a school auction and purchased a reputed pot-bellied pig. The kids were young. It was for a good cause. I had been drinking Miller Light. You know, the usual perfect storm for someone to decide on the spur of the moment to buy a pot-bellied pig.

The documentation on whether or not the animal was really a pot-bellied pig, or just off somebody’s farm was sparse indeed, leaving me to trust the word of my alma mater, Terrell Academy. When it comes to money, never trust your old alma mater.

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