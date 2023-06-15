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The city of Thomasville recently received awards for excellence in financial reporting. Thomasville City Council member Wanda Warren, right, recognized Chief Financial Officer Ashley Cason and the entire Financial Services Department for these awards during a recent Thomasville City Council meeting.

 Special Photo: City of Thomasville

THOMASVILLE -- The Government Finance Officers Association of the United States and Canada has awarded the Certificate of Achievement for Excellence in Financial Reporting to the city of Thomasville for its annual comprehensive financial report for the fiscal year ending Dec. 31, 2021.

The Certificate of Achievement is the highest form of recognition for excellence in state and local government financial reporting and is given to government organizations that go beyond the minimum requirements to produce comprehensive annual financial reports that are clear and transparent.

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