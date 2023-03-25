THE NATIONAL WEATHER SERVICE HAS ISSUED SEVERE THUNDERSTORM WATCH
79 IN EFFECT UNTIL 5 PM EDT /4 PM CDT/ THIS AFTERNOON FOR THE
FOLLOWING AREAS
IN ALABAMA THIS WATCH INCLUDES 1 COUNTY
IN SOUTHEAST ALABAMA
HOUSTON
IN FLORIDA THIS WATCH INCLUDES 5 COUNTIES
IN BIG BEND FLORIDA
GADSDEN JEFFERSON LEON
MADISON
IN PANHANDLE FLORIDA
JACKSON
IN GEORGIA THIS WATCH INCLUDES 21 COUNTIES
IN SOUTH CENTRAL GEORGIA
BEN HILL BERRIEN BROOKS
COLQUITT COOK IRWIN
LANIER LOWNDES THOMAS
TIFT TURNER WORTH
IN SOUTHWEST GEORGIA
BAKER DECATUR DOUGHERTY
EARLY GRADY LEE
MILLER MITCHELL SEMINOLE
THIS INCLUDES THE CITIES OF ABBA, ADEL, ALBANY, ALFORDS, ALMA,
ASHBURN, ASHTON, AUSMAC, BABCOCK, BAINBRIDGE, BANNOCKBURN,
BARNEYVILLE, BEACHTON, BELLVIEW, BERRIEN CO A/P, BLAKELY,
BLUE SPRINGS, BOWENS MILL, BOYKIN, BRADFORDVILLE, BRANCHVILLE,
BROOKS CO A/P, BROWNTOWN, CAIRO, CAMILLA, CAPEL, CAPITOLA, CAPPS,
CASA BLANCO, CENTERVILLE, CHAIRES, CHAIRES CROSSROADS,
CHATTAHOOCHEE, CHERRY LAKE, CHULA, COLQUITT, COOK CO A/P,
COOKTOWN, COTTLE, COTTON, COTTONWOOD, COURTHOUSE, CUBA,
DAVIS PARK, DECATUR CO A/P, DILLON, DILLS, DIXIE,
DONALDSONVILLE A/P, DONALSONVILLE, DOTHAN, DOUGLASVILLE, DRIFTON,
EARLY CO A/P, EAST ALBANY, ELMODEL WMA, ELPINO, EMPRESS,
ENTERPRISE, FAIRCHILD, FESTUS, FITZGERALD,
FITZGERALD MUNICIPAL A/P, FORRESTER, GAMMAGE, GORDY, GRACEVILLE,
GRADY CO A/P, GREGGS, GROOVERVILLE, HANOVER, HANSON,
HARDIN HEIGHTS, HARDING, HAWKINSTOWN, HOBBY, HOGGARD MILL,
HOPEWELL, IRWINVILLE, ISABELLA, IVEYS MILL, JARROTT,
KILLEARN ESTATES, KILLEARN LAKES, LACONTE, LAKELAND, LEESBURG,
LITTLE HOPE, LITTMAN, LOCKETT CROSSING, LOVETT, LYNN,
MACLAY STATE GARDENS, MADISON, MALONE, MARIANNA, MASSEE, MAYHAW,
METCALF, MILFORD, MITCHELL CO A/P, MONCRIEF, MONTICELLO,
MOULTRIE, MOULTRIE MUNICIPAL A/P, NANKIN, NASHVILLE, NEWTON,
OCILLA, PALMYRA, PASCO, PELHAM, PINE PARK, PINE VALLEY, PINETTA,
PRETORIA, QUEENSLAND, QUINCY, QUINCY AIRPORT, QUITMAN, RED ROCK,
RED STORE CROSSROADS, RICHTER CROSSROADS, RIVERTURN, SANTA CLARA,
SEMINOLE STATE PARK, SIMSVILLE, SMITHVILLE, SNEADS,
SOUTHWEST GA REGIONAL A/P, SPENCE AIRPORT, STEINHAM STORE,
SUNSWEET, SYLVESTER, SYLVESTER AIRPORT, TALLAHASSEE, TEETERVILLE,
THOMASVILLE, TIFTON, TURNER CITY, VALDOSTA,
VALDOSTA REGIONAL AIRPORT, WALKER, WATERLOO, WEBER,
WEST BAINBRIDGE, WESTWOOD, WETUMPKA, AND WORTH.