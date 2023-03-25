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ALBANY -- The Albany Area YMCA will is preparing for its “Milkshakes & Mingle” senior social on April 1 from 10 a.m.-noon at the Lee Branch YMCA, located at 316 Robert B. Lee Drive in Leesburg, and at the central facility in Albany, located at 1701 Gillionville Road, on May 13, also from 10 a.m.-noon.

This event is free for seniors over age 60 and is presented through funding from the Sowega Council on Aging. Seniors will enjoy milkshakes, social activities, dancing, and more during the fun event.