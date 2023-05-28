(CNN) — Multiple people were shot and at least three people were killed at a motorcycle rally in Red River, New Mexico, on Saturday, according to local officials.
Five people were injured, Red River Mayor Linda Calhoun told CNN. One of those injured was airlifted to a hospital in Denver, New Mexico State Police said.
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