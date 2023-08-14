(CNN) — At least 26 people have been killed in an explosion in the town of Finote Selam in northwestern Ethiopia, amid heavy fighting between government forces and a local militia group.

A further 50 people were injured in Sunday’s blast, according to Manaye Tenaw, CEO of the Finote Selam General Hospital. These victims are only those treated at the hospital, and the total number of casualties is unclear.

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