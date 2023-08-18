(CNN) — A decade after hundreds of Egyptians were killed in a single day when security forces dispersed a sit-in protest in Cairo, a new report released by a human rights group to coincide with the anniversary of the massacre has claimed that authorities debated but ultimately rejected potentially less lethal options to break up the demonstration.
Egypt witnessed one of its bloodiest days on August 14, 2013, when security forces used automatic weapons, armored personnel carriers and bulldozers to crush a sit-in demonstration in Cairo’s Rabaa Al-Adawya Square, where thousands of Egyptians had gathered for weeks to protest the military’s removal of democratically-elected President Mohamed Morsy.
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